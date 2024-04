Jürgen Klopp e il conto in sospeso con l'Europa League

Jürgen Klopp ha annunciato che lascerà la panchina del Liverpool quest'estate, calando il sipario su un sensazionale periodo di nove anni in cui ha raggiunto tre finali di UEFA Champions League (vincendo nel 2018/09) e vinto il primo campionato dopo 30 anni (2019/20).

Tuttavia, come ha raccontato a UEFA.com, l'allenatore ha un conto in sospeso con l'UEFA Europa League, che quest'anno si concluderà a Dublino. La sua squadra ha perso in finale contro il Siviglia nella sua prima stagione, motivo per cui il tecnico 56enne vuole assolutamente rimediare.

Sull'Europa League

L'anno scorso, per gran parte della stagione, non pensavamo di poterci qualificare in nessuna competizione europea, quindi siamo stati felici di andare in Europa League. Fin dal primo giorno, abbiamo voluto farla diventare la nostra competizione. Ovviamente è fantastica, storicamente e anche per noi. Nel mio primissimo anno siamo arrivati in finale e abbiamo perso [3-1 contro il Siviglia nel 2016]. È una prova di volontà: vogliamo raggiungerla di nuovo, ma per riuscirci abbiamo ancora passi importanti da fare.

[L'Europa League 2015/16] mi ha dato l'opportunità di tornare subito a Dortmund, dove abbiamo giocato una partita eccezionale [finita 1-1]. Divock Origi ha giocato probabilmente la gara della vita. Poi il Dortmund è venuto da noi e quella è stata "la partita", almeno fino a qualche anno dopo quando abbiamo affrontato il Barcellona [rimontando un 3-0 con un 4-0 nelle semifinali di Champions League 2018/19]. È stata la prima volta che ci siamo davvero resi conto di cosa può fare Anfield. Essere in svantaggio [3-1] e poi rimontare nel secondo tempo [4-3] è stato speciale, uno dei ricordi più belli della mia vita lavorativa.

La finale del 2016 contro il Siviglia

Avevamo tantissimi infortuni in quel momento, per noi era la 64esima partita stagionale. Hendo [Jordan Henderson] era infortunato, così come molti altri. Non siamo riusciti a schierare l'undici ideale. In finale dovresti avere i migliori giocatori in campo. Siamo stati sfortunati e nel secondo tempo eravamo a corto di carburante. Il Siviglia, insieme a Unai Emery, ha ribaltato la situazione.

Abbiamo perso e non è stato bello, ma non so come sarebbe andata se avessimo vinto. Abbiamo pensato in modo positivo. Ci eravamo quasi, non abbiamo fatto l'ultimo passo ma avevamo la sensazione che saremmo tornati. Poi abbiamo raggiunto le finali di Champions League e altro, ma non siamo mai tornati in Europa League, quindi l’unica possibilità che abbiamo è adesso.

I nuovi arrivi del Liverpool in stagione

Macca [Alexis Mac Allister] è un giocatore eccezionale, lo sapevano tutti. Dom [Dominik Szoboszlai], tra tutti i giovani giocatori offensivi in Germania, era "il" talento. Poi c'è Wataru Endō, che è una macchina. È meraviglioso vedere i sogni dei ragazzi realizzarsi, perché se 10 anni fa aveste chiesto a Wataru dove avrebbe voluto giocare, avrebbe detto in Premier League.

Il gioco delle sue squadre

Siamo una squadra molto votata all'attacco, ma io sono un maniaco quando si parla di organizzazione difensiva. Tutto inizia da lì: vogliamo essere organizzati e protetti perfettamente, in modo da sentirci completamente liberi per tutte le manovre offensive. Non parlo di contropressing 25 volte al giorno solo perché mi piace quella parola. È perché è il modo migliore per riconquistare la palla il più velocemente possibile, ma è anche un'idea difensiva.

Se sei il Liverpool, devi creare ed essere spettacolare, dare alla gente quello che dà a noi, cioè tutto. È ciò che proviamo e che porta, in un mondo ideale, a tutti questi gol.

