Le squadre agli ottavi di finale di Europa League 2025/26
venerdì 27 febbraio 2026
Al termine degli spareggi, l'Europa League si accende con le 16 ancora in corsa per il titolo.
Sedici squadre rimangono in corsa per la UEFA Europa League 2025/26, al termine degli spareggi per la fase a eliminazione diretta.
Ecco il profilo delle contendenti.
Ottavi di finale
ANDATA
Giovedì 12 marzo
Bologna - Roma (18:45 CET)
Lille - Aston Villa (18:45 CET)
Panathinaikos - Real Betis (18:45 CET)
Stuttgart - Porto (18:45 CET)
Celta - Lyon
Ferencváros - Braga
Genk - Freiburg
Nottingham Forest - Midtjylland
RITORNO
Mercoledì 18 marzo
Braga - Ferencváros (16:30 CET)
Giovedì 19 marzo
Freiburg - Genk (18:45 CET)
Lyon - Celta (18:45 CET)
Midtjylland - Nottingham Forest (18:45 CET)
Aston Villa - Lille
Porto - Stuttgart
Real Betis - Panathinaikos
Roma - Bologna
Calcio d'inizio ore 21:00 CET salvo diversa indicazione.
Ranking UEFA al sorteggio della fase campionato.
Ottavi di finale: contro Lille
Ranking UEFA: 29°
Come si è qualificato: sesto in Premier League
Scorsa stagione: quarti di finale Champions League (S4-5tot. contro Paris)
Piazzamento fase campionato: 2°
Miglior risultato Coppa UEFA/Europa League: quarti di finale (1977/78, 1997/98)
Bologna (ITA)
Ottavi di finale: contro Roma
Ranking UEFA: 80°
Come si è qualificato: vincente Coppa Italia
Scorsa stagione: fase campionato Champions League (28/36)
Piazzamento fase campionato: 10°
Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 2-0tot. contro Brann
Miglior risultato Coppa UEFA/Europa League: semifinale (1998/99)
Sono stati anni memorabili per il Bologna che, nella scorsa stagione, ha fatto il suo esordio assoluto in Champions League, prima di conquistare la Coppa Italia per la prima volta dal 1974 grazie all'1-0 contro il Milan nella finale di maggio. I rossoblù non disputavano una fase a eliminazione diretta delle competizioni europee dagli anni ’90. Dopo i 15 punti raccolti nella fase campionato, hanno raggiunto gli ottavi di finale con due vittorie contro i norvegesi del Brann.
Braga (POR)
Ottavi di finale: contro Ferencváros
Ranking UEFA: 44°
Come si è qualificato: spareggi qualificazione
Scorsa stagione: fase campionato (25/36)
Piazzamento fase campionato: 6°
Miglior risultato Coppa UEFA/Europa League: seconda classificata (2010/11)
Celta (ESP)
Ottavi di finale: contro Lyon
Ranking UEFA: 105°
Come si è qualificato: settimo in Liga
Scorsa stagione: nessuna competizione europea
Piazzamento fase campionato: 16°
Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 3-1tot. contro PAOK
Miglior risultato Coppa UEFA/Europa League: semifinali (2016/17)
Ferencváros (HUN)
Ottavi di finale: contro Braga
Ranking UEFA: 50°
Come si è qualificato: spareggi qualificazione Champions League
Scorsa stagione: spareggi per la fase a eliminazione diretta (S1-3tot. contro Viktoria Plzeň)
Piazzamento fase campionato: 12°
Miglior risultato Coppa UEFA/Europa League: semifinali (1971/72)
Freiburg (GER)
Ottavi di finale: contro Genk
Ranking UEFA: 56°
Come si è qualificato: quinto in Bundesliga
Scorsa stagione: nessuna competizione europea
Piazzamento fase campionato: 7°
Miglior risultato Coppa UEFA/Europa League: ottavi di finale (2022/23, 2023/24)
Genk (BEL)
Ottavi di finale: contro Freiburg
Ranking UEFA: 79°
Come si è qualificato: spareggi qualificazione
Scorsa stagione: nessuna competizione europea
Piazzamento fase campionato: 9°
Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 6-4tot. contro GNK Dinamo
Miglior risultato Coppa UEFA/Europa League: quarti di finale (2016/17)
Lille (FRA)
Ottavi di finale: contro Aston Villa
Ranking UEFA: 28°
Come si è qualificato: quinto posto in Ligue 1
Scorsa stagione: ottavi di finale Champions League (S2-3tot. contro Borussia Dortmund)
Piazzamento fase campionato: 18°
Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 2-1tot. contro Crvena Zvezda
Miglior risultato Coppa UEFA/Europa League: ottavi di finale (2001/02, 2004/05, 2005/06, 2009/10)
Lyon (FRA)
Ottavi di finale: contro Celta
Ranking UEFA: 31°
Come si è qualificato: sesto in Ligue 1
Scorsa stagione: quarti di finale (S6-7tot. contro Manchester United)
Piazzamento fase campionato: 1°
Miglior risultato Coppa UEFA/Europa League: semifinali (2016/17)
Midtjylland (DEN)
Ottavi di finale: contro Nottingham Forest
Ranking UEFA: 55°
Come si è qualificato: spareggi qualificazione
Scorsa stagione: spareggi per la fase a eliminazione diretta (S3-7tot. contro Real Sociedad)
Piazzamento fase campionato: 3°
Miglior risultato Coppa UEFA/Europa League: sedicesimi (2015/16), spareggi per la fase a eliminazione diretta (2022/23, 2024/25)
Nottingham Forest (ENG)
Ottavi di finale: contro Midtjylland
Ranking UEFA: 85°
Come si è qualificato: settimo in Premier League
Scorsa stagione: nessuna competizione europea
Piazzamento fase campionato: 13°Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 4-2tot. contro Fenerbahçe
Miglior risultato Coppa UEFA/Europa League: semifinali (1983/84)
Panathinaikos (GRE)
Ottavi di finale: contro Real Betis
Ranking UEFA: 78°
Come si è qualificato: spareggi qualificazione
Scorsa stagione: ottavi di finale Conference League (S4-5tot. contro Fiorentina)
Piazzamento fase campionato: 20°
Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 3-3tot. contro Viktoria Plzeň, 4-3dcr
Miglior risultato Coppa UEFA/Europa League: quarti di finale (1987/88, 2002/03)
Porto (POR)
Ottavi di finale: contro Stuttgart
Ranking UEFA: 21°
Come si è qualificato: terzo in Primeira Liga
Scorsa stagione: spareggi per la fase a eliminazione diretta (S3-4tot. contro Roma)
Piazzamento fase campionato: 5°
Miglior risultato Coppa UEFA/Europa League: campione (2002/03, 2010/11)
Real Betis (ESP)
Ottavi di finale: contro Panathinaikos
Ranking UEFA: 25°
Come si è qualificato: sesto in Liga
Scorsa stagione: seconda classificata in Conference League (S1-4 contro Chelsea)
Piazzamento fase campionato: 4°
Miglior risultato Coppa UEFA/Europa League: ottavi di finale (2005/06, 2013/14, 2021/22, 2022/23)
Roma (ITA)
Ottavi di finale: contro Bologna
Ranking UEFA: 13ª
Come si è qualificata: quinta in Serie A
Scorsa stagione: quarti di finale di Europa League (S3-4 contro Athletic Club)
Piazzamento fase campionato: 8°
Miglior risultato Coppa UEFA/Europa League: seconda classificata (1990/91, 2022/23)
Lo stemma del club raffigura Romolo e Remo, i mitici fondatori della città di Roma, allattati da una lupa. La Roma ha conquistato tre titoli di campione d’Italia e la UEFA Conference League 2021/22; inoltre, è arrivata seconda in Coppa dei Campioni 1983/84 e in Coppa UEFA/UEFA Europa Leangue nelle edizioni 1990/91 e 2022/23. Il pareggio all'ottava giornata sul campo del Panathinaikos è bastato a garantire ai giallorossi il passaggio diretto agli ottavi di finale.
Stuttgart (GER)
Ottavi di finale: conto Porto
Ranking UEFA: 77°
Come si è qualificato: vincente DFB-Pokal
Scorsa stagione: fase campionato Champions League (26/36)
Piazzamento fase campionato: 11°
Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 4-2tot. contro Celtic
Miglior risultato Coppa UEFA/Europa League: seconda classificata (1988/89)