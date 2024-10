European Adventures: guardare l'Ajax ad Amsterdam

Ben Black si è recato ad Amsterdam per assistere alla sfida della prima giornata di UEFA Europa League tra Ajax e Beşiktaş per la prima edizione di European Adventures con Enterprise Rent-A-Car.

Dopo essere atterrato all'aeroporto di Schipol, l'influencer ha preso la sua auto e ha trascorso 48 ore in città, visitando alcuni dei quartieri più alla moda, visitando alcune delle attrazioni più importanti e, naturalmente, salendo in sella alla sua bicicletta per esplorare la città. Ben è stato in mezzo ai tifosi dell'Ajax e del Beşiktaş mentre si preparavano per la partita, e ha visto da bordo campo all'Amsterdam ArenA la vittoria della squadra di casa per 4-0, per poi godersi i festeggiamenti del dopo partita in città.

48 hours of insane experiences and top-class atmosphere 🤤



Welcome to Amsterdam, and Johan Cruijff ArenA 🇳🇱#UELadventures @UKEnterprise pic.twitter.com/71RKzLoTlg — UEFA Europa League (@EuropaLeague) September 30, 2024

