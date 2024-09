Guida completa a Indovinane Sei

Indovinane Sei, presentato da Betano, è il gioco che ti permette di vincere fantastici premi indovinando il risultato di sei partite di UEFA Europa League in una giornata.

Ecco come funziona il gioco, le scadenze, il sistema di punteggio e l'organizzazione del campionato.

Come funziona

In ogni giornata è possibile pronosticare il risultato e la prima squadra a segnare in sei partite. Le sei partite sono preselezionate e ogni squadra sarà presente in qualche momento della fase campionato. Gioca il tuo booster 2x in una partita per raddoppiare il tuo punteggio per quella partita.

Scadenze

È possibile modificare i pronostici in qualsiasi momento fino al calcio d'inizio della partita in questione. Una volta che la partita sarà iniziata, i pronostici saranno bloccati e i punti saranno aggiornati in base agli eventi della partita.

Sistema di punteggio

Per ogni partita ci sono tanti modi per fare punti:

Esito della partita

• Indovina la squadra vincitrice o pronostica un pareggio: +3 punti

*Il risultato è rilevato al termine dei tempi regolamentari, cioè dopo 90 minuti, o dopo 120 minuti se la partita va ai tempi supplementari. Le partite decise ai calci di rigore sono considerate un pareggio.

Risultato esatto

• Indovina il numero di gol della squadra di casa: +2 punti

• Indovina il numero di gol della squadra in trasferta: +2 punti

• Indovina la differenza gol tra le due squadre: +3 punti

*I gol segnati ai calci di rigore non contano.

Primo gol

• Indovina la prima squadra che segna: +2 punti

*I gol segnati ai calci di rigore non contano.

Bonus originalità

• Indovina un risultato pronosticato da meno del 10% degli altri giocatori: +5 punti

Booster

In ogni giornata puoi usare il tuo booster in una partita per massimizzare il tuo punteggio.

• Durante la fase campionato: booster 2x

Campionati

I campionati ti consentono di sfidare amici, familiari e colleghi, oltre che altri giocatori di tutto il mondo.

Campionati privati

Nei campionati privati puoi sfidare i tuoi amici, familiari o colleghi. Crea un campionato e condividi il codice univoco con tutti coloro contro cui vuoi giocare. Non c'è limite al numero di campionati privati a cui puoi partecipare, ma puoi creare un massimo di 100 campionati.

Campionati pubblici

Verrai automaticamente inserito nella classifica globale, insieme a tutti gli altri giocatori del mondo che giocano a Indovinane Sei. A seconda delle impostazioni attivate nel tuo profilo UEFA, verrai anche aggiunto automaticamente a un campionato pubblico con altre persone del tuo stesso Paese. Inoltre, potrai selezionare la tua squadra preferita e partecipare a un campionato pubblico con altre persone che tifano per la tua stessa squadra.

Questa stagione ci sono in palio tre fantastici premi:

• Primo premio: due biglietti per la finale di Europa League della prossima stagione.

Termina la stagione in testa alla classifica mondiale e vinci un viaggio per due persone a Istanbul per la finale di Europa League 2025/26, voli e alloggio inclusi.

• Secondo premio: la maglia di una squadra ed EA FC 25.

Termina la stagione al secondo posto della classifica mondiale e vinci la maglia di una squadra tra tutte quelle che partecipano a una competizione UEFA. Inoltre, vincerai una copia di EA Sports FC 25 per PC.

• Terzo premio: un pallone ufficiale.

Chiudi la stagione al terzo posto nella classifica mondiale e vinci un pallone ufficiale della Europa League di questa stagione. Inoltre, vincerai una copia di Football Manager 25 per PC.

