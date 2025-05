Tottenham - Bodø/Glimt 3-1: gli Spurs si aggiudicano la gara di andata

Gli Spurs si preparano alla gara in Norvegia con un vantaggio di 3-1, conquistato grazie al successo nella gara d’andata a Londra.

I momenti chiave 1' Johnson segna di testa dopo 39 secondi

34' Maddison raddoppia in contropiede

38' Grande intervento di Haikin su Bentancur

45+1' Blomberg tira alto da distanza ravvicinata

61' Solanke trova il terzo gol su calcio di rigore

83' Saltnes accorcia le distanze

La partita in breve: gli Spurs partono forte e mantengono il controllo

Il gol di Brennan Johnson Getty Images

Il Bodø/Glimt entra nella storia diventando la prima squadra norvegese a disputare una semifinale in una competizione UEFA maschile per club. Ma è il Tottenham, privo di Lucas Bergvall fuori per infortunio, a partire con il piede giusto: dopo appena 39 secondi, segna il gol più veloce mai realizzato in una semifinale di Europa League. Pedro Porro crossa per Richarlison, alla sua seconda da titolare dopo il rientro dall’infortunio, che di testa serve Brennan Johnson, bravo a insaccare da distanza ravvicinata.

Spinti dal pubblico e forti di una striscia casalinga di 19 partite europee senza sconfitte gli Spurs raddoppiano poco dopo la mezz’ora. Ancora Pedro Porro lancia lungo dalla propria metà campo, James Maddison controlla splendidamente e batte il portiere con freddezza.

Poco prima dell’intervallo, Nikita Haikin – già protagonista nei quarti contro la Lazio – si conferma decisivo con un riflesso straordinario su un tiro al volo di Bentancur, bravo a controllare di petto e calciare di prima. Subito dopo, il Bodø/Glimt sfiora il gol con Ole Didrik Blomberg, che però manda alto da posizione favorevole su cross di Hauge.

Nella ripresa, il Tottenham cala il tris al 61’: Fredrik Sjøvold commette fallo su Cristian Romero in area e Dominic Solanke trasforma il rigore, firmando il suo quarto gol stagionale nella competizione.

L'esultanza di Dominic Solanke UEFA via Getty Images

Gli Spurs continuano ad insistere, ma il Bodø/Glimt si difende con coraggio, respingendo diversi tentativi. Alla fine, sono proprio i norvegesi ad accorciare le distanze: Jeppe Jensen serve Ulrik Saltnes, che si fa strada tra le maglie avversarie e batte il portiere per il definitivo 3-1.

Il risultato prolunga l’imbattibilità casalinga del Tottenham in Europa League a 14 partite. Gli inglesi si presenteranno all’Aspmyra la prossima settimana con un vantaggio di due gol, ma consapevoli che i loro avversari hanno vinto sei delle sette gare interne disputate in questa stagione.

La partita minuto per minuto: Tottenham - Bodø/Glimt

Formazioni

Tottenham: Vicario; Pedro Porro, Romero, Van de Ven, Udogie; Bentancur, Bissouma; Johnson, Maddison (Kulusevski 65'), Richarlison (Tel 46'); Solanke (Odobert 75')

Bodø/Glimt: Haikin; Sjøvold, Gundersen, Nielsen (Moe 46'), Bjørkan; Brunstad Fet (Jensen 77'), Hauge, Saltnes; Määttä (Auklend 65'), Høgh, Blomberg (Sørli 77')