Bodø/Glimt - Lazio, anteprima andata quarti di finale Europa League: dove guardarla, probabili formazioni e ultime notizie

Il Bodø/Glimt ospita la Lazio nell'andata dei quarti di finale di UEFA Europa League.

Riepilogo partita Quando: giovedì 10 aprile (18:45 CET)

Dove: Aspmyra, Bodø

Cosa: andata quarti di finale Europa League

Prossima: ritorno quarti di finale, giovedì 17 aprile (21:00 CET)

Guida alla partita

Miglior attacco del torneo con 24 gol, il Bodø è stato uno delle rivelazioni di questa edizione qualificandosi per la prima volta ai quarti di finale. I campioni norvegesi hanno reso l'Aspmyra un luogo inospitale per gli avversari, come possono testimoniare Porto, Beşiktaş, Maccabi Tel-Aviv, Twente e Olympiacos, tutte battute qui.

La Lazio sarebbe un altro grande scalpo da aggiungere alla lista, ma i vincitori della fase campionato hanno vinto quattro delle cinque trasferte disputate finora, riuscendo anche a superare il Viktoria Plzeň in Cechia negli ottavi di finale nonostante fossero ridotti in nove uomini per due espulsioni. La squadra italiana ha però vinto solo una delle ultime cinque partite (P3 S1) tra tutte le competizioni, il che può far sperare al Bodø che la sua favola possa continuare.

Probabili formazioni



Bodø/Glimt: Haikin; Sjøvold, Bjørtuft, Gundersen, Bjørkan; Evjen, Berg, Saltnes; Blomberg, Høgh, Hauge

In dubbio: nessuno

Indisponibili: nessuno

In diffida: Berg, Bjørkan, Evjen, Gundersen

Lazio: Provedal; Tavares, Romagnoli, Patric, Marušić; Guendouzi, Mario Gila; Zaccagni, Pedro, Isaksen; Castellanos

In dubbio: nessuno

Indisponibili: Rovella (squalificato)

In diffida: Patric, Vecino

Highlights: Lazio - Viktoria Plzeň 1-1 

Stato di forma

Bodø/Glimt

Forma: VVVSVV

Ultima: Bodø/Glimt - HamKam 3-0, Norwegian Premier Division, 05/04

Lazio

Forma: VPSPPV

Ultima: Atalanta - Lazio 0-1, Serie A, 06/04

Nello stato di forma sono inserite tutte le partite ufficiali della stagione 2024/25; l'ultimo risultato è elencato per primo. Ai fini statistici le vittorie o sconfitte ai calci di rigore non vengono considerate come tali.

Highlights: Bodø/Glimt - Olympiacos 3-0

Il parere dell'esperto

Philip O'Connor, reporter: il Bodø/Glimt affronta il suo test europeo più difficile, ospitando la Lazio nell'andata dei quarti di finale di Europa League. Il calcio offensivo del Bodø ha conquistato molti tifosi in tutta Europa e, dopo la ormai celebre vittoria per 6-1 in casa contro la Roma nell'ottobre 2021, è diventato implacabile in casa, a prescindere dall'avversario. Ci si aspetta che gli uomini di Kjetil Knutsen facciano di tutto per ottenere un risultato positivo che metta sotto pressione la Lazio in vista del ritorno.

Le parole degli allenatori

Kjetil Knutsen, allenatore Bodø/Glimt: "Non sono un sognatore. Dobbiamo prepararci bene per le due sfide contro la Lazio. Sappiamo di giocare contro un top club".

Marco Baroni, allenatore Lazio: "Voglio vedere la squadra crescere partita dopo partita. Una qualificazione al turno successivo ci aiuterebbe a innalzare il nostro livello e le nostre ambizioni".