Sorteggio spareggi per la fase a eliminazione diretta di Europa League: Brann-Bologna, Fenerbahçe-Nottingham Forest, Celtic-Stuttgart
venerdì 30 gennaio 2026
Scopri gli accoppiamenti degli spareggi per la fase a eliminazione diretta della UEFA Europa League 2025/26.
Il sorteggio, svolto a Nyon presso la sede della UEFA, ha definito gli accoppiamenti degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di Europa League.
Quali sono gli accoppiamenti degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di Europa League?
GNK Dinamo - Genk
Brann - Bologna
Ludogorets - Ferencváros
Celtic - Stuttgart
Panathinaikos - Viktoria Plzeň
Fenerbahçe - Nottingham Forest
PAOK - Celta Vigo
Lille - Crvena Zvezda
Quando si giocano gli spareggi per la fase a eliminazione diretta?
Le partite di andata sono in programma giovedì 19 febbraio, mentre quelle di ritorno si disputeranno una settimana dopo, giovedì 26 febbraio.
Tuttavia, l'amministrazione UEFA decide le date delle partite e le inversioni di campo caso per caso e in conformità con i principi applicabili stabiliti dalla Commissione Competizioni per Club.
Se si verificano incompatibilità di stadi o città, queste saranno risolte in conformità con i principi applicabili stabiliti dal Comitato Competizioni del Club.
Cosa succede dopo gli spareggi per la fase a eliminazione diretta di Europa League?
Le vincitrici degli spareggi si qualificano agli ottavi di finale, dove raggiungeranno le prime otto classificate della fase campionato che si sono qualificate automaticamente.
Il sorteggio degli ottavi di finale, dei quarti di finale, delle semifinali e della finale avrà luogo venerdì 27 febbraio 2026.
Chi è già qualificato agli ottavi di finale?
Aston Villa, Braga, Freiburg, Lyon, Midtjylland, Porto, Real Betis, Roma
Come funzionano gli spareggi per la fase a eliminazione diretta di Europa League?
Gli accoppiamenti degli spareggi per la fase a eliminazione diretta sono stati determinati mediante sorteggio effettuato secondo i seguenti principi:
a. Le squadre sono state accoppiate in base alla loro posizione alla fine della fase campionato, formando quattro coppie teste di serie (squadre nelle posizioni 9 e 10, 11 e 12, 13 e 14, e 15 e 16) e quattro coppie non teste di serie (posizioni 17 e 18, 19 e 20, 21 e 22 e 23 e 24).
b. Le squadre di ciascuna coppia testa di serie sono state sorteggiate nel tabellone della fase a eliminazione diretta, contro le squadre di ciascuna coppia non testa di serie: le squadre 9 o 10 contro le squadre 23 o 24, le squadre 11 o 12 contro le squadre 21 o 22, le squadre 13 o 14 contro le squadre 19 o 20 e le squadre 15 o 16 contro le squadre 17 o 18.
Le date della fase a eliminazione diretta di Europa League
Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 19 e 26 febbraio 2026
Ottavi di finale: 12 e 19 marzo 2026
Quarti di finale: 9 e 16 aprile 2026
Semifinali: 30 aprile e 7 maggio 2026
Finale: 20 maggio 2026 (Istanbul)