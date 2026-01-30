Le squadre alla fase a eliminazione diretta di Europa League 2025/26

Terminata la fase campionato, sono 24 le squadre che rimangono in corsa per la UEFA Europa League 2025/26.

Ecco il profilo delle contendenti.

In breve Ottavi di finale Aston Villa (ENG), Braga (POR), Freiburg (GER), Lyon (FRA), Midtjylland (DEN), Porto (POR), Real Betis (ESP), Roma (ITA) Spareggi per la fase a eliminazione diretta Bologna (ITA), Brann (NOR), Celta Vigo (ESP), Celtic (SCO), Crvena Zvezda (SRB), Fenerbahçe (TUR), Ferencváros (HUN), Genk (BEL), GNK Dinamo (CRO), Lille (FRA), Ludogorets (BUL), Nottingham Forest (ENG), Panathinaikos (GRE), PAOK (GRE), Stuttgart (GER), Viktoria Plzeň (CZE)

Ranking UEFA al sorteggio della fase campionato.

Ottavi di finale

Aston Villa (ENG)

Ranking UEFA: 28°

Come si è qualificato: sesto in Premier League

Scorsa stagione: quarti di finale Champions League (S4-5tot. contro Paris)

Piazzamento fase campionato: 2°

Miglior risultato Coppa UEFA/Europa League: quarti di finale (1977/78, 1997/98)

Ranking UEFA: 44°

Come si è qualificato: spareggi qualificazione

Scorsa stagione: fase campionato (25/36)

Piazzamento fase campionato: 6°

Miglior risultato Coppa UEFA/Europa League: seconda classificata (2010/11)

Ranking UEFA: 56°

Come si è qualificato: quinto in Bundesliga

Scorsa stagione: nessuna competizione europea

Piazzamento fase campionato: 7°

Miglior risultato Coppa UEFA/Europa League: ottavi di finale (2022/23, 2023/24)

Ranking UEFA: 31°

Come si è qualificato: sesto in Ligue 1

Scorsa stagione: quarti di finale (S6-7tot. contro Manchester United)

Piazzamento fase campionato: 1°

Miglior risultato Coppa UEFA/Europa League: semifinali (2016/17)

Ranking UEFA: 55°

Come si è qualificato: spareggi qualificazione

Scorsa stagione: spareggi per la fase a eliminazione diretta (S3-7tot. contro Real Sociedad)

Piazzamento fase campionato: 3°

Miglior risultato Coppa UEFA/Europa League: sedicesimi (2015/16), spareggi per la fase a eliminazione diretta (2022/23, 2024/25)

Ranking UEFA: 21°

Come si è qualificato: terzo in Primeira Liga

Scorsa stagione: spareggi per la fase a eliminazione diretta (S3-4tot. contro Roma)

Piazzamento fase campionato: 5°

Miglior risultato Coppa UEFA/Europa League: campione (2002/03, 2010/11)

Ranking UEFA: 25°

Come si è qualificato: sesto in Liga

Scorsa stagione: seconda classificata in Conference League (S1-4 contro Chelsea)

Piazzamento fase campionato: 4°

Miglior risultato Coppa UEFA/Europa League: ottavi di finale (2005/06, 2013/14, 2021/22, 2022/23)

Ranking UEFA: 12ª

Come si è qualificata: quinta in Serie A

Scorsa stagione: quarti di finale di Europa League (S3-4 contro Athletic Club)

Piazzamento fase campionato: 8°

Miglior risultato Coppa UEFA/Europa League: seconda classificata (1990/91, 2022/23)

Lo stemma del club raffigura Romolo e Remo, i mitici fondatori della città di Roma, allattati da una lupa. La Roma ha conquistato tre titoli di campione d’Italia e la UEFA Conference League 2021/22; inoltre, è arrivata seconda in Coppa dei Campioni 1983/84 e in Coppa UEFA/UEFA Europa Leangue nelle edizioni 1990/91 e 2022/23. Il pareggio all'ottava giornata sul campo del Panathinaikos è bastato a garantire ai giallorossi il passaggio diretto agli ottavi di finale.

Spareggi per la fase a eliminazione diretta

Ranking UEFA: 80°

Avversario spareggi: Brann

Come si è qualificato: vincente Coppa Italia

Scorsa stagione: fase campionato Champions League (28/36)

Piazzamento fase campionato: 10°

Miglior risultato Coppa UEFA/Europa League: semifinale (1998/99)

Sono stati anni memorabili per il Bologna che, nella scorsa stagione, ha fatto il suo esordio assoluto in Champions League, prima di conquistare la Coppa Italia per la prima volta dal 1974 grazie all'1-0 contro il Milan nella finale di maggio. I rossoblù non disputavano una fase a eliminazione diretta delle competizioni europee dagli anni ’90. Dopo i 15 punti raccolti nella fase campionato, l’attesa è altissima in vista del ritorno nello storico e suggestivo Stadio Renato Dall’Ara.

Ranking UEFA: 139°

Avversario spareggi: Bologna

Come si è qualificato: spareggi qualificazione

Scorsa stagione: spareggi qualificazione Conference League (S2-3tot. contro Astana)

Piazzamento fase campionato: 24°

Miglior risultato Coppa UEFA/Europa League: sedicesimi (2007/08)

Ranking UEFA: 104°

Avversario spareggi: PAOK

Come si è qualificato: settimo in Liga

Scorsa stagione: nessuna competizione europea

Piazzamento fase campionato: 16°

Miglior risultato Coppa UEFA/Europa League: semifinali (2016/17)

Ranking UEFA: 58°

Avversario spareggi:Stuttgart

Come si è qualificato: spareggi qualificazione Champions League

Scorsa stagione: spareggi per la fase a eliminazione diretta Champions League (S2-3tot. contro Bayern)

Piazzamento fase campionato: 21°

Miglior risultato Coppa UEFA/Europa League: seconda classificata (2002/03)

Ranking UEFA: 53°

Avversario spareggi: Lille

Come si è qualificata: spareggi qualificazione Champions League

Scorsa stagione: fase campionato Champions League (29/36)

Piazzamento fase campionato: 15°

Miglior risultato Coppa UEFA/Europa League: seconda classificata (1978/79)

Ranking UEFA: 40°

Avversario spareggi: Nottingham Forest

Come si è qualificato: spareggi qualificazione Champions League

Scorsa stagione: ottavi di finale (S3-3tot., 2-3rig. contro Rangers)

Piazzamento fase campionato: 19°

Miglior risultato Coppa UEFA/Europa League: semifinale (2012/13)

Ranking UEFA: 50°

Avversario spareggi: Ludogorets

Come si è qualificato: spareggi qualificazione Champions League

Scorsa stagione: spareggi per la fase a eliminazione diretta (S1-3tot. contro Viktoria Plzeň)

Piazzamento fase campionato: 12°

Miglior risultato Coppa UEFA/Europa League: semifinali (1971/72)

Ranking UEFA: 79°

Avversario spareggi: GNK Dinamo

Come si è qualificato: spareggi qualificazione

Scorsa stagione: nessuna competizione europea

Piazzamento fase campionato: 9°

Miglior risultato Coppa UEFA/Europa League: quarti di finale (2016/17)

Ranking UEFA: 54°

Avversario spareggi: Genk

Come si è qualificata: seconda in campionato

Scorsa stagione: fase campionato Champions League (25/36)

Piazzamento fase campionato: 23

Miglior risultato Coppa UEFA/Europa League: quarti di finale (2020/21)

Ranking UEFA: 29°

Avversario spareggi: Crvena Zvezda

Come si è qualificato: quinto posto in Ligue 1

Scorsa stagione: ottavi di finale Champions League (S2-3tot. contro Borussia Dortmund)

Piazzamento fase campionato: 18°

Miglior risultato Coppa UEFA/Europa League: ottavi di finale (2001/02, 2004/05, 2005/06, 2009/10)

Ranking UEFA: 74°

Avversario spareggi: Ferencváros

Come si è qualificato: spareggi qualificazione

Scorsa stagione: fase campionato (33/36)

Piazzamento fase campionato: 22°

Miglior risultato Coppa UEFA/Europa League: ottavi di finale (2013/14)

Ranking UEFA: 85°

Avversario spareggi: Fenerbahçe

Come si è qualificata: settimo in Premier League

Scorsa stagione: nessuna competizione europea

Piazzamento fase campionato: 13°

Miglior risultato Coppa UEFA/Europa League: semifinali (1983/84)

Ranking UEFA: 78°

Avversario spareggi: Viktoria Plzeň

Come si è qualificato: spareggi qualificazione

Scorsa stagione: ottavi di finale Conference League (S4-5tot. contro Fiorentina)

Piazzamento fase campionato: 20°

Miglior risultato Coppa UEFA/Europa League: quarti di finale (1987/88, 2002/03)

Ranking UEFA: 51°

Avversario spareggi: Celta

Come si è qualificato: spareggi qualificazione

Scorsa stagione: spareggi per la fase a eliminazione diretta (S1-4tot. contro FCSB)

Piazzamento fase campionato: 17°

Miglior risultato Coppa UEFA/Europa League: spareggi per la fase a eliminazione diretta (2024/25), sedicesimi di finale (2010/11, 2011/12, 2013/14, 2016/17)

Ranking UEFA: 77°

Avversario spareggi: Celtic

Come si è qualificato: vincente DFB-Pokal

Scorsa stagione: fase campionato Champions League (26/36)

Piazzamento fase campionato: 11°

Miglior risultato Coppa UEFA/Europa League: seconda classificata (1988/89)

Ranking UEFA: 47°

Avversario spareggi: Panathinaikos

Come si è qualificata: terzo turno di qualificazione Champions League

Scorsa stagione: ottavi di finale (S2-3tot. contro Lazio)

Piazzamento fase campionato: 14°

Miglior risultato Coppa UEFA/Europa League: ottavi di finale (2012/13, 2013/14, 2017/18, 2024/25)