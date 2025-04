Eintracht Frankfurt - Tottenham, anteprima ritorno quarti di finale Europa League: dove guardarla, probabili formazioni e ultime notizie

L'Eintracht Frankfurt affronterà in casa il Tottenham nel ritorno dei quarti di finale di Europa League.

Riepilogo partita

Quando: giovedì 17 aprile (21:00 CET)

Dove: Frankfurt Stadion, Francoforte sul Meno

Cosa: ritorno quarti di finale Europa League

Risultato andata: Tottenham - Eintracht Frankfurt 1-1

Prossima: la vincente affronterà una tra Bodø/Glimt e Lazio in semifinale

Come seguirla: clicca qui per la copertura della partita