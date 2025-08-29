UEFA Europa League Ufficiale Risultati e statistiche live
Sorteggio fase campionato di Europa League 2025/26: le sfidanti di ogni squadra

venerdì 29 agosto 2025

Le 36 squadre hanno scoperto le loro avversarie nella fase campionato di UEFA Europa League.

Il sorteggio di Europa League a Montecarlo
Il sorteggio di Europa League a Montecarlo UEFA via Getty Images

Montecarlo ha ospitato il sorteggio della fase campionato di UEFA Europa League 2025/26: tutte le 36 squadre in lizza per il trionfo finale hanno scoperto le loro avversarie.

Rivivi il sorteggio minuto per minuto

Fase campionato: le avversarie di ogni squadra

Aston Villa

Casa
Salzburg (AUT)
Maccabi Tel-Aviv (ISR)
Young Boys (SUI)
Bologna (ITA)

Trasferta
Feyenoord (NED)
Fenerbahçe (TUR)
Basel (SUI)
Go Ahead Eagles (NED)

Basel

Casa
Aston Villa (ENG)
Viktoria Plzeň (CZE)
FCSB (ROU)
Stuttgart (GER)

Trasferta
Salzburg (GER)
Lyon (FRA)
Freiburg (GER)
Genk (BEL)

Bologna

Casa
Salzburg (AUT)
Celtic (SCO)
Freiburg (GER)
Brann (NOR)

Trasferta
Aston Villa (ENG)
Maccabi Tel-Aviv (ISR)
FCSB (ROU)
Celta (ESP)

Braga

Casa
Feyenoord (NED)
Crvena Zvezda (SRB)
Nottingham Forest (ENG)
Genk (BEL)

Trasferta
Rangers (SCO)
Celtic (SCO)
Nice (FRA)
Go Ahead Eagles (NED)

Brann

Casa
Rangers (SCO)
Fenerbahçe (TUR)
Midtjylland (DEN)
Utrecht (NED)

Trasferta
Lille (FRA)
PAOK (GRE)
Sturm Graz (AUT)
Bologna (ITA)

Celta

Casa
Lille (FRA)
PAOK (GRE)
Nice (FRA)
Bologna (ITA)

Trasferta
GNK Dinamo (CRO)
Crvena Zvezda (SRB)
Ludogorets (BUL)
Stuttgart (GER)

Celtic

Casa
Roma (ITA)
Braga (POR)
Sturm Graz (AUT)
Utrecht (NED)

Trasferta
Feyenoord (NED)
Crvena Zvezda (SRB)
Midtjylland (DEN)
Bologna (ITA)

Crvena Zvezda

Casa
Lille (FRA)
Celtic (SCO)
FCSB (ROU)
Celta (ESP)

Trasferta
Porto (POR)
Braga (POR)
Sturm Graz (AUT)
Malmö (SWE)

FCSB

Casa
Feyenoord (NED)
Fenerbahçe (TUR)
Young Boys (SUI)
Bologna (ITA)

Trasferta
GNK Dinamo (CRO)
Crvena Zvezda (SRB)
Basel (SUI)
Go Ahead Eagles (NED)

Fenerbahçe

Casa
Aston Villa (ENG)
Ferencváros (HUN)
Nice (FRA)
Stuttgart (GER)

Trasferta
GNK Dinamo (CRO)
Viktoria Plzeň (CZE)
FCSB (ROU)
Brann (NOR)

Ferencváros

Casa
Rangers (SCO)
Viktoria Plzeň (CZE)
Ludogorets (BUL)
Panathinaikos (GRE)

Trasferta
Salzburg (AUT)
Fenerbahçe (TUR)
Nottingham Forest (ENG)
Genk (BEL)

Feyenoord

Casa
Aston Villa (ENG)
Celtic (SCO)
Sturm Graz (AUT)
Panathinaikos (GRE)

Trasferta
Real Betis (ESP)
Braga (POR)
FCSB (ROU)
Stuttgart (GER)

Freiburg

Casa
Salzburg (AUT)
Maccabi Tel-Aviv (ISR)
Basel (SUI)
Utrecht (NED)

Trasferta
Lille (FRA)
Viktoria Plzeň (CZE)
Nice (FRA)
Bologna (ITA)

Genk

Casa
Real Betis (ESP)
Ferencváros (HUN)
Basel (SUI)
Malmö (SWE)

Trasferta
Rangers (SCO)
Braga (POR)
Midtjylland (DEN)
Utrecht (NED)

GNK Dinamo

Casa
Real Betis (ESP)
Fenerbahçe (TUR)
FCSB (ROU)
Celta (ESP)

Trasferta
Lille (FRA)
Maccabi Tel-Aviv (ISR)
Midtjylland (DEN)
Malmö (SWE)

Go Ahead Eagles

Casa
Aston Villa (ENG)
Braga (POR)
FCSB (ROU)
Stuttgart (GER)

Trasferta
Salzburg (AUT)
Lyon (FRA)
Nice (FRA)
Panathinaikos (GRE)

Lille

Casa
GNK Dinamo (CRO)
PAOK (GRE)
Freiburg (GER)
Brann (NOR)

Trasferta
Roma (ITA)
Crvena Zvezda (SRB)
Young Boys (SUI)
Celta (ESP)

Ludogorets

Casa
Real Betis (ESP)
PAOK (GRE)
Nice (FRA)
Celta (ESP)

Trasferta
Rangers (SCO)
Ferencváros (HUN)
Young Boys (SUI)
Malmö (SWE)

Lyon

Casa
Salzburg (AUT)
PAOK (GRE)
Basel (SUI)
Go Ahead Eagles (NED)

Trasferta
Real Betis (ESP)
Maccabi Tel-Aviv (ISR)
Young Boys (SUI)
Utrecht (NED)

Maccabi Tel-Aviv

Casa
GNK Dinamo (CRO)
Lyon (FRA)
Midtjylland (DEN)
Bologna (ITA)

Trasferta
Aston Villa (ENG)
PAOK (GRE)
Freiburg (GER)
Stuttgart (GER)

Malmö

Casa
GNK Dinamo (CRO)
Crvena Zvezda (SRB)
Ludogorets (BUL)
Panathinaikos (GRE)

Trasferta
Porto (POR)
Viktoria Plzeň (CZE)
Nottingham Forest (ENG)
Genk (BEL)

Midtjylland

Casa
GNK Dinamo (CRO)
Celtic (SCO)
Sturm Graz (AUT)
Genk (BEL)

Trasferta
Roma (ITA)
Maccabi Tel-Aviv (ISR)
Nottingham Forest (ENG)
Brann (NOR)

Nice

Casa
Roma (ITA)
Braga (POR)
Freiburg (GER)
Go Ahead Eagles (NED)

Trasferta
Porto (POR)
Fenerbahçe (TUR)
Ludogorets (BUL)
Celta (ESP)

Nottingham Forest

Casa
Porto (POR)
Ferencváros (HUN)
Midtjylland (DEN)
Malmö (SWE)

Trasferta
Real Betis (ESP)
Braga (POR)
Sturm Graz (AUT)
Utrecht (NED)

Panathinaikos

Casa
Roma (ITA)
Viktoria Plzeň (CZE)
Sturm Graz (AUT)
Go Ahead Eagles (NED)

Trasferta
Feyenoord (NED)
Ferencváros (HUN)
Young Boys (SUI)
Malmö (SWE)

PAOK

Casa
Real Betis (ESP)
Maccabi Tel-Aviv (ISR)
Young Boys (SUI)
Brann (NOR)

Trasferta
Lille (FRA)
Lyon (FRA)
Ludogorets (BUL)
Celta (ESP)

Porto

Casa
Rangers (SCO)
Crvena Zvezda (SRB)
Nice (FRA)
Malmö (SWE)

Trasferta
Salzburg (AUT)
Viktoria Plzeň (CZE)
Nottingham Forest (ENG)
Utrecht (NED)

Rangers

Casa
Roma (ITA)
Braga (POR)
Ludogorets (BUL)
Genk (BEL)

Trasferta
Porto (POR)
Ferencváros (HUN)
Sturm Graz (AUT)
Brann (NOR)

Real Betis

Casa
Feyenoord (NED)
Lyon (FRA)
Nottingham Forest (ENG)
Utrecht (NED)

Trasferta
GNK Dinamo (CRO)
PAOK (GRE)
Ludogorets (BUL)
Genk (BEL)

Roma

Casa
Lille (FRA)
Viktoria Plzeň (CZE)
Midtjylland (DEN)
Stuttgart (GER)

Trasferta
Rangers (SCO)
Celtic (SCO)
Nice (FRA)
Panathinaikos (GRE)

Salzburg

Casa
Porto (POR)
Ferencváros (HUN)
Basel (SUI)
Go Ahead Eagles (NED)

Trasferta
Aston Villa (ENG)
Lyon (FRA)
Freiburg (GER)
Bologna (ITA)

Sturm Graz

Casa
Rangers (SCO)
Crvena Zvezda (SRB)
Nottingham Forest (ENG)
Brann (NOR)

Trasferta
Feyenoord (NED)
Celtic (SCO)
Midtjylland (DEN)
Panathinaikos (GRE)

Stuttgart

Casa
Feyenoord (NED)
Maccabi Tel-Aviv (ISR)
Young Boys (SUI)
Celta (ESP)

Trasferta
Roma (ITA)
Fenerbahçe (TUR)
Basel (SUI)
Go Ahead Eagles (NED)

Utrecht

Casa
Porto (POR)
Lyon (FRA)
Nottingham Forest (ENG)
Genk (BEL)

Trasferta
Real Betis (ESP)
Celtic (SCO)
Freiburg (GER)
Brann (NOR)

Viktoria Plzeň

Casa
Porto (POR)
Fenerbahçe (TUR)
Freiburg (GER)
Malmö (SWE)

Trasferta
Roma (ITA)
Ferencváros (HUN)
Basel (SUI)
Panathinaikos (GRE)

Young Boys

Casa
Lille (FRA)
Lyon (FRA)
Ludogorets (BUL)
Panathinaikos (GRE)

Trasferta
Aston Villa (ENG)
PAOK (GRE)
FCSB (ROU)
Stuttgart (GER)

Le date principali del 2025/26

Quando si gioca la fase campionato di Europa League 2025/26?

Prima giornata: 24 e 25 settembre 2025
Seconda giornata: 2 ottobre 2025
Terza giornata: 23 ottobre 2025
Quarta giornata: 6 novembre 2025
Quinta giornata: 27 novembre 2025
Sesta giornata: 11 dicembre 2025
Settima giornata 7: 22 gennaio 2026
Ottava giornata: 29 gennaio 2026

Sorteggio spareggi fase a eliminazione diretta: 30 gennaio 2026
Sorteggio ottavi di finale, quarti di finale, semifinale e finale: 27 febbraio 2026

Come funzionava il sorteggio?

Le 36 squadre sono state suddivise in quattro fasce da nove in base al coefficiente UEFA all’inizio della stagione.

Le avversarie e la scelta del campo (casa o trasferta) sono state determinate tramite sorteggio. Ogni squadra è stata abbinata a due avversarie provenienti da ciascuna fascia: una da affrontare in casa e l’altra in trasferta.

Quando si gioca la finale di Europa League 2026?

La finale di Europa League 2025/26 si disputerà al Beşiktaş Park di Istanbul (Turchia) mercoledì 20 maggio 2026.

I sorteggi sono provvisori e soggetti all'esito delle indagini in corso e/o dei procedimenti legali e alla conferma definitiva da parte della UEFA.

