Lazio - Bodø/Glimt, anteprima ritorno quarti Europa League: dove guardarla, probabili formazioni e ultime notizie

La Lazio ospita giovedì alle 21:00 CET il Bodø/Glimt nel ritorno dei quarti di finale di Europa League.

Riepilogo partita Quando: giovedì 17 aprile (21:00 CET)

Dove: Stadio Olimpico, Roma

Cosa: ritorno quarti di finale Europa League

Risultato andata: Bodø/Glimt - Lazio 2-0

Prossima: la vincente affronta una tra Tottenham e Eintracht Frankfurt in semifinale

Come seguirla: clicca qui per la copertura in diretta

Dove guardare la partita in TV

Scopri dove guardare la UEFA Europa League nella tua nazione.

Guida alla partita



Due parate di Christos Mandas nei minuti finali hanno tenuto in partita la Lazio in vista del ritorno in casa contro il Bodø/Glimt. Dopo la sconfitta dell'andata, Marco Baroni è convinto che la sua squadra sarà diversa all'Olimpico.

Dall'altro lato, la squadra di Kjetil Knutsen vuole scrivere la storia e diventare il primo club norvegese a raggiungere una semifinale UEFA per club maschile. La squadra norvegese aveva già vinto un'andata dei quarti di competizioni UEFA (2-1 contro la Roma nella Conference League 2021/22), salvo poi essere sconfitta 4-0 (all'Olimpico).

Highlights: Bodø/Glimt - Lazio 2-0 

Probabili formazioni

Lazio: Mandas; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marušić; Rovella, Guendouzi; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Castellanos

Out: Nuno Tavares (muscolare), Patric (caviglia)

In diffida: Patric, Romagnoli, Vecino, Zaccagni

Bodø/Glimt: Haikin; Sjøvold, Gundersen, Bjørtuft, Bjørkan; Evjen, Berg, Saltnes; Blomberg, Høgh, Hauge

Indisponibili: nessuno

In diffida: Berg, Bjørkan, Evjen, Gundersen

Stato di forma

Lazio

Forma: PSVPSP

Ultima: Lazio - Roma 1-1, Serie A, 13/04,

Bodø/Glimt

Forma: VVVVVS

Ultima: Bodø/Glimt - Lazio 2-0, andata quarti di finale Europa League, 10/04

Il parere degli esperti

Francesco Corda, match reporter: la Lazio si trova davanti a una montagna da scalare. I campioni norvegesi non hanno mai raggiunto una semifinale europea, mentre i biancocelesti non ci riescono da 22 anni. Con una striscia di quattro vittorie e quattro clean sheet, gli ospiti si presentano all'Olimpico in ottima forma, ma l'allenatore della Lazio, Baroni, spera che la creatività di Mattia Zaccagni e Gustav Isaksen, insieme ai gol di Alessio Romagnoli, possano regalare alla Lazio una serata da ricordare.

Le parole degli allenatori

Marco Baroni, allenatore Lazio: “Dobbiamo dare tutto, senza risparmiarci e senza rimpianti. L'andata ci ha dimostrato che affrontiamo una buona squadra. Dobbiamo fare una prestazione diversa dal punto di vista fisico e mentale. [Kjetil Knutsen] è un ottimo allenatore, lo seguo dal 2023. La squadra ha un'identità forte anche se alcuni elementi sono cambiati, quindi dovremo giocare come la vera Lazio”.

Kjetil Knutsen, allenatore Bodø/Glimt: “Sono incredibilmente soddisfatto di molte delle nostre prestazioni, ma dobbiamo tenere i piedi per terra. Abbiamo un'identità chiara e una forza mentale incredibile. Dobbiamo essere felici di questo”.