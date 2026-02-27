Le squadre agli ottavi di finale di Europa League 2025/26

Sedici squadre rimangono in corsa per la UEFA Europa League 2025/26, al termine degli spareggi per la fase a eliminazione diretta.

Ecco il profilo delle contendenti.

Ranking UEFA al sorteggio della fase campionato.

Ottavi di finale

Aston Villa (ENG)

Ottavi di finale: contro Lille

Ranking UEFA: 29°

Come si è qualificato: sesto in Premier League

Scorsa stagione: quarti di finale Champions League (S4-5tot. contro Paris)

Piazzamento fase campionato: 2°

Miglior risultato Coppa UEFA/Europa League: quarti di finale (1977/78, 1997/98)

Ottavi di finale: contro Roma

Ranking UEFA: 80°

Come si è qualificato: vincente Coppa Italia

Scorsa stagione: fase campionato Champions League (28/36)

Piazzamento fase campionato: 10°

Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 2-0tot. contro Brann

Miglior risultato Coppa UEFA/Europa League: semifinale (1998/99)

Sono stati anni memorabili per il Bologna che, nella scorsa stagione, ha fatto il suo esordio assoluto in Champions League, prima di conquistare la Coppa Italia per la prima volta dal 1974 grazie all'1-0 contro il Milan nella finale di maggio. I rossoblù non disputavano una fase a eliminazione diretta delle competizioni europee dagli anni ’90. Dopo i 15 punti raccolti nella fase campionato, hanno raggiunto gli ottavi di finale con due vittorie contro i norvegesi del Brann.

Ottavi di finale: contro Ferencváros

Ranking UEFA: 44°

Come si è qualificato: spareggi qualificazione

Scorsa stagione: fase campionato (25/36)

Piazzamento fase campionato: 6°

Miglior risultato Coppa UEFA/Europa League: seconda classificata (2010/11)

Ottavi di finale: contro Lyon

Ranking UEFA: 105°

Come si è qualificato: settimo in Liga

Scorsa stagione: nessuna competizione europea

Piazzamento fase campionato: 16°

Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 3-1tot. contro PAOK

Miglior risultato Coppa UEFA/Europa League: semifinali (2016/17)

Ottavi di finale: contro Braga

Ranking UEFA: 50°

Come si è qualificato: spareggi qualificazione Champions League

Scorsa stagione: spareggi per la fase a eliminazione diretta (S1-3tot. contro Viktoria Plzeň)

Piazzamento fase campionato: 12°

Miglior risultato Coppa UEFA/Europa League: semifinali (1971/72)

Ottavi di finale: contro Genk

Ranking UEFA: 56°

Come si è qualificato: quinto in Bundesliga

Scorsa stagione: nessuna competizione europea

Piazzamento fase campionato: 7°

Miglior risultato Coppa UEFA/Europa League: ottavi di finale (2022/23, 2023/24)

Ottavi di finale: contro Freiburg

Ranking UEFA: 79°

Come si è qualificato: spareggi qualificazione

Scorsa stagione: nessuna competizione europea

Piazzamento fase campionato: 9°

Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 6-4tot. contro GNK Dinamo

Miglior risultato Coppa UEFA/Europa League: quarti di finale (2016/17)

Ottavi di finale: contro Aston Villa

Ranking UEFA: 28°

Come si è qualificato: quinto posto in Ligue 1

Scorsa stagione: ottavi di finale Champions League (S2-3tot. contro Borussia Dortmund)

Piazzamento fase campionato: 18°

Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 2-1tot. contro Crvena Zvezda

Miglior risultato Coppa UEFA/Europa League: ottavi di finale (2001/02, 2004/05, 2005/06, 2009/10)

Ottavi di finale: contro Celta

Ranking UEFA: 31°

Come si è qualificato: sesto in Ligue 1

Scorsa stagione: quarti di finale (S6-7tot. contro Manchester United)

Piazzamento fase campionato: 1°

Miglior risultato Coppa UEFA/Europa League: semifinali (2016/17)

Ottavi di finale: contro Nottingham Forest

Ranking UEFA: 55°

Come si è qualificato: spareggi qualificazione

Scorsa stagione: spareggi per la fase a eliminazione diretta (S3-7tot. contro Real Sociedad)

Piazzamento fase campionato: 3°

Miglior risultato Coppa UEFA/Europa League: sedicesimi (2015/16), spareggi per la fase a eliminazione diretta (2022/23, 2024/25)

Ottavi di finale: contro Midtjylland

Ranking UEFA: 85°

Come si è qualificato: settimo in Premier League

Scorsa stagione: nessuna competizione europea

Piazzamento fase campionato: 13°Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 4-2tot. contro Fenerbahçe

Miglior risultato Coppa UEFA/Europa League: semifinali (1983/84)

Ottavi di finale: contro Real Betis

Ranking UEFA: 78°

Come si è qualificato: spareggi qualificazione

Scorsa stagione: ottavi di finale Conference League (S4-5tot. contro Fiorentina)

Piazzamento fase campionato: 20°

Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 3-3tot. contro Viktoria Plzeň, 4-3dcr

Miglior risultato Coppa UEFA/Europa League: quarti di finale (1987/88, 2002/03)

Ottavi di finale: contro Stuttgart

Ranking UEFA: 21°

Come si è qualificato: terzo in Primeira Liga

Scorsa stagione: spareggi per la fase a eliminazione diretta (S3-4tot. contro Roma)

Piazzamento fase campionato: 5°

Miglior risultato Coppa UEFA/Europa League: campione (2002/03, 2010/11)

Ottavi di finale: contro Panathinaikos

Ranking UEFA: 25°

Come si è qualificato: sesto in Liga

Scorsa stagione: seconda classificata in Conference League (S1-4 contro Chelsea)

Piazzamento fase campionato: 4°

Miglior risultato Coppa UEFA/Europa League: ottavi di finale (2005/06, 2013/14, 2021/22, 2022/23)

Ottavi di finale: contro Bologna

Ranking UEFA: 13ª

Come si è qualificata: quinta in Serie A

Scorsa stagione: quarti di finale di Europa League (S3-4 contro Athletic Club)

Piazzamento fase campionato: 8°

Miglior risultato Coppa UEFA/Europa League: seconda classificata (1990/91, 2022/23)

Lo stemma del club raffigura Romolo e Remo, i mitici fondatori della città di Roma, allattati da una lupa. La Roma ha conquistato tre titoli di campione d’Italia e la UEFA Conference League 2021/22; inoltre, è arrivata seconda in Coppa dei Campioni 1983/84 e in Coppa UEFA/UEFA Europa Leangue nelle edizioni 1990/91 e 2022/23. Il pareggio all'ottava giornata sul campo del Panathinaikos è bastato a garantire ai giallorossi il passaggio diretto agli ottavi di finale.

Ottavi di finale: conto Porto

Ranking UEFA: 77°

Come si è qualificato: vincente DFB-Pokal

Scorsa stagione: fase campionato Champions League (26/36)

Piazzamento fase campionato: 11°

Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 4-2tot. contro Celtic

Miglior risultato Coppa UEFA/Europa League: seconda classificata (1988/89)﻿