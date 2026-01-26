Ottava giornata di Europa League: guida alle partite

Tutto è ancora possibile in vista dell'ultima giornata della fase campionato di UEFA Europa League, con 11 squadre in corsa per gli ultimi cinque posti nella fase a eliminazione diretta.

Ripercorriamo insieme gli spunti principali e le statistiche delle gare.

La classifica aggiornata

Tutte le sfide in contemporanea alle 21:00 CET



Aston Villa - Salzburg

Celtic - Utrecht

Porto - Rangers

Basel - Viktoria Plzeň

Midtjylland - GNK Dinamo

Crvena Zvezda - Celta

FCSB - Fenerbahçe

Go Ahead Eagles - Braga

Genk - Malmö

Lille - Freiburg

Maccabi Tel-Aviv - Bologna

Nottingham Forest - Ferencváros

Lyon - PAOK

Panathinaikos - Roma

Ludogorets - Nice

Real Betis - Feyenoord

Sturm Graz - Brann

Stuttgart - Young Boys

Gare di cartello

Aston Villa - Salzburg

La storia: Unai Emery ha festeggiato la sua centesima panchina in Europa League con una vittoria sul campo del Fenerbahçe alla settima giornata, risultato che ha permesso all’Aston Villa di centrare la qualificazione diretta agli ottavi di finale. Buona prova anche del Salzburg, vittorioso 3-1 in casa contro il Basel. Gli austriaci avranno bisogno di un altro risultato positivo per assicurarsi l’accesso alla fase a eliminazione diretta, dato che al momento occupano il 28° posto in classifica. "Non abbiamo nulla da perdere", ha dichiarato il centrocampista Kerim Alajbegović guardando alla prossima sfida.

Chi si è già qualificato?

Panathinaikos - Roma

La storia: La Roma è salita al sesto posto in classifica grazie alla quarta vittoria consecutiva con il successo contro lo Stuttgart. Niccolò Pisilli, protagonista assoluto con una doppietta, ha dichiarato: "manca un’ultima partita e dobbiamo vincere se vogliamo essere tra le prime otto. Dovremo andare ad Atene e giocare al 100% delle nostre possibilità". Per quanto riguarda il Panathinaikos, il pareggio sul campo del Ferencváros ha consentito alla squadra greca di assicurarsi la qualificazione alla fase a eliminazione diretta, ma la speranza è di scalare la classifica dato che attualmente occupa il 19° posto.

La statistica: il Panathinaikos ha vinto sia all’andata che al ritorno negli unici precedenti tra le due squadre nelle competizioni UEFA: i sedicesimi di finale dell’Europa League 2009/10.

Highlights: Roma - Stuttgart 2-0

Nottingham Forest - Ferencváros

La storia: il Nottingham Forest ha già in tasca la qualificazione alla fase a eliminazione diretta, ma le possibilità di arrivare tra le prime otto si sono ridotte dopo la sconfitta sul campo del Braga nella settima giornata. Solo una vittoria e alcuni risultati favorevoli sugli altri campi potrebbero garantire al Forest l'accesso diretto agli ottavi. Al settimo posto in classifica, il Ferencváros ha un obiettivo chiarissimo: difendere la propria posizione tra le prime otto. Inoltre, la squadra ungherese è una delle tre squadre che può ancora chiudere la fase campionato senza sconfitte.

Highlights: Braga - Nott'm Forest 1-0 ﻿

Real Betis - Feyenoord

La storia: Il Real Betis occupa l'ottavo posto in classifica alla vigilia dell’ultima giornata, ma dovrà reagire dopo la sconfitta sul campo del PAOK per riuscire a difendere la qualificazione diretta agli ottavi. Il Feyenoord, invece, arriva a Siviglia dopo una convincente vittoria contro lo Sturm Graz, ma si trova ancora fuori dalla zona qualificazione alla fase a eliminazione diretta, al 26° posto in classifica.

Dagli altri campi