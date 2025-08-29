Sorteggio fase campionato di Europa League 2025/26: le sfidanti di ogni squadra
venerdì 29 agosto 2025
Le 36 squadre hanno scoperto le loro avversarie nella fase campionato di UEFA Europa League.
Montecarlo ha ospitato il sorteggio della fase campionato di UEFA Europa League 2025/26: tutte le 36 squadre in lizza per il trionfo finale hanno scoperto le loro avversarie.
Fase campionato: le avversarie di ogni squadra
Casa
Salzburg (AUT)
Maccabi Tel-Aviv (ISR)
Young Boys (SUI)
Bologna (ITA)
Trasferta
Feyenoord (NED)
Fenerbahçe (TUR)
Basel (SUI)
Go Ahead Eagles (NED)
Casa
Aston Villa (ENG)
Viktoria Plzeň (CZE)
FCSB (ROU)
Stuttgart (GER)
Trasferta
Salzburg (GER)
Lyon (FRA)
Freiburg (GER)
Genk (BEL)
Casa
Salzburg (AUT)
Celtic (SCO)
Freiburg (GER)
Brann (NOR)
Trasferta
Aston Villa (ENG)
Maccabi Tel-Aviv (ISR)
FCSB (ROU)
Celta (ESP)
Casa
Feyenoord (NED)
Crvena Zvezda (SRB)
Nottingham Forest (ENG)
Genk (BEL)
Trasferta
Rangers (SCO)
Celtic (SCO)
Nice (FRA)
Go Ahead Eagles (NED)
Casa
Rangers (SCO)
Fenerbahçe (TUR)
Midtjylland (DEN)
Utrecht (NED)
Trasferta
Lille (FRA)
PAOK (GRE)
Sturm Graz (AUT)
Bologna (ITA)
Casa
Lille (FRA)
PAOK (GRE)
Nice (FRA)
Bologna (ITA)
Trasferta
GNK Dinamo (CRO)
Crvena Zvezda (SRB)
Ludogorets (BUL)
Stuttgart (GER)
Casa
Roma (ITA)
Braga (POR)
Sturm Graz (AUT)
Utrecht (NED)
Trasferta
Feyenoord (NED)
Crvena Zvezda (SRB)
Midtjylland (DEN)
Bologna (ITA)
Casa
Lille (FRA)
Celtic (SCO)
FCSB (ROU)
Celta (ESP)
Trasferta
Porto (POR)
Braga (POR)
Sturm Graz (AUT)
Malmö (SWE)
Casa
Feyenoord (NED)
Fenerbahçe (TUR)
Young Boys (SUI)
Bologna (ITA)
Trasferta
GNK Dinamo (CRO)
Crvena Zvezda (SRB)
Basel (SUI)
Go Ahead Eagles (NED)
Casa
Aston Villa (ENG)
Ferencváros (HUN)
Nice (FRA)
Stuttgart (GER)
Trasferta
GNK Dinamo (CRO)
Viktoria Plzeň (CZE)
FCSB (ROU)
Brann (NOR)
Casa
Rangers (SCO)
Viktoria Plzeň (CZE)
Ludogorets (BUL)
Panathinaikos (GRE)
Trasferta
Salzburg (AUT)
Fenerbahçe (TUR)
Nottingham Forest (ENG)
Genk (BEL)
Casa
Aston Villa (ENG)
Celtic (SCO)
Sturm Graz (AUT)
Panathinaikos (GRE)
Trasferta
Real Betis (ESP)
Braga (POR)
FCSB (ROU)
Stuttgart (GER)
Casa
Salzburg (AUT)
Maccabi Tel-Aviv (ISR)
Basel (SUI)
Utrecht (NED)
Trasferta
Lille (FRA)
Viktoria Plzeň (CZE)
Nice (FRA)
Bologna (ITA)
Casa
Real Betis (ESP)
Ferencváros (HUN)
Basel (SUI)
Malmö (SWE)
Trasferta
Rangers (SCO)
Braga (POR)
Midtjylland (DEN)
Utrecht (NED)
Casa
Real Betis (ESP)
Fenerbahçe (TUR)
FCSB (ROU)
Celta (ESP)
Trasferta
Lille (FRA)
Maccabi Tel-Aviv (ISR)
Midtjylland (DEN)
Malmö (SWE)
Casa
Aston Villa (ENG)
Braga (POR)
FCSB (ROU)
Stuttgart (GER)
Trasferta
Salzburg (AUT)
Lyon (FRA)
Nice (FRA)
Panathinaikos (GRE)
Casa
GNK Dinamo (CRO)
PAOK (GRE)
Freiburg (GER)
Brann (NOR)
Trasferta
Roma (ITA)
Crvena Zvezda (SRB)
Young Boys (SUI)
Celta (ESP)
Casa
Real Betis (ESP)
PAOK (GRE)
Nice (FRA)
Celta (ESP)
Trasferta
Rangers (SCO)
Ferencváros (HUN)
Young Boys (SUI)
Malmö (SWE)
Casa
Salzburg (AUT)
PAOK (GRE)
Basel (SUI)
Go Ahead Eagles (NED)
Trasferta
Real Betis (ESP)
Maccabi Tel-Aviv (ISR)
Young Boys (SUI)
Utrecht (NED)
Casa
GNK Dinamo (CRO)
Lyon (FRA)
Midtjylland (DEN)
Bologna (ITA)
Trasferta
Aston Villa (ENG)
PAOK (GRE)
Freiburg (GER)
Stuttgart (GER)
Casa
GNK Dinamo (CRO)
Crvena Zvezda (SRB)
Ludogorets (BUL)
Panathinaikos (GRE)
Trasferta
Porto (POR)
Viktoria Plzeň (CZE)
Nottingham Forest (ENG)
Genk (BEL)
Casa
GNK Dinamo (CRO)
Celtic (SCO)
Sturm Graz (AUT)
Genk (BEL)
Trasferta
Roma (ITA)
Maccabi Tel-Aviv (ISR)
Nottingham Forest (ENG)
Brann (NOR)
Casa
Roma (ITA)
Braga (POR)
Freiburg (GER)
Go Ahead Eagles (NED)
Trasferta
Porto (POR)
Fenerbahçe (TUR)
Ludogorets (BUL)
Celta (ESP)
Casa
Porto (POR)
Ferencváros (HUN)
Midtjylland (DEN)
Malmö (SWE)
Trasferta
Real Betis (ESP)
Braga (POR)
Sturm Graz (AUT)
Utrecht (NED)
Casa
Roma (ITA)
Viktoria Plzeň (CZE)
Sturm Graz (AUT)
Go Ahead Eagles (NED)
Trasferta
Feyenoord (NED)
Ferencváros (HUN)
Young Boys (SUI)
Malmö (SWE)
Casa
Real Betis (ESP)
Maccabi Tel-Aviv (ISR)
Young Boys (SUI)
Brann (NOR)
Trasferta
Lille (FRA)
Lyon (FRA)
Ludogorets (BUL)
Celta (ESP)
Casa
Rangers (SCO)
Crvena Zvezda (SRB)
Nice (FRA)
Malmö (SWE)
Trasferta
Salzburg (AUT)
Viktoria Plzeň (CZE)
Nottingham Forest (ENG)
Utrecht (NED)
Casa
Roma (ITA)
Braga (POR)
Ludogorets (BUL)
Genk (BEL)
Trasferta
Porto (POR)
Ferencváros (HUN)
Sturm Graz (AUT)
Brann (NOR)
Casa
Feyenoord (NED)
Lyon (FRA)
Nottingham Forest (ENG)
Utrecht (NED)
Trasferta
GNK Dinamo (CRO)
PAOK (GRE)
Ludogorets (BUL)
Genk (BEL)
Casa
Lille (FRA)
Viktoria Plzeň (CZE)
Midtjylland (DEN)
Stuttgart (GER)
Trasferta
Rangers (SCO)
Celtic (SCO)
Nice (FRA)
Panathinaikos (GRE)
Casa
Porto (POR)
Ferencváros (HUN)
Basel (SUI)
Go Ahead Eagles (NED)
Trasferta
Aston Villa (ENG)
Lyon (FRA)
Freiburg (GER)
Bologna (ITA)
Casa
Rangers (SCO)
Crvena Zvezda (SRB)
Nottingham Forest (ENG)
Brann (NOR)
Trasferta
Feyenoord (NED)
Celtic (SCO)
Midtjylland (DEN)
Panathinaikos (GRE)
Casa
Feyenoord (NED)
Maccabi Tel-Aviv (ISR)
Young Boys (SUI)
Celta (ESP)
Trasferta
Roma (ITA)
Fenerbahçe (TUR)
Basel (SUI)
Go Ahead Eagles (NED)
Casa
Porto (POR)
Lyon (FRA)
Nottingham Forest (ENG)
Genk (BEL)
Trasferta
Real Betis (ESP)
Celtic (SCO)
Freiburg (GER)
Brann (NOR)
Casa
Porto (POR)
Fenerbahçe (TUR)
Freiburg (GER)
Malmö (SWE)
Trasferta
Roma (ITA)
Ferencváros (HUN)
Basel (SUI)
Panathinaikos (GRE)
Casa
Lille (FRA)
Lyon (FRA)
Ludogorets (BUL)
Panathinaikos (GRE)
Trasferta
Aston Villa (ENG)
PAOK (GRE)
FCSB (ROU)
Stuttgart (GER)
Quando si gioca la fase campionato di Europa League 2025/26?
Prima giornata: 24 e 25 settembre 2025
Seconda giornata: 2 ottobre 2025
Terza giornata: 23 ottobre 2025
Quarta giornata: 6 novembre 2025
Quinta giornata: 27 novembre 2025
Sesta giornata: 11 dicembre 2025
Settima giornata 7: 22 gennaio 2026
Ottava giornata: 29 gennaio 2026
Sorteggio spareggi fase a eliminazione diretta: 30 gennaio 2026
Sorteggio ottavi di finale, quarti di finale, semifinale e finale: 27 febbraio 2026
Come funzionava il sorteggio?
Le 36 squadre sono state suddivise in quattro fasce da nove in base al coefficiente UEFA all’inizio della stagione.
Le avversarie e la scelta del campo (casa o trasferta) sono state determinate tramite sorteggio. Ogni squadra è stata abbinata a due avversarie provenienti da ciascuna fascia: una da affrontare in casa e l’altra in trasferta.
Quando si gioca la finale di Europa League 2026?
La finale di Europa League 2025/26 si disputerà al Beşiktaş Park di Istanbul (Turchia) mercoledì 20 maggio 2026.
I sorteggi sono provvisori e soggetti all'esito delle indagini in corso e/o dei procedimenti legali e alla conferma definitiva da parte della UEFA.