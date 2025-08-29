Sorteggio fase campionato di Europa League 2025/26: le sfidanti di ogni squadra

Montecarlo ha ospitato il sorteggio della fase campionato di UEFA Europa League 2025/26: tutte le 36 squadre in lizza per il trionfo finale hanno scoperto le loro avversarie.

Rivivi il sorteggio minuto per minuto

Fase campionato: le avversarie di ogni squadra

Aston Villa Casa

Salzburg (AUT)

Maccabi Tel-Aviv (ISR)

Young Boys (SUI)

Bologna (ITA) Trasferta

Feyenoord (NED)

Fenerbahçe (TUR)

Basel (SUI)

Go Ahead Eagles (NED)

Basel Casa

Aston Villa (ENG)

Viktoria Plzeň (CZE)

FCSB (ROU)

Stuttgart (GER) Trasferta

Salzburg (GER)

Lyon (FRA)

Freiburg (GER)

Genk (BEL)

Bologna Casa

Salzburg (AUT)

Celtic (SCO)

Freiburg (GER)

Brann (NOR) Trasferta

Aston Villa (ENG)

Maccabi Tel-Aviv (ISR)

FCSB (ROU)

Celta (ESP)

Braga Casa

Feyenoord (NED)

Crvena Zvezda (SRB)

Nottingham Forest (ENG)

Genk (BEL) Trasferta

Rangers (SCO)

Celtic (SCO)

Nice (FRA)

Go Ahead Eagles (NED)

Brann Casa

Rangers (SCO)

Fenerbahçe (TUR)

Midtjylland (DEN)

Utrecht (NED) Trasferta

Lille (FRA)

PAOK (GRE)

Sturm Graz (AUT)

Bologna (ITA)

Celta Casa

Lille (FRA)

PAOK (GRE)

Nice (FRA)

Bologna (ITA) Trasferta

GNK Dinamo (CRO)

Crvena Zvezda (SRB)

Ludogorets (BUL)

Stuttgart (GER)

Celtic Casa

Roma (ITA)

Braga (POR)

Sturm Graz (AUT)

Utrecht (NED) Trasferta

Feyenoord (NED)

Crvena Zvezda (SRB)

Midtjylland (DEN)

Bologna (ITA)

Crvena Zvezda Casa

Lille (FRA)

Celtic (SCO)

FCSB (ROU)

Celta (ESP) Trasferta

Porto (POR)

Braga (POR)

Sturm Graz (AUT)

Malmö (SWE)

FCSB Casa

Feyenoord (NED)

Fenerbahçe (TUR)

Young Boys (SUI)

Bologna (ITA) Trasferta

GNK Dinamo (CRO)

Crvena Zvezda (SRB)

Basel (SUI)

Go Ahead Eagles (NED)

Fenerbahçe Casa

Aston Villa (ENG)

Ferencváros (HUN)

Nice (FRA)

Stuttgart (GER) Trasferta

GNK Dinamo (CRO)

Viktoria Plzeň (CZE)

FCSB (ROU)

Brann (NOR)

Ferencváros Casa

Rangers (SCO)

Viktoria Plzeň (CZE)

Ludogorets (BUL)

Panathinaikos (GRE) Trasferta

Salzburg (AUT)

Fenerbahçe (TUR)

Nottingham Forest (ENG)

Genk (BEL)

Feyenoord Casa

Aston Villa (ENG)

Celtic (SCO)

Sturm Graz (AUT)

Panathinaikos (GRE) Trasferta

Real Betis (ESP)

Braga (POR)

FCSB (ROU)

Stuttgart (GER)

Freiburg Casa

Salzburg (AUT)

Maccabi Tel-Aviv (ISR)

Basel (SUI)

Utrecht (NED) Trasferta

Lille (FRA)

Viktoria Plzeň (CZE)

Nice (FRA)

Bologna (ITA)

Genk Casa

Real Betis (ESP)

Ferencváros (HUN)

Basel (SUI)

Malmö (SWE) Trasferta

Rangers (SCO)

Braga (POR)

Midtjylland (DEN)

Utrecht (NED)

GNK Dinamo Casa

Real Betis (ESP)

Fenerbahçe (TUR)

FCSB (ROU)

Celta (ESP) Trasferta

Lille (FRA)

Maccabi Tel-Aviv (ISR)

Midtjylland (DEN)

Malmö (SWE)

Go Ahead Eagles Casa

Aston Villa (ENG)

Braga (POR)

FCSB (ROU)

Stuttgart (GER) Trasferta

Salzburg (AUT)

Lyon (FRA)

Nice (FRA)

Panathinaikos (GRE)

Lille Casa

GNK Dinamo (CRO)

PAOK (GRE)

Freiburg (GER)

Brann (NOR) Trasferta

Roma (ITA)

Crvena Zvezda (SRB)

Young Boys (SUI)

Celta (ESP)

Ludogorets Casa

Real Betis (ESP)

PAOK (GRE)

Nice (FRA)

Celta (ESP) Trasferta

Rangers (SCO)

Ferencváros (HUN)

Young Boys (SUI)

Malmö (SWE)

Lyon Casa

Salzburg (AUT)

PAOK (GRE)

Basel (SUI)

Go Ahead Eagles (NED) Trasferta

Real Betis (ESP)

Maccabi Tel-Aviv (ISR)

Young Boys (SUI)

Utrecht (NED)

Maccabi Tel-Aviv Casa

GNK Dinamo (CRO)

Lyon (FRA)

Midtjylland (DEN)

Bologna (ITA) Trasferta

Aston Villa (ENG)

PAOK (GRE)

Freiburg (GER)

Stuttgart (GER)

Malmö Casa

GNK Dinamo (CRO)

Crvena Zvezda (SRB)

Ludogorets (BUL)

Panathinaikos (GRE) Trasferta

Porto (POR)

Viktoria Plzeň (CZE)

Nottingham Forest (ENG)

Genk (BEL)

Midtjylland Casa

GNK Dinamo (CRO)

Celtic (SCO)

Sturm Graz (AUT)

Genk (BEL) Trasferta

Roma (ITA)

Maccabi Tel-Aviv (ISR)

Nottingham Forest (ENG)

Brann (NOR)

Nice Casa

Roma (ITA)

Braga (POR)

Freiburg (GER)

Go Ahead Eagles (NED) Trasferta

Porto (POR)

Fenerbahçe (TUR)

Ludogorets (BUL)

Celta (ESP)

Nottingham Forest Casa

Porto (POR)

Ferencváros (HUN)

Midtjylland (DEN)

Malmö (SWE) Trasferta

Real Betis (ESP)

Braga (POR)

Sturm Graz (AUT)

Utrecht (NED)

Panathinaikos Casa

Roma (ITA)

Viktoria Plzeň (CZE)

Sturm Graz (AUT)

Go Ahead Eagles (NED) Trasferta

Feyenoord (NED)

Ferencváros (HUN)

Young Boys (SUI)

Malmö (SWE)

PAOK Casa

Real Betis (ESP)

Maccabi Tel-Aviv (ISR)

Young Boys (SUI)

Brann (NOR) Trasferta

Lille (FRA)

Lyon (FRA)

Ludogorets (BUL)

Celta (ESP)

Porto Casa

Rangers (SCO)

Crvena Zvezda (SRB)

Nice (FRA)

Malmö (SWE) Trasferta

Salzburg (AUT)

Viktoria Plzeň (CZE)

Nottingham Forest (ENG)

Utrecht (NED)

Rangers Casa

Roma (ITA)

Braga (POR)

Ludogorets (BUL)

Genk (BEL) Trasferta

Porto (POR)

Ferencváros (HUN)

Sturm Graz (AUT)

Brann (NOR)

Real Betis Casa

Feyenoord (NED)

Lyon (FRA)

Nottingham Forest (ENG)

Utrecht (NED) Trasferta

GNK Dinamo (CRO)

PAOK (GRE)

Ludogorets (BUL)

Genk (BEL)

Roma Casa

Lille (FRA)

Viktoria Plzeň (CZE)

Midtjylland (DEN)

Stuttgart (GER) Trasferta

Rangers (SCO)

Celtic (SCO)

Nice (FRA)

Panathinaikos (GRE)

Salzburg Casa

Porto (POR)

Ferencváros (HUN)

Basel (SUI)

Go Ahead Eagles (NED) Trasferta

Aston Villa (ENG)

Lyon (FRA)

Freiburg (GER)

Bologna (ITA)

Sturm Graz Casa

Rangers (SCO)

Crvena Zvezda (SRB)

Nottingham Forest (ENG)

Brann (NOR) Trasferta

Feyenoord (NED)

Celtic (SCO)

Midtjylland (DEN)

Panathinaikos (GRE)

Stuttgart Casa

Feyenoord (NED)

Maccabi Tel-Aviv (ISR)

Young Boys (SUI)

Celta (ESP) Trasferta

Roma (ITA)

Fenerbahçe (TUR)

Basel (SUI)

Go Ahead Eagles (NED)

Utrecht Casa

Porto (POR)

Lyon (FRA)

Nottingham Forest (ENG)

Genk (BEL) Trasferta

Real Betis (ESP)

Celtic (SCO)

Freiburg (GER)

Brann (NOR)

Viktoria Plzeň Casa

Porto (POR)

Fenerbahçe (TUR)

Freiburg (GER)

Malmö (SWE) Trasferta

Roma (ITA)

Ferencváros (HUN)

Basel (SUI)

Panathinaikos (GRE)

Young Boys Casa

Lille (FRA)

Lyon (FRA)

Ludogorets (BUL)

Panathinaikos (GRE) Trasferta

Aston Villa (ENG)

PAOK (GRE)

FCSB (ROU)

Stuttgart (GER)

Le date principali del 2025/26

Quando si gioca la fase campionato di Europa League 2025/26?

Prima giornata: 24 e 25 settembre 2025

Seconda giornata: 2 ottobre 2025

Terza giornata: 23 ottobre 2025

Quarta giornata: 6 novembre 2025

Quinta giornata: 27 novembre 2025

Sesta giornata: 11 dicembre 2025

Settima giornata 7: 22 gennaio 2026

Ottava giornata: 29 gennaio 2026

Sorteggio spareggi fase a eliminazione diretta: 30 gennaio 2026

Sorteggio ottavi di finale, quarti di finale, semifinale e finale: 27 febbraio 2026

Come funzionava il sorteggio?

Le 36 squadre sono state suddivise in quattro fasce da nove in base al coefficiente UEFA all’inizio della stagione.

Le avversarie e la scelta del campo (casa o trasferta) sono state determinate tramite sorteggio. Ogni squadra è stata abbinata a due avversarie provenienti da ciascuna fascia: una da affrontare in casa e l’altra in trasferta.

Quando si gioca la finale di Europa League 2026? La finale di Europa League 2025/26 si disputerà al Beşiktaş Park di Istanbul (Turchia) mercoledì 20 maggio 2026.

I sorteggi sono provvisori e soggetti all'esito delle indagini in corso e/o dei procedimenti legali e alla conferma definitiva da parte della UEFA.