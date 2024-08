Le squadre della prima fase campionato di Europa League

Il tabellone della prima fase campionato di UEFA Europa League 2024/25 è completo. UEFA.com traccia il profilo di tutte le contendenti.

Ranking UEFA alla fine della stagione 2023/24.

Le 36 squadre AZE: Qarabağ

BEL: Anderlecht, Union Saint-Gilloise

BUL: Ludogorets

CZE: Slavia Praga, Viktoria Plzeň

DEN: Midtjylland

ENG: Manchester United, Tottenham Hotspur

ESP: Athletic Club, Real Sociedad

FRA: Nice, Lione

GER: Eintracht Francoforte, Hoffenheim

GRE: Olympiacos, PAOK

HUN: Ferencváros

ISR: M. Tel-Aviv

ITA: Lazio, Roma

LVA: RFS

NED: Ajax, AZ, Twente

NOR: Bodø/Glimt

POR: Braga, Porto

ROU: FCSB

SCO: Rangers

SWE: Elfsborg, Malmö

TUR: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray

UKR: Dynamo Kyiv

Ranking UEFA: 24°

Il cammino qualificazione: spareggi (V7-1tot. - Jagiellonia)

Scorsa stagione: fase a gironi, ottavi di finale Europa Conference League (S0-4tot. - Aston Villa)

Miglior piazzamento Coppa UEFA/Europa League: campione (1991/92)

Ranking UEFA: 107°

Il cammino qualificazione: spareggi (V2-0tot. - Dinamo-Minsk)

Scorsa stagione: non ha partecipato alle competizioni UEFA per club

Miglior piazzamento Coppa UEFA/Europa League: campione (1982/83)

Ranking UEFA: N/D

Il cammino qualificazione: quinto in Liga

Scorsa stagione: non ha partecipato alle competizioni UEFA per club

Miglior piazzamento Coppa UEFA/Europa League: vicecampione (1976/77, 2011/12)

Ranking UEFA: 41°

Il cammino qualificazione: quarto in Eredivisie

Scorsa stagione: fase a gironi Europa Conference League

Miglior piazzamento Coppa UEFA/Europa League: vicecampione (1980/81)

Ranking UEFA: 123°

Il cammino qualificazione: spareggi (V8-4tot. - Lugano)

Scorsa stagione: fase a gironi Europa Conference League

Miglior piazzamento Coppa UEFA/Europa League: quarti di finale (2002/03, 2016/17)

Ranking UEFA: 66°

Il cammino qualificazione: spareggi Champions League (S2-3tot. - Crvena Zvezda)

Scorsa stagione: spareggi fase a eliminazione diretta Europa Conference League (S2-3tot. - Ajax)

Miglior piazzamento Coppa UEFA/Europa League: fase a gironi (2022/23)

Ranking UEFA: 42°

Il cammino qualificazione: spareggi (V4-3tot. - SK Rapid)

Scorsa stagione: fase a gironi Champions League, spareggi fase a eliminazione diretta Europa League (S5-6tot. - Qarabağ)

Miglior piazzamento Coppa UEFA/Europa League: vicecampione (2010/11)

Ranking UEFA: 68°

Il cammino qualificazione: spareggi Champions League (S1-3tot. - Salisburgo)

Scorsa stagione: spareggi Europa Conference League (S2-4tot. - Beşiktaş)

Miglior piazzamento Coppa UEFA/Europa League: semifinali (2008/09)

Ranking UEFA: 302°

Il cammino qualificazione: spareggi (P1-1tot. - Molde, V4-2 dcr)

Scorsa stagione: non ha partecipato alle competizioni UEFA per club

Miglior piazzamento Coppa UEFA/Europa League: fase a gironi/fase campionato (2007/08, 2013/14, 2024/25)

Ranking UEFA: 142°

Il cammino qualificazione: spareggi (V2-1tot. - LASK)

Scorsa stagione: terzo turno di qualificazione Europa Conference League (S0-2tot. - Nordsjælland)

Miglior piazzamento Coppa UEFA/Europa League: semifinali (2005/06)

Ranking UEFA: 53°

Il cammino qualificazione: terzo turno di qualificazione Champions League (S2-3tot. - Lille)

Scorsa stagione: quarti di finale Europa Conference League (P3-3tot. - Olympiacos, S2-3 dcr)

Miglior piazzamento Coppa UEFA/Europa League: semifinali (2012/13)

Ranking UEFA: 55°

Il cammino qualificazione: spareggi (P1-1tot. - Borac, V3-2 dcr)

Scorsa stagione: primo turno di qualificazione Champions League, spareggi fase a eliminazione diretta Europa Conference League (S0-2tot. - Olympiacos)

Miglior piazzamento Coppa UEFA/Europa League: semifinali (1971/72)

Ranking UEFA: 28°

Il cammino qualificazione: sesto in Bundesliga

Scorsa stagione: spareggi fase a eliminazione diretta Europa Conference League (S3-4tot. - Union SG)

Miglior piazzamento Coppa UEFA/Europa League: campione (1979/80, 2021/22)

Ranking UEFA: 60°

Il cammino qualificazione: spareggi Champions League (S2-4tot. - Young Boys)

Scorsa stagione: fase a gironi Champions League, spareggi fase a eliminazione diretta Europa League (S4-6tot. - Sparta Praga)

Miglior piazzamento Coppa UEFA/Europa League: campione (1999/2000)

Ranking UEFA: 98°

Il cammino qualificazione: settimo in Bundesliga

Scorsa stagione: non ha partecipato alle competizioni UEFA per club

Miglior piazzamento Coppa UEFA/Europa League: sedicesimi di finale (2020/21)

Ranking UEFA: 32°

Il cammino qualificazione: settima in Serie A

Scorsa stagione: ottavi di finale Champions League (S1-3tot. - Bayern)

Miglior piazzamento Coppa UEFA/Europa League: vicecampione (1997/98)

Ranking UEFA: 70°

Il cammino qualificazione: spareggi (V6-1tot. - Petrocub)

Scorsa stagione: secondo turno di qualificazione Champions League, spareggi Europa League, spareggi fase a eliminazione diretta Europa Conference League (S0-1tot. - Servette)

Miglior piazzamento Coppa UEFA/Europa League: ottavi di finale (2013/14)

Ranking UEFA: 47°

Il cammino qualificazione: sesto in Ligue 1

Scorsa stagione: non ha partecipato alle competizioni UEFA per club

Miglior piazzamento Coppa UEFA/Europa League: semifinali (2016/17)

Ranking UEFA: 54°

Il cammino qualificazione: spareggi (V8-1tot. - TSC)

Scorsa stagione: ottavi di finale Europa Conference League (S5-7tot. - Olympiacos)

Milgior piazzamento Coppa UEFA/Europa League: sedicesimi di finale (2013/14, 2020/21)

Ranking UEFA: 88°

Il cammino qualificazione: spareggi Champions League (S0-4tot. - Sparta Praga)

Scorsa stagione: non ha partecipato alle competizioni UEFA per club

Miglior piazzamento Coppa UEFA/Europa League: sedicesimi di finale (2018/19, 2019/20)

Ranking UEFA: 11°

Il cammino qualificazione: vincitore FA Cup 

Scorsa stagione: fase a gironi Champions League

Miglior piazzamento Coppa UEFA/Europa League: campione (2016/17)

Ranking UEFA: 71°

Il cammino qualificazione: spareggi Champions League (S3-4tot. - Slovan Bratislava)

Scorsa stagione: spareggi Europa Conference League (P4-4tot. - Legia, S5-6 dcr)

Miglior piazzamento Coppa UEFA/Europa League: sedicesimi di finale (2015/16), spareggi fase a eliminazione diretta (2022/23)

Ranking UEFA: 100°

Il cammino qualificazione: quinto in French Ligue 1

Scorsa stagione: non ha partecipato alle competizioni UEFA per club

Miglior piazzamento Coppa UEFA/Europa League: ottavi di finale (1973/74)

Ranking UEFA: 44°

Il cammino qualificazione: vincitore Europa Conference League 

Scorsa stagione: fase a gironi, vincitore Europa Conference League (V1-0 - Fiorentina)

Miglior piazzamento Coppa UEFA/Europa League: ottavi di finale (1989/90, 2004/05, 2011/12, 2016/17, 2019/20, 2020/21)

Ranking UEFA: 51°

Il cammino qualificazione: spareggi (V6-0tot. - Shamrock Rovers)

Scorsa stagione: quarti di finale Europa Conference League (S0-3tot. - Club Brugge)

Miglior piazzamento Coppa UEFA/Europa League: sedicesimi di finale (1982/83, 1983/84, 1991/92, 1997/98, 2000/01, 2001/02, 2002/03, 2010/11, 2011/12, 2013/14, 2016/17)

Ranking UEFA: 21°

Il cammino qualificazione: terzo in Primeira Liga

Scorsa stagione: ottavi di finale Champions League (P1-1tot. - Arsenal, S2-4 dcr)

Miglior piazzamento Coppa UEFA/Europa League: campione (2002/03, 2010/11)

Ranking UEFA: 57°

Il cammino qualificazione: spareggi Champions League (S0-5tot. - GNK Dinamo)

Scorsa stagione: secondo turno di qualificazione Champions League, ottavi di finale Europa League (S4-5tot. - Leverkusen)

Miglior piazzamento Coppa UEFA/Europa League: ottavi di finale (2023/24)

Ranking UEFA: 26°

Il cammino qualificazione: terzo turno di qualificazione Champions League (S1-3tot. - Dynamo Kyiv)

Scorsa stagione: spareggi Champions League, ottavi di finale Europa League (S2-3 - Benfica)

Miglior piazzamento Coppa UEFA/Europa League: vicecampione (2007/08, 2021/22)

Ranking UEFA: 38°

Il cammino qualificazione: sesta in Liga

Scorsa stagione: ottavi di finale Champions League (S1-4tot. - Paris)

Miglior piazzamento Coppa UEFA/Europa League: quarti di finale (1988/89)

Ranking UEFA: 171°

Il cammino qualificazione: spareggi (P3-3tot. - APOL, V4-2 dcr)

Scorsa stagione: secondo turno di qualificazione Europa Conference League (S1-4tot. - Sabah)

Miglior piazzamento Coppa UEFA/Europa League: fase campionato (2024/25)

Ranking UEFA: 6°

Il cammino qualificazione: sesta in Serie A

Scorsa stagione: semifinali (S2-4tot. - Leverkusen)

Miglior piazzamento Coppa UEFA/Europa League: vicecampione (1990/91, 2022/23)

Ranking UEFA: 35°

Il cammino qualificazione: spareggi Champions League (S2-3tot. - Lille)

Scorsa stagione: ottavi di finale Europa League (S3-7tot. - Milan)

Miglior piazzamento Coppa UEFA/Europa League: semifinali (1995/96)

Ranking UEFA: 34°

Il cammino qualificazione: quinto in Premier League

Scorsa stagione: non ha partecipato alle competizioni UEFA per club

Miglior piazzamento Coppa UEFA/Europa League: campione (1971/72, 1983/84)

Ranking UEFA: 119°

Il cammino qualificazione: terzo turno di qualificazione Champions League (S4-5tot. - Salisburgo)

Scorsa stagione: spareggi Europa Conference League (S1-6tot. - Fenerbahçe)

Miglior piazzamento Coppa UEFA/Europa League: vicecampione (1974/75)

Ranking UEFA: 67°

Il cammino qualificazione: terzo turno di qualificazione Champions League(S1-4tot. - Slavia Praga)

Scorsa stagione: fase a gironi, ottavi di finale Europa Conference League (S1-3tot. - Fenerbahçe)

Miglior piazzamento Coppa UEFA/Europa League: quarti di finale (2022/23)

Ranking UEFA: 64°

Il cammino qualificazione: spareggi (V2-0tot. - Hearts)

Scorsa stagione: quarti di finale Europa Conference League (S0-2tot. - Fiorentina)

Miglior piazzamento Coppa UEFA/Europa League: ottavi di finale (2012/13, 2013/14, 2017/18)