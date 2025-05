Athletic Club - Manchester United 0-3: Bruno Fernandes trascina lo United al successo in Spagna

Con una prestazione dominante a Bilbao, il Manchester United schianta un Athletic Club in dieci uomini per 3-0 e mette un piede e mezzo in finale di Europa League, in attesa del ritorno all’Old Trafford di giovedì prossimo.

I momenti chiave 30' Casemiro segna di testa su sponda di testa di Ugarte

35' Vivian espulso per una trattenuta in area su Højlund

37' Fernandes trasforma il rigore

45' Fernandes segna il secondo gol personale con un pallonetto ravvicinato

64' Il colpo di testa di Casemiro colpisce il palo

Riepilogo partita

L'Athletic Club parte forte con un colpo di testa di Iñaki Williams deviato da Alex Berenguer ma respinto in maniera decisiva da Victor Lindelöf.

Dopo i primi minuti di dominio Athletic, il Manchester United passa in vantaggio con Alejandro Garnacho, ma la sua rete viene annullata per fuorigioco.

Victor Lindelöf ha salvato il risultato al 19' Getty Images

Alla mezz'ora però gli ospiti passano in vantaggio dopo una bella azione corale finalizzata da Casemiro: l'eroe dei quarti di finale, Harry Maguire, raccoglie il pallone sulla destra, supera il proprio marcatore e crossa verso il centro dove Manuel Ugarte fa una sponda di testa che viene ribattuta in rete da Casemiro di testa sul palo più lontano.

Il colpo di testa di Casemiro dell'1-0 UEFA via Getty Images

Le cose si mettono di male in peggio per l'Athletic Club che pochi minuti dopo rimane in dieci per una trattenuta in area di Daniel Vivian su Rasmus Højlund: Fernandes trasforma con freddezza il rigore portando il risultato sul 2-0.

Dopo il rosso, Ernesto Valverde manda in campo due difensori per limitare il passivo, ma al 45' Fernandes sigla il 3-0 con uno splendido pallonetto su un passaggio di tacco di Manuel Ugarte.

Il 3-0 di Bruno Fernandes AFP via Getty Images

Nella ripresa la squadra di Ruben Amorim gestisce il risultato ma non riesce ad allungare il vantaggio in vista del ritorno all'Old Trafford.

La partita minuto per minuto: Athletic Club - Man Utd 0-3

Formazioni

Athletic Club: Agirrezabala; De Marcos (Gorosabel 42'), Vivian, Yeray Álvarez, Berchiche; Ruiz De Galarreta (Prados 42'), Jaureguizar; I. Williams (Álvaro Djaló 89'), Berenguer (Paredes 42'), N. Williams (Gomez 79'); Sannadi

Man Utd: Onana; Yoro, Maguire (De Ligt 65'), Lindelöf; Mazraoui (Shaw 74'), Ugarte (Mount 65'), Casemiro, Dorgu (Diallo 84'); Fernandes, Højlund, Garnacho (Mainoo 84')