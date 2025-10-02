UEFA Europa League Ufficiale Risultati e statistiche live
I migliori marcatori di Conference League: Franko Kovačević

giovedì 2 ottobre 2025

Franko Kovačević guida la classifica marcatori della UEFA Conference League 2025/26.

Franko Kovačević has enjoyed a remarkable start to 2025/26

L'attaccante croato Franko Kovačević è al primo posto della classifica cannonieri della UEFA Conference League 2025/26. L'attaccante

ha firmato una tripletta nel successo degli sloveni del Celje contro l'AEK Athens alla Giornata 1.

Migliori marcatori di Conference League 2025/26

3 Franko Kovačević (Celje)

Maggior numero di assist nella Conference League 2025/26

2 Martial Godo (Strasbourg)
2 Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk)
2 Luis Palma (Lech Poznań)
2 Yeremy Pino (Crystal Palace)

Triplette nella Conference League 2025/26

Franko Kovačević (Celje 3-1 AEK Athens, 02/10/2025)

I migliori marcatori di Conference League per stagione

2024/25 Afimico Pululu (Jagiellonia) – 8
2023/24 Ayoub El Kaabi (Olympiacos) – 11
2022/23 Zeki Amdouni (Basel), Arthur Cabral (Fiorentina) – 7
2021/22 Cyriel Dessers (Feyenoord) – 10

