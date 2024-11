Union SG-Roma 1-1: Giallorossi ripresi in Belgio

La Roma non riesce a conquistare la prima vittoria esterna nella fase campionato di UEFA Europa League. Allo Stadio Re Baldovino di Bruxelles, i Giallorossi segnano per primi grazie a Gianluca Mancini, ma l'Union Saint-Gilloise conquista il pareggio a tredici minuti dalla fine con il difensore argentino Kevin Mac Allister: la sfida finisce 1-1, con la squadra di Ivan Jurić che sale in classifica a quota 5 punti dopo quattro giornate.



Union SG-Roma 1-1: la partita minuto per minuto e le reazioni



Il tecnico romanista lascia ancora in panchina Mats Hummels e schiera Bryan Cristante centrale difensivo, facendo inoltre riposare Artem Dovbyk e Paulo Dybala. I padroni di casa partono forte e dopo appena due minuti l'israeliano Anan Khalaily lascia partire un gran sinistro, che però termina di poco alto sopra la traversa.

La squadra di Sébastien Pocognoli insiste, Ross Sykes sovrasta Gianluca Mancini sugli sviluppi di un calcio d'angolo ma il colpo di testa dell'inglese sfila a lato. La reazione della Roma è affidata a Lorenzo Pellegrini, il capitano impatta bene in area di destro ma il suo tiro al volo finisce tra le braccia di Anthony Moris.

Mile Svilar deve salvarsi in corner sul tentativo sul primo palo di Ousseynou Niang, prima dell'intervallo ci provano anche Mancini e Stephan El Shaarawy ma lo 0-0 non si schioda.



Nella ripresa i ritmi salgono un po'. Charles Vanhoutte prova la conclusione ma la traiettoria è centrale e Svilar neutralizza la minaccia, dalla parte opposta Eldor Shomurodov - schierato terminale offensivo al posto di Dovbyk - può colpire di testa sul cross di Pellegrini ma non riesce ad angolare il pallone.

Al 52' i Giallorossi hanno una grande chance con Tommaso Baldanzi, ma il mancino del nazionale Under 21 centra il palo. Dieci minuti dopo, però, la Roma passa: sul cross di capitan Pellegrini, Mancini svetta più in alto di tutti e di testa anticipa Moris, insaccando l'1-0.



Dopo un tentativo in area dei vice campioni del Belgio di Cristante, l'Union Saint-Gilloise trova il pareggio. Su un tiro dalla bandierina, c'è uno scontro fortuito tra Svilar e Manu Koné, il pallone termina sulla testa di Mac Allister che a porta vuota realizza l'1-1.