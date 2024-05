Dove è stata vinta e persa la finale di UEFA Europa League 2024

I tre gol di Ademola Lookman hanno fatto la differenza tra le due squadre nella finale di UEFA Europa League 2023/24, ma cosa ha contribuito al successo dell'Atalanta contro il Leverkusen?

In questo articolo, i due allenatori e alcuni giocatori condividono il loro punto di vista su come si è svolta la finale di Dublino, mentre i nostri reporter di UEFA.com ci raccontano dove è stata vinta e persa la finale.

Dove è stata decisa la finale di Europa League secondo allenatori e giocatori

Gian Piero Gasperini, allenatore Atalanta: "Indubbiamente abbiamo fatto una grande partita. Ne avevamo bisogno contro una squadra di così alto livello. Non avremmo potuto batterli altrimenti".

"Non ho mai creduto che un trofeo avrebbe cambiato il modo in cui guardiamo alla corsa che abbiamo fatto. Abbiamo giocato tante partite come questa negli anni, al di là di questa stagione. Certo, questo trofeo porterà maggiore attenzione sull'Atalanta, ma la squadra deve essere giudicata per tutta la stagione e per tutto quello che abbiamo fatto".

Gian Piero Gasperini mostra la sua medaglia d'oro Getty Images

Xabi Alonso, allenatore Leverkusen: "Dobbiamo accettare che l'Atalanta è stata più brava e che oggi ha meritato il trofeo. Abbiamo avuto problemi dopo il primo gol dell'Atalanta e non abbiamo trovato una soluzione. È stato molto difficile per noi creare buone occasioni. Non era la nostra giornata".

"L'Atalanta è molto coraggiosa. Non si preoccupano di trovarsi in situazioni di uno contro uno. Quando abbiamo avuto una piccola possibilità di [metterli sotto pressione], loro hanno difeso molto bene e non siamo riusciti a creare occasioni. Non è una cosa che hanno fatto solo quest'anno, lo fanno da molti anni. L'Atalanta è una squadra speciale. Di solito con il nostro gioco riusciamo a creare tanto, ma oggi non ci siamo riusciti".

Ademola Lookman, attaccante Atalanta: "Qual è la sua più grande qualità [di Gasperini]? L'intensità. Dagli allenamenti e dalle conversazioni che hai con lui, capisci sempre cosa si aspetta da te. Le prime conversazioni che ho avuto con lui mi hanno fatto vedere il calcio in modo molto diverso. Ha reso le cose semplici. Mi ha permesso di giocare con una luce diversa. Gli sono molto grato".

Marten de Roon, capitano Atalanta: "Non ci sono parole per descrivere quello che abbiamo fatto, davvero. Oggi è stato doloroso per me che guardavo dalla panchina. Ero molto nervoso, ma abbiamo giocato una partita fantastica. Sono molto felice, è una grande gioia e ce la siamo meritata".

Jonathan Tah, capitano Leverkusen: "L'Atalanta meritava assolutamente di vincere oggi. Non siamo riusciti a entrare in partita. Loro sono stati più aggressivi negli uno contro uno, ci hanno lasciato pochi spazi e quindi hanno meritato di batterci."

Il capitano dell'Atalanta Marten de Roon col trofeo UEFA via Getty Images

Dove è stata decisa la finale di Europa League secondo i nostri reporter

Paolo Menicucci, reporter Atalanta

Il pressing alto per tutta la partita è stata la chiave del successo dell'Atalanta. Teun Koopmeiners ed Éderson hanno fatto un super lavoro a centrocampo, non permettendo mai ai giocatori del Leverkusen di costruire dal basso. Anche il centrale Isal Hein ha svolto un lavoro prezioso in difesa muovendosi sempre in avanti per coprire gli spazi lasciati scoperti dai centrocampisti e anticipare gli attaccanti del Leverkusen. Non capita spesso di vedere la squadra di Xabi Alonso costretta a giocare così tanti palloni lunghi. L'Atalanta si è assicurata che non ci fossero altre vie d'uscita.

E poi Lookman, Lookman e ancora Lookman. Quando un attaccante realizza tre gol come quelli che il nigeriano ha segnato a Dublino, gli avversari hanno ben poco da fare. Tre perle che i tifosi dell'Atalanta non dimenticheranno mai. Non possiamo dirlo con certezza, ma molto probabilmente Lookman non sarebbe partito titolare se il capitano Marten de Roon non fosse stato infortunato. C'è una linea sottile tra lo scaldare potenzialmente la panchina e l'essere l'eroe assoluto della finale. Il calcio è bello anche per questo...

Teun Koopmeiners: imprendibile a centrocampo AFP via Getty Images

Matthias Rötters, reporter Leverkusen

Per me il Leverkusen ha perso la finale in mezzo al campo. L'Atalanta non ha mai permesso al nucleo creativo del Werkself di entrare in partita. Sia Granit Xhaka che Florian Wirtz sono stati arginati in modo così aggressivo da non poter esercitare la loro immensa influenza sulla squadra. Di tutti i giocatori del Leverkusen, solo Jeremie Frimpong ha mostrato la forma che ha contraddistinto la straordinaria stagione di questa squadra. Così l'Atalanta ha preso il sopravvento sul Leverkusen. Poi la fantastica prestazione di Lookman ha fatto tutto il resto coronando una serata da sogno.