Quarta giornata Europa League: pari per la Roma, vittoria in extremis per la Lazio

Nella quarta giornata della fase campionato di UEFA Europa League, la Roma pareggia in trasferta contro l'Union SG e la Lazio vince di misura in casa contro il Porto grazie a un gol nei minuti di recupero di Pedro Rodríguez.

UEFA.com vi racconta le partite della quarta giornata.

Manchester United 2-0 PAOK

Una doppietta di Amad Diallo regala ai Red Devils la prima vittoria nella fase campionato. Il 22enne apre le marcature poco dopo l'intervallo con un colpo di testa a giro su cross di Bruno Fernandes e raddoppia il vantaggio con un tiro a giro dal limite dell'area dopo aver riconquistato il possesso nella metà campo del PAOK. La migliore occasione per gli ospiti arriva poco dopo la mezz'ora, ma Tarik Tissoudali non riesce a battere André Onana da distanza ravvicinata.

Galatasaray - Tottenham Hotspur 3-2

La doppietta di Victor Osimhen si rivela decisiva per il Galatasaray che conquista la terza vittoria su quattro partite della fase campionato. I turchi passano in vantaggio grazie a uno spettacolare tiro dalla distanza di Yunus Akgün dopo appena sei minuti, ma gli ospiti pareggiano al 18' con Will Lankshear.

Prima dell'intervallo però Victor Osimhen segna due gol su assist di Dries Mertens mettendo la partita sui binari giusti. Al 60' gli Spurs restano in dieci per l'espulsione di Lankshear ma al 69' nonostante l'inferiorità numerica gli inglesi accorciano con un colpo di tacco di Dominic Solanke. Per il Tottenham è la prima sconfitta di questa edizione.

Union SG - Roma 1-1

La Roma non riesce a conquistare la prima vittoria esterna nella fase campionato di UEFA Europa League. Allo Stadio Re Baldovino di Bruxelles, i Giallorossi segnano per primi grazie a Gianluca Mancini, ma l'Union Saint-Gilloise conquista il pareggio a tredici minuti dalla fine con il difensore argentino Kevin Mac Allister: la sfida finisce 1-1, con la squadra di Ivan Jurić che sale in classifica a quota 5 punti dopo quattro giornate.

Olympiacos 1-1 Rangers

Ayoub El Kaabi porta in vantaggio i vincitori della scorsa Conference League al 56° minuto, realizzando il suo 20° gol europeo e portandolo a pari merito con il marocchino Youssef El-Arabi in cima alla classifica dei marcatori di tutti i tempi dell'Olympiacos nelle competizioni UEFA. Tuttavia sei minuti dopo, Cyriel Dessers segna con un'altrettanto bella conclusione fissando il risultato sul pareggio. Entrambe sono adesso a pari merito con sette punti nella classifica della fase campionato.

