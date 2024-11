Assaggia l'Azione: la cucina di Francoforte e una partita dell'Eintracht

Ana Quiles è andata a vedere una partita dell'Eintracht Frankfurt in UEFA Europa League, ma prima di farlo ha mostrato le specialità culinarie della sua città natale.

In questo articolo di 'Assaggia l'Azione' presentato da Just Eat Takeaway.com, Quiles spiega che un pretzel caldo con burro è un "simbolo della maestria tedesca della panificazione". La stessa Quiles ha anche consigliato ai tifosi in trasferta di assaggiare un Frankfurter (la salsiccia tipica della città, diventata famosa a livello mondiale) prima di assistere alla partita.

Chi invece ha un po' di tempo per pranzare o cenare comodamente seduto, può provare un altro classico della cucina tedesca e di Francoforte in particolare: lo stinco di maiale in salsa gremolada. Lo stesso vale per il Frankfurter Kranz, una prelibata torta a più strati che, secondo Quiles, fu "preparata per l'incoronazione di un imperatore a Francoforte".

Baking, sausages, pork knuckle, desserts... 🤤



Frankfurt is a culinary and football hotspot 🇩🇪 #UELtaste | @JustEatTakeaway pic.twitter.com/BLA3SgPgEj — UEFA Europa League (@EuropaLeague) November 20, 2024

Leggi gli altri articoli di Assaggia l'Azione con Just Eat Takeaway.com nel corso della stagione di Europa League.