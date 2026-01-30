Le squadre alla fase a eliminazione diretta di Europa League 2025/26
venerdì 30 gennaio 2026
Terminata la fase campionato, sono 24 le squadre che rimangono in corsa per la UEFA Europa League 2025/26.
Ecco il profilo delle contendenti.
Ottavi di finale
Aston Villa (ENG), Braga (POR), Freiburg (GER), Lyon (FRA), Midtjylland (DEN), Porto (POR), Real Betis (ESP), Roma (ITA)
Spareggi per la fase a eliminazione diretta
Bologna (ITA), Brann (NOR), Celta Vigo (ESP), Celtic (SCO), Crvena Zvezda (SRB), Fenerbahçe (TUR), Ferencváros (HUN), Genk (BEL), GNK Dinamo (CRO), Lille (FRA), Ludogorets (BUL), Nottingham Forest (ENG), Panathinaikos (GRE), PAOK (GRE), Stuttgart (GER), Viktoria Plzeň (CZE)
Ottavi di finale
Ranking UEFA: 28°
Come si è qualificato: sesto in Premier League
Scorsa stagione: quarti di finale Champions League (S4-5tot. contro Paris)
Piazzamento fase campionato: 2°
Miglior risultato Coppa UEFA/Europa League: quarti di finale (1977/78, 1997/98)
Braga (POR)
Ranking UEFA: 44°
Come si è qualificato: spareggi qualificazione
Scorsa stagione: fase campionato (25/36)
Piazzamento fase campionato: 6°
Miglior risultato Coppa UEFA/Europa League: seconda classificata (2010/11)
Freiburg (GER)
Ranking UEFA: 56°
Come si è qualificato: quinto in Bundesliga
Scorsa stagione: nessuna competizione europea
Piazzamento fase campionato: 7°
Miglior risultato Coppa UEFA/Europa League: ottavi di finale (2022/23, 2023/24)
Lyon (FRA)
Ranking UEFA: 31°
Come si è qualificato: sesto in Ligue 1
Scorsa stagione: quarti di finale (S6-7tot. contro Manchester United)
Piazzamento fase campionato: 1°
Miglior risultato Coppa UEFA/Europa League: semifinali (2016/17)
Midtjylland (DEN)
Ranking UEFA: 55°
Come si è qualificato: spareggi qualificazione
Scorsa stagione: spareggi per la fase a eliminazione diretta (S3-7tot. contro Real Sociedad)
Piazzamento fase campionato: 3°
Miglior risultato Coppa UEFA/Europa League: sedicesimi (2015/16), spareggi per la fase a eliminazione diretta (2022/23, 2024/25)
Porto (POR)
Ranking UEFA: 21°
Come si è qualificato: terzo in Primeira Liga
Scorsa stagione: spareggi per la fase a eliminazione diretta (S3-4tot. contro Roma)
Piazzamento fase campionato: 5°
Miglior risultato Coppa UEFA/Europa League: campione (2002/03, 2010/11)
Real Betis (ESP)
Ranking UEFA: 25°
Come si è qualificato: sesto in Liga
Scorsa stagione: seconda classificata in Conference League (S1-4 contro Chelsea)
Piazzamento fase campionato: 4°
Miglior risultato Coppa UEFA/Europa League: ottavi di finale (2005/06, 2013/14, 2021/22, 2022/23)
Roma (ITA)
Ranking UEFA: 12ª
Come si è qualificata: quinta in Serie A
Scorsa stagione: quarti di finale di Europa League (S3-4 contro Athletic Club)
Piazzamento fase campionato: 8°
Miglior risultato Coppa UEFA/Europa League: seconda classificata (1990/91, 2022/23)
Lo stemma del club raffigura Romolo e Remo, i mitici fondatori della città di Roma, allattati da una lupa. La Roma ha conquistato tre titoli di campione d’Italia e la UEFA Conference League 2021/22; inoltre, è arrivata seconda in Coppa dei Campioni 1983/84 e in Coppa UEFA/UEFA Europa Leangue nelle edizioni 1990/91 e 2022/23. Il pareggio all'ottava giornata sul campo del Panathinaikos è bastato a garantire ai giallorossi il passaggio diretto agli ottavi di finale.
Spareggi per la fase a eliminazione diretta
Bologna (ITA)
Ranking UEFA: 80°
Avversario spareggi: Brann
Come si è qualificato: vincente Coppa Italia
Scorsa stagione: fase campionato Champions League (28/36)
Piazzamento fase campionato: 10°
Miglior risultato Coppa UEFA/Europa League: semifinale (1998/99)
Sono stati anni memorabili per il Bologna che, nella scorsa stagione, ha fatto il suo esordio assoluto in Champions League, prima di conquistare la Coppa Italia per la prima volta dal 1974 grazie all'1-0 contro il Milan nella finale di maggio. I rossoblù non disputavano una fase a eliminazione diretta delle competizioni europee dagli anni ’90. Dopo i 15 punti raccolti nella fase campionato, l’attesa è altissima in vista del ritorno nello storico e suggestivo Stadio Renato Dall’Ara.
Brann (NOR)
Ranking UEFA: 139°
Avversario spareggi: Bologna
Come si è qualificato: spareggi qualificazione
Scorsa stagione: spareggi qualificazione Conference League (S2-3tot. contro Astana)
Piazzamento fase campionato: 24°
Miglior risultato Coppa UEFA/Europa League: sedicesimi (2007/08)
Celta (ESP)
Ranking UEFA: 104°
Avversario spareggi: PAOK
Come si è qualificato: settimo in Liga
Scorsa stagione: nessuna competizione europea
Piazzamento fase campionato: 16°
Miglior risultato Coppa UEFA/Europa League: semifinali (2016/17)
Celtic (SCO)
Ranking UEFA: 58°
Avversario spareggi:Stuttgart
Come si è qualificato: spareggi qualificazione Champions League
Scorsa stagione: spareggi per la fase a eliminazione diretta Champions League (S2-3tot. contro Bayern)
Piazzamento fase campionato: 21°
Miglior risultato Coppa UEFA/Europa League: seconda classificata (2002/03)
Crvena Zvezda (SRB)
Ranking UEFA: 53°
Avversario spareggi: Lille
Come si è qualificata: spareggi qualificazione Champions League
Scorsa stagione: fase campionato Champions League (29/36)
Piazzamento fase campionato: 15°
Miglior risultato Coppa UEFA/Europa League: seconda classificata (1978/79)
Fenerbahçe (TUR)
Ranking UEFA: 40°
Avversario spareggi: Nottingham Forest
Come si è qualificato: spareggi qualificazione Champions League
Scorsa stagione: ottavi di finale (S3-3tot., 2-3rig. contro Rangers)
Piazzamento fase campionato: 19°
Miglior risultato Coppa UEFA/Europa League: semifinale (2012/13)
Ferencváros (HUN)
Ranking UEFA: 50°
Avversario spareggi: Ludogorets
Come si è qualificato: spareggi qualificazione Champions League
Scorsa stagione: spareggi per la fase a eliminazione diretta (S1-3tot. contro Viktoria Plzeň)
Piazzamento fase campionato: 12°
Miglior risultato Coppa UEFA/Europa League: semifinali (1971/72)
Genk (BEL)
Ranking UEFA: 79°
Avversario spareggi: GNK Dinamo
Come si è qualificato: spareggi qualificazione
Scorsa stagione: nessuna competizione europea
Piazzamento fase campionato: 9°
Miglior risultato Coppa UEFA/Europa League: quarti di finale (2016/17)
GNK Dinamo (CRO)
Ranking UEFA: 54°
Avversario spareggi: Genk
Come si è qualificata: seconda in campionato
Scorsa stagione: fase campionato Champions League (25/36)
Piazzamento fase campionato: 23
Miglior risultato Coppa UEFA/Europa League: quarti di finale (2020/21)
Lille (FRA)
Ranking UEFA: 29°
Avversario spareggi: Crvena Zvezda
Come si è qualificato: quinto posto in Ligue 1
Scorsa stagione: ottavi di finale Champions League (S2-3tot. contro Borussia Dortmund)
Piazzamento fase campionato: 18°
Miglior risultato Coppa UEFA/Europa League: ottavi di finale (2001/02, 2004/05, 2005/06, 2009/10)
Ludogorets (BUL)
Ranking UEFA: 74°
Avversario spareggi: Ferencváros
Come si è qualificato: spareggi qualificazione
Scorsa stagione: fase campionato (33/36)
Piazzamento fase campionato: 22°
Miglior risultato Coppa UEFA/Europa League: ottavi di finale (2013/14)
Nottingham Forest (ENG)
Ranking UEFA: 85°
Avversario spareggi: Fenerbahçe
Come si è qualificata: settimo in Premier League
Scorsa stagione: nessuna competizione europea
Piazzamento fase campionato: 13°
Miglior risultato Coppa UEFA/Europa League: semifinali (1983/84)
Panathinaikos (GRE)
Ranking UEFA: 78°
Avversario spareggi: Viktoria Plzeň
Come si è qualificato: spareggi qualificazione
Scorsa stagione: ottavi di finale Conference League (S4-5tot. contro Fiorentina)
Piazzamento fase campionato: 20°
Miglior risultato Coppa UEFA/Europa League: quarti di finale (1987/88, 2002/03)
PAOK (GRE)
Ranking UEFA: 51°
Avversario spareggi: Celta
Come si è qualificato: spareggi qualificazione
Scorsa stagione: spareggi per la fase a eliminazione diretta (S1-4tot. contro FCSB)
Piazzamento fase campionato: 17°
Miglior risultato Coppa UEFA/Europa League: spareggi per la fase a eliminazione diretta (2024/25), sedicesimi di finale (2010/11, 2011/12, 2013/14, 2016/17)
Stuttgart (GER)
Ranking UEFA: 77°
Avversario spareggi: Celtic
Come si è qualificato: vincente DFB-Pokal
Scorsa stagione: fase campionato Champions League (26/36)
Piazzamento fase campionato: 11°
Miglior risultato Coppa UEFA/Europa League: seconda classificata (1988/89)
Viktoria Plzeň (CZE)
Ranking UEFA: 47°
Avversario spareggi: Panathinaikos
Come si è qualificata: terzo turno di qualificazione Champions League
Scorsa stagione: ottavi di finale (S2-3tot. contro Lazio)
Piazzamento fase campionato: 14°
Miglior risultato Coppa UEFA/Europa League: ottavi di finale (2012/13, 2013/14, 2017/18, 2024/25)