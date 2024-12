Taste The Action: i sapori di San Sebastián

Ana Quiles è andata a vedere la Real Sociedad in UEFA Europa League, ma prima di gustarsi la partita ha fatto altrettanto con la cucina di San Sebastián.

Per questo articolo Taste The Action, presentato da Just Eat Takeaway.com, il viaggio culinario di Quiles è iniziato con i tipici pintxos e la famosa tortilla di patate. La tappa successiva è stata una steakhouse appena fuori città, che Quiles ha definito "una delle migliori della Spagna, se non del mondo".

Essendo sull'oceano, San Sebastián offre anche prelibatezze a base di capesante, gamberi e ricci di mare, mentre un dolce imperdibile è la cheesecake basca, famosa per la copertura caramellata e il cuore morbido e cremoso. "Sarebbe un peccato andar via senza assaggiarla", ha commentato Quiles.

