European Adventures: viaggio a Malmö per la sfida contro l'Olympiacos

Ellis Platten ha visitato Malmö e ha assistito alla sfida contro l'Olympiacos valida per la terza giornata di UEFA Europa League, nell'ambito della terza edizione di European Adventures by Enterprise Rent-A-Car.



Dopo aver attraversato il ponte di Öresund dalla Danimarca alla Svezia, Platten ha ammirato il grattacielo Turning Torso, si è addentrato in un autentico mercato locale, ha fatto un'arrampicata su roccia e si è persino ritagliato del tempo per un tuffo nelle terme all'aperto... beh, più o meno!



Ma la vera ciliegina sulla torta è stata la visione della partita da bordo campo tra i campioni in carica della Conference League, l'Olympiacos, e il Malmö al New Stadium, sfida poi terminata con un successo degli ospiti per 1-0.

The beauty and passion of Malmö 🇸🇪



A 48-second Scandinavian adventure 🚗#UELadventures | @UKEnterprise pic.twitter.com/rLqnhcYIdE — UEFA Europa League (@EuropaLeague) October 28, 2024

