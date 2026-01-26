Ottava giornata di Europa League: guida alle partite
lunedì 26 gennaio 2026
L'ottava giornata di UEFA Europa League assegnerà gli ultimi posti per la fase ad eliminazione diretta.
Tutto è ancora possibile in vista dell'ultima giornata della fase campionato di UEFA Europa League, con 11 squadre in corsa per gli ultimi cinque posti nella fase a eliminazione diretta.
Ripercorriamo insieme gli spunti principali e le statistiche delle gare.
Tutte le sfide in contemporanea alle 21:00 CET
Aston Villa - Salzburg
Celtic - Utrecht
Porto - Rangers
Basel - Viktoria Plzeň
Midtjylland - GNK Dinamo
Crvena Zvezda - Celta
FCSB - Fenerbahçe
Go Ahead Eagles - Braga
Genk - Malmö
Lille - Freiburg
Maccabi Tel-Aviv - Bologna
Nottingham Forest - Ferencváros
Lyon - PAOK
Panathinaikos - Roma
Ludogorets - Nice
Real Betis - Feyenoord
Sturm Graz - Brann
Stuttgart - Young Boys
Gare di cartello
La storia: Unai Emery ha festeggiato la sua centesima panchina in Europa League con una vittoria sul campo del Fenerbahçe alla settima giornata, risultato che ha permesso all’Aston Villa di centrare la qualificazione diretta agli ottavi di finale. Buona prova anche del Salzburg, vittorioso 3-1 in casa contro il Basel. Gli austriaci avranno bisogno di un altro risultato positivo per assicurarsi l’accesso alla fase a eliminazione diretta, dato che al momento occupano il 28° posto in classifica. "Non abbiamo nulla da perdere", ha dichiarato il centrocampista Kerim Alajbegović guardando alla prossima sfida.
La storia: La Roma è salita al sesto posto in classifica grazie alla quarta vittoria consecutiva con il successo contro lo Stuttgart. Niccolò Pisilli, protagonista assoluto con una doppietta, ha dichiarato: "manca un’ultima partita e dobbiamo vincere se vogliamo essere tra le prime otto. Dovremo andare ad Atene e giocare al 100% delle nostre possibilità". Per quanto riguarda il Panathinaikos, il pareggio sul campo del Ferencváros ha consentito alla squadra greca di assicurarsi la qualificazione alla fase a eliminazione diretta, ma la speranza è di scalare la classifica dato che attualmente occupa il 19° posto.
La statistica: il Panathinaikos ha vinto sia all’andata che al ritorno negli unici precedenti tra le due squadre nelle competizioni UEFA: i sedicesimi di finale dell’Europa League 2009/10.
Nottingham Forest - Ferencváros
La storia: il Nottingham Forest ha già in tasca la qualificazione alla fase a eliminazione diretta, ma le possibilità di arrivare tra le prime otto si sono ridotte dopo la sconfitta sul campo del Braga nella settima giornata. Solo una vittoria e alcuni risultati favorevoli sugli altri campi potrebbero garantire al Forest l'accesso diretto agli ottavi. Al settimo posto in classifica, il Ferencváros ha un obiettivo chiarissimo: difendere la propria posizione tra le prime otto. Inoltre, la squadra ungherese è una delle tre squadre che può ancora chiudere la fase campionato senza sconfitte.
La storia: Il Real Betis occupa l'ottavo posto in classifica alla vigilia dell’ultima giornata, ma dovrà reagire dopo la sconfitta sul campo del PAOK per riuscire a difendere la qualificazione diretta agli ottavi. Il Feyenoord, invece, arriva a Siviglia dopo una convincente vittoria contro lo Sturm Graz, ma si trova ancora fuori dalla zona qualificazione alla fase a eliminazione diretta, al 26° posto in classifica.
Dagli altri campi
- Il Lyon, unica altra squadra ad aver già conquistato l’accesso diretto agli ottavi di finale, punta ora a blindare il primo posto ospitando il PAOK.
- Oltre a Salzburg e al Feyenoord, sono nove le squadre ancora in corsa per i cinque posti rimanenti nella fase a eliminazione diretta: GNK Dinamo, Lille, Brann, Young Boys, Celtic, Ludogorets, Basilea, FCSB e Go Ahead Eagles.
- Il Viktoria Plzeň arriva da quattro pareggi consecutivi nella fase campionato: la serie proseguirà anche nella trasferta di Basilea?