Roma-Athletic 2-1: i Giallorossi vincono in rimonta

Nell'andata degli ottavi di UEFA Europa League, la Roma vince in rimonta contro l'Athletic Club: allo Stadio Olimpico finisce 2-1. Succede tutto nella ripresa: al gol di Iñaki Williams rispondono Angeliño e Eldor Shomurodov nel recupero.



Roma-Athletic Club 2-1: la partita minuto per minuto e le reazioni



Il primo tempo è molto tattico ed equilibrato, ma ugualmente molto bello. La Roma ha la prima, chiara occasione della partita con Artem Dovbyk, servito benissimo da un'imbucata verticale di Niccolò Pisilli: l'attaccante ucraino è bravissimo nella preparazione, ma scivola al momento di tirare.

Ancora più sfortunato Paulo Dybala a quattro minuti dall'intervallo, quando Tommaso Baldanzi gli serve un ottimo scarico all'indietro: l'argentino calcia quasi a colpo sicuro, ma il suo sinistro si infrange sulla traversa. L'Athletic Club si rende invece pericolosissimo nel recupero del primo tempo, quando Maroan Sannadi impatta benissimo un cross dalla destra. Il suo destro al volo, però, si spegne a lato.



La ripresa si apre con i "fuochi d'artificio". Dopo cinque minuti i baschi passano in vantaggio, con il quinto gol nella competizione di Iñaki Williams: l'attaccante fa centro di testa sotto misura, sugli sviluppi di un calcio d'angolo. La Roma riparte all'attacco.

Baldanzi non riesce a far centro da posizione favorevole, mentre uno splendido tiro dal limite di Pisilli termina di poco alto. Ma al 56' il pareggio è cosa fatta: grande azione di Zeki Çelik sulla destra, cross arretrato per Angeliño e lo spagnolo, di destro, fa centro. Per lui è il quarto gol stagionale, il secondo in UEFA Europa League.



All’86’ Yeray Álvarez riceve il secondo cartellino giallo e viene espulso, lasciando l’Athletic Club in inferiorità numerica. La Roma allora ci crede e al 93’ completa la rimonta con Eldor Shomurodov, che realizza il definitivo 2-1 con un mancino a giro sul secondo palo.



Formazioni

Roma: Svilar; Zeki Çelik, Mancini, Ndicka; Rensch (Saelemakers 60'), Cristante, Pisilli (Koné 77'), Angeliño; Baldanzi (El Shaarawy 60'), Dybala (Soulè 71); Dovbyk (Shomurodov 71')



Athletic Club: Agirrezabala; de Marcos, Vivian (Paredes 23'), Yeray, Berchiche; Ruiz de Galarreta, Jauregizar (Prados 63'); Iñaki Williams, Gomez (Vesga 77'), Nico Williams (Berenguer 77'); Sannadi (Guruzeta 63').