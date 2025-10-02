I migliori marcatori di Conference League: Franko Kovačević
giovedì 2 ottobre 2025
Intro articolo
Franko Kovačević guida la classifica marcatori della UEFA Conference League 2025/26.
Contenuti top media
Corpo articolo
L'attaccante croato Franko Kovačević è al primo posto della classifica cannonieri della UEFA Conference League 2025/26. L'attaccante
ha firmato una tripletta nel successo degli sloveni del Celje contro l'AEK Athens alla Giornata 1.
Migliori marcatori nella Conference League 2025/26
Migliori marcatori di Conference League 2025/26
3 Franko Kovačević (Celje)
Maggior numero di assist nella Conference League 2025/26
2 Martial Godo (Strasbourg)
2 Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk)
2 Luis Palma (Lech Poznań)
2 Yeremy Pino (Crystal Palace)
Triplette nella Conference League 2025/26
Franko Kovačević (Celje 3-1 AEK Athens, 02/10/2025)
I migliori marcatori di Conference League per stagione
2024/25 Afimico Pululu (Jagiellonia) – 8
2023/24 Ayoub El Kaabi (Olympiacos) – 11
2022/23 Zeki Amdouni (Basel), Arthur Cabral (Fiorentina) – 7
2021/22 Cyriel Dessers (Feyenoord) – 10