Viktoria Plzeň-Lazio 1-2: i Biancocelesti vincono in Repubblica Ceca

Allo Stadion města Plzně, nell’andata degli ottavi di UEFA Europa League, fa festa la Lazio. Ospiti in vantaggio nella prima frazione, nella ripresa la reazione del Viktoria Plzeň, che trova l’1-1 e poi cerca di sfruttare la doppia superiorità numerica, ma nel finale arriva il guizzo di Gustav Isaksen, che regala la vittoria ai Biancocelesti.



Viktoria Plzeň-Lazio 1-2: la partita minuto per minuto e le reazioni



Avvio molto equilibrato, con i brividi maggiori che nascono tutti da palla inattiva. È proprio da un calcio d’angolo che la Lazio, al 18’, sblocca il match: sponda aerea di Tijani Noslin verso il secondo palo, Alessio Romagnoli arriva col tempo giusto e di testa batte Jedlička.

Le palle inattive si confermano un fattore anche nella ripresa. Al 53’, infatti, il Viktoria Plzeň trova il pareggio sugli sviluppi di una punizione sulla trequarti: cross di Lukáš Kalvach e deviazione vincente, di testa, di Rafiu Durosinmi. La Lazio accusa il colpo e i padroni di casa cercano di approfittarne per ribaltare tutto: Adam Marušić si immola sul tiro di Pavel Šulc, Ivan Provedel respinge la conclusione di Durosinmi, alto sopra la traversa il terzo tentativo di Sampson Dweh.

La formazione di Marco Baroni soffre e al 77’ resta anche in inferiorità per l’espulsione di Nicolò Rovella. Il Viktoria Plzeň preme alla ricerca della vittoria, ma non riesce a superare il muro biancoceleste, nonostante la doppia superiorità numerica dovuta al rosso diretto a Samuel Gigot al 93’. I Biancocelesti stringono i denti e al 98’ trovano addirittura il colpaccio in nove contro undici: una perla di Isaksen, infatti, regala il successo all’ultimo respiro.