Atalanta-Sporting CP 2-1 (tot. 3-2): super rimonta, Dea qualificata

Per la quinta volta nella sua storia, l'Atalanta centra i quarti di una competizione UEFA. A Bergamo, la squadra di Gian Piero Gasperini supera 2-1 in rimonta lo Sporting CP nel ritorno degli ottavi di UEFA Europa League e si qualifica grazie all'1-1 di Lisbona: Ademola Lookman e Gianluca Scamacca rispondono al gol di Pedro Gonçalves e scatenano la festa dei tifosi.



La squadra di Gasp parte forte ma in apertura non riesce a trovare lo spunto vincente. Gianluca Scamacca, smarcato dal compagno di reparto Aleksey Miranchuk, ha subito una grande occasione ma calcia addosso al portiere avversario Franco Israel. Una manciata di minuti dopo, Berat Djimsiti indovina un colpo di testa dalla traiettoria beffarda che però colpisce la traversa.

Ha un'ottima occasione anche Sead Kolašinac, ma il nazionale bosniaco - un passato nell'Arsenal - mette incredibilmente a lato di testa sul cross dello svedese Emil Holm. Così, poco dopo la mezzora, i portoghesi passano. Lo svedese Viktor Gyökeres con una grande intuizione premia l'inserimento di Pedro Gonçalves, che a tu per tu con Juan Musso batte il portiere argentino e firma il vantaggio.

Juan Musso, portiere argentino dell'Atalanta, è stato grande protagonista contro lo Sporting AFP via Getty Images

Lo stesso autore del gol si fa male dopo aver portato avanti la squadra di Rúben Amorim, che nella ripresa subisce la reazione della Dea. Sul cross del brasiliano Éderson, la palla sfila sul secondo palo e Lookman deve solo spingerla in rete con la porta vuota: 1-1, non è trascorso neanche un minuto del secondo tempo.

L'Atalanta gioca sulle ali dell'entusiasmo e al 59' completa la rimonta. Scamacca, pescato ancora dal russo Miranchuk, ha la meglio sul difensore olandese Jerry St. Juste e non dà scampo al portiere uruguaiano Israel.



I portoghesi abbozzano una reazione, ma Musso è attento e bravo sul sinistro dalla distanza di Daniel Bragança. Ancora più prezioso l'intervento dell'argentino a quattro minuti dalla fine, quando Paulinho gli si presenta davanti e prova a scavalcarlo con un pallonetto: il portiere della Dea dice di no e la squadra di Gasperini può festeggiare la qualificazione. L'avventura europea prosegue. E' festa grande con tanto di fuochi d'artificio.

Formazioni

Atalanta: Musso; Djimsiti, Hien, Kolašinac; Holm, De Roon, Éderson (Koopmeiners 64'), Bakker (Zappacosta 46'); Miranchuk (Pašalić 76'), Scamacca (De Ketalaere 64'), Lookman (Touré 85')



Sporting CP: Israel; St. Juste (Quaresma 74'), Diomande, Gonçalo Inácio; Esgaio (Catamo 61'), Hjulmand, Pedro Gonçalves (Bragança 36'), Matheus Reis (Nuno Santos 61'); Edwards, Gyökeres, Francisco Trincão (Paulinho 74')