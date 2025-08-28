Europa League: confermate le fasce della fase campionato

Le 36 squadre che partecipano alla UEFA Europa League sono state suddivise in quattro fasce per il sorteggio della fase campionato, in programma venerdì 29 agosto alle ore 13:00 CET.

Fascia 1

Roma (ITA)

Porto (POR)

Rangers (SCO)

Feyenoord (NED)

Lille (FRA)

GNK Dinamo (CRO)

Real Betis (ESP)

Salzburg (AUT)

Aston Villa (ENG)

Fascia 2

Fenerbahçe (TUR)

Braga (POR)

Crvena Zvezda (SRB)

Lyon (FRA)

PAOK (GRE)

Viktoria Plzeň (CZE)

Ferencváros (HUN)

Celtic (SCO)

Maccabi Tel-Aviv (ISR)

Fascia 3

Young Boys (SUI)

Basel (SUI)

Midtjylland (DEN)

Freiburg (GER)

Ludogorets (BUL)

Nottingham Forest (ENG)

Sturm Graz (AUT)

FCSB (ROU)

Nice (FRA)

Fascia 4

Bologna (ITA)

Celta (ESP)

Stuttgart (GER)

Panathinaikos (GRE)

Malmö (SWE)

Go Ahead Eagles (NED)

Utrecht (NED)

Genk (BEL)

Brann (NOR)

Come si svolge il sorteggio della fase campionato?

Per tutte e 36 le squadre, un software automatizzato estrarrà a sorte otto avversarie complessive dalle quattro fasce, che saranno rivelate sullo schermo nella sala del sorteggio e in televisione. Il software deciderà anche quali partite si giocheranno in casa e quali in trasferta.

Il sorteggio inizierà con la Fascia 1, assegnando otto avversarie a tutte e nove le squadre, una dopo l'altra, e proseguirà con le altre fasce in ordine decrescente fino a quando tutte le squadre avranno ricevuto le loro otto avversarie. Il software garantirà la totale casualità nel rispetto delle condizioni di sorteggio previste dal regolamento (ad esempio, nessuna sfida tra squadre dello stesso paese e non più di due squadre provenienti dello stesso paese come avversarie), assicurando al contempo che il sorteggio possa essere completato per tutte le squadre senza che si verifichino in alcun momento situazioni di stallo.

Anche se le squadre conosceranno tutte le loro avversarie al termine del sorteggio, il calendario delle partite con le date e gli orari di inizio sarà elaborato in seguito e annunciato domenica 31 agosto, per evitare sovrapposizioni con le squadre che partecipano alla UEFA Champions League e alla UEFA Conference League che giocano nelle stesse città.

Quando si giocano le gare di Europa League di questa stagione?

Fase campionato



Giornata 1: 24 e 25 settembre 2025

Giornata 2: 2 ottobre 2025

Giornata 3: 23 ottobre 2025

Giornata 4: 6 novembre 2025

Giornata 5: 27 novembre 2025

Giornata 6: 11 dicembre 2025

Giornata 7: 22 gennaio 2026

Giornata 8: 29 gennaio 2026

Fase a eliminazione diretta



Spaereggi fase a eliminazione diretta: 19 e 26 febbraio 2026

Ottavi di finale: 12 e 19 marzo 2026

Quarti di finale: 9 e 16 aprile 2026

Semifinali: 30 aprile e 7 maggio 2026

Finale: 20 maggio 2026 (Istanbul)

Tutte le date-chiave