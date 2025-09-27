Comunicato su Maccabi Tel-Aviv - GNK Dinamo
sabato 27 settembre 2025
Intro articolo
La UEFA ha richiesto che non vengano venduti biglietti ai tifosi in trasferta per la partita Maccabi Tel-Aviv - GNK Dinamo, in programma a Bačka Topola (Serbia).
Contenuti top media
Corpo articolo
A seguito delle indicazioni fornite dalle autorità competenti, nonché di un’approfondita valutazione dei rischi e a seguito delle consultazioni con le parti interessate, la UEFA ha disposto che, in occasione della partita di UEFA Europa League tra Maccabi Tel-Aviv e GNK Dinamo, in programma il 2 ottobre a Bačka Topola (Serbia), non vengano messi in vendita biglietti destinati ai tifosi della GNK Dinamo.