Traccia la tua strada verso la gloria col gioco Indovinane Sei!

martedì 23 settembre 2025

Indovinane Sei è il gioco che ti permette di mostrare le tue doti da tipster. Indovina sei diversi risultati della Europa League per ottenere punti e vincere fantastici premi!

Vuoi mettere alla prova le tue infallibili doti da tipster? Col gioco Indovinane Sei by Betano, puoi provare a indovinare i risultati esatti di sei partite di UEFA Europa League di una singola giornata e vincere fantastici premi.

In ogni giornata puoi provare a indovinare i risultati di sei partite scelte a caso, con punti assegnati per il risultato esatto, la differenza reti, i gol segnati da ciascuna squadra e la prima squadra a segnare in ogni gara.

E non è tutto! Se riesci a indovinare un risultato che meno del 10% degli altri giocatori ha pronosticato, riceverai un "bonus sfavorito". Inoltre, se credi particolarmente nel risultato di una partita, puoi applicare un "booster 2x" per raddoppiare i punti.Gioca a Indovinane Sei!In palio ci sono tanti fantastici premi. Terminando la stagione in testa alla classifica generale, potrai vincere un viaggio per due persone a Francoforte per la finale della UEFA Europa League 2026/27, voli e alloggio inclusi. Tra gli altri premi ci sono anche una maglia ufficiale di una squadra, una copia di FC 26 e un pallone ufficiale.

Naturalmente un gioco di questo tipo dà anche la possibilità di dire agli altri che ne sai più di loro: crea dei campionati con i tuoi amici per vedere chi è più bravo a fare i pronostici o per vedere chi è più in alto nella classifica generale.

Le sei partite sono preselezionate e ogni squadra sarà presente in qualche momento della fase campionato.

Il gioco Indovinane Sei è completamente gratuito e si possono modificare i pronostici in qualsiasi momento fino all'orario di inizio di ogni partita.

