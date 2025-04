Lavoro di squadra: le combinazioni di Frankfurt e Tottenham

Sublime finalizzazione tecnica, potenza pura e passaggi precisi di prima intenzione sono le parole chiave dei due gol segnati dal Frankfurt contro l'Ajax e dal Tottenham contro l'Elfsborg in questa stagione.

Insieme all'unità di analisi UEFA, gli osservatori tecnici UEFA Haakon Lunov e Steve Cooper passano al microscopio i due gol per la serie Next Level Teamwork Europa League, presentata da Engelbert Strauss.

Lavoro di squadra: Jean-Matteo Bahoya finalizza l'azione del Frankfurt

Assistito da un bel passaggio di Hugo Ekitiké, Bahoya apre le marcature al 7' con un rasoterra mancino nella gara di ritorno degli ottavi di finale tra Frankfurt e Ajax. Per tutta l'azione, i difensori ospiti rimangono immobili come statue.

Lunov sul gol di Bahoya

"La prima cosa interessante di questo gol è che i primi due "dai e vai" di Bahoya sembrano un'esercitazione sui passaggi. Questo dimostra che è utile integrare questo tipo di esercizi in allenamento, idealmente con una direzione e un gol finale".

"Guardate la velocità di pensiero di Ekitiké prima dell'assist: è cento volte più veloce del tempo necessario per leggere questo testo. Il giocatore sta per ricevere il passaggio, decide di non continuare l'uno-due con Bahoya, tocca la palla tre volte per aggiustarsela e alza lo sguardo per vedere l'inserimento di Bahoya, che poi viene servito e segna di prima. Questi sono gli standard da cui molti giovani giocatori e allenatori possono imparare: qualità tecnica, precisione e velocità d'azione".

Cooper sul gol di Bahoya

"[Ekitiké] riceve bene la palla, si gira e serve un assist con grande consapevolezza. È molto lucido nel portare avanti l'azione".

"Oltre alle combinazioni, è importante trovare spazio libero per sorprendere i difensori; questo può avvenire dopo aver passato la palla o, come accade in questa azione, scattando in avanti per riceverla".

Lavoro di squadra: il Tottenham domina l'Elfsborg

Il subentrato Ajayi scambia con Dane Scarlett al limite dell'area e segna con un rasoterra il secondo gol degli Spurs all'ottava giornata. La vittoria assicura ai padroni di casa un piazzamento tra le prime otto nella fase campionato. È un crescendo meno esplosivo ma più ponderato: il gol nasce dalla tattica del Tottenham di affollare la difesa avversaria una volta approdato in avanti.

Cooper sul gol di Ajayi



"Il Tottenham ha tre o quattro giocatori sulla linea avversaria, impedendo ai difensori di muoversi negli spazi tra la linee e creando confusione tra difesa e centrocampo".

"Il difensore centrale non vuole prendere Dejan Kulusevski: tocca quindi al centrocampista. Quello che fa il giocatore è aprire un varco, uno spazio tra le linee che gli Spurs possono poi sfruttare. Si vede un'ottima combinazione tra precisione nei passaggi, penetrazione negli spazi, assist e finalizzazione, anche grazie a un'ottima tecnica".

Lunov sul gol di Ajayi



"Se [Ajayi] avesse tentato il dribbling dopo la prima ricezione, forse il giocatore dell'Elfsborg avrebbe avuto la meglio. Invece, grazie alle sua capacità di dribbling e controllo della palla, Ajayi tiene quasi sempre lo sguardo alto per sapere cosa accade intorno a lui".

"Al momento della combinazione ha davanti a sé uno spazio che può anche sfruttare da solo, ma la combinazione gli dà il tempo di attaccare lo spazio senza palla".