L'arbitro Zwayer è pronto per la finale di Europa League

Mentre due club inglesi si preparano per la finale di UEFA Europa League di mercoledì, guidati da un allenatore australiano e uno portoghese, sarà un arbitro tedesco a supervisionare le procedure in campo a Bilbao.

Felix Zwayer, arbitro internazionale con oltre un decennio di esperienza ai massimi livelli, è stato designato per arbitrare la sfida di cartello tra Tottenham Hotspur e Manchester United.

Zwayer, che compie 44 anni due giorni prima della finale di mercoledì, porta con sé una grande esperienza, avendo diretto importanti partite delle competizioni UEFA di questa stagione: la più recente è stata la semifinale di ritorno di UEFA Champions League tra Paris Saint-Germain e Arsenal.

Quella di Europa League è la seconda finale UEFA per Zwayer dopo quella di Nations League del 2023 e arricchisce un curriculum che comprende anche quattro partite di EURO 2024.

Lontano dai campi, Zwayer è sposato con due figli ed è partner di una società immobiliare. A UEFA.com parla della sua scalata, delle pressioni, del privilegio di arbitrare sul palcoscenico europeo e di cosa significa partecipare a una delle serate più importanti del calendario calcistico per club.

Zwayer, complimenti per la designazione. Come ha reagito alla notizia?

Quando ho parlato con Roberto Rosetti è stato un grande momento, ero davvero felice ed emozionato.

Essere designato per una finale è un sogno nella carriera di ogni arbitro. Avere la responsabilità di una partita così importante e la fiducia del Comitato Arbitrale UEFA ha un grande significato.

Avverti una sorta di pressione, ma senti anche una specie di felicità che deriva dalla responsabilità e ti dà fiducia. È un mix di emozioni molto difficile da spiegare, ma anche un momento molto speciale.

Come si preparerà per la partita di mercoledì?

Guarderò i precedenti tra le due squadre per farmi un'idea di come giocano e le studierò per conoscere tutti i calciatori.

Sono due squadre inglesi con uno stile speciale, quindi lavoreremo con gli analisti UEFA per esaminare il loro approccio tattico. L'analisi ci aiuta sempre a prepararci nel migliore dei modi, ci dà una buona prospettiva e idee diverse.

Le due squadre si conoscono molto bene; per me sarà importante adattarmi un po' al loro gioco pur rimanendo fedele alle linee guida UEFA.

Voglio offrire la mia migliore prestazione, renderla piacevole per tutti e dare alle squadre la possibilità di giocare liberamente.

Squadra arbitrale della finale di UEFA Europa League 2025 Arbitro: Felix Zwayer (Germania)

Assistenti: Robert Kempter e Christian Dietz (Germania)

Quarto uomo: Maurizio Mariani (Italia)

Assistente di riserva: Daniele Bindoni (Italia)

VAR: Bastian Dankert (Germania)

Assistente VAR: Benjamin Brand (Germania)

Supporto VAR: Carlos del Cerro Grande (Spagna)

Com'è stato arbitrare al fianco dei due assistenti Robert Kempter e Christian Dietz in questa stagione?

Dopo EURO 2024 ho cambiato assistenti a causa dei limiti di età previsti per gli ufficiali di gara internazionali.

Ero molto contento con gli assistenti precedenti, Marco Achmüller e Stefan Lupp: abbiamo lavorato insieme per 10 anni e per loro è un peccato non poter essere con me a Bilbao. Però sono molto contento della nuova squadra, formata da Robert e Christian: la stagione è andata benissimo. Sono molto soddisfatto delle nostre prestazioni e concludere con una finale sarà fantastico.

Devo anche menzionare il VAR, Bastian Dankert, che fa parte della mia squadra da tanto tempo. È uno dei migliori al mondo e abbiamo un ottimo legame.

Infine, può parlarci di cosa significa per lei fare l'arbitro?

Non ho mai iniziato ad arbitrare per arrivare in cima: l'ho fatto e basta e mi sono divertito.

Nel corso degli anni, attraverso l'arbitraggio ho avuto modo di conoscere tante persone diverse, dentro e fuori dal campo: mi ha aiutato a sviluppare la mia personalità e ad assumermi maggiori responsabilità.

Quando qualcuno me lo chiede, gli dico di provarci, di essere coraggioso e orgoglioso di fare l'arbitro. Ti dà molte opportunità, mentre a livello personale offre molto di più di quanto ti aspetti.

Pensi di avere le carte giuste per essere un ufficiale di gara? La UEFA ha ideato la campagna "Be a Referee!" per ispirare i giovani di tutta Europa ad assumere questo ruolo. La campagna fa parte di un programma UEFA più ampio per sostenere le federazioni nelle attività di selezione dei nuovi arbitri.