Slavia Praga-Milan 1-3 (and. 2-4): tutto facile per i Rossoneri

Il Milan accede ai quarti di finale di UEFA Europa League grazie al successo per 3-1 contro uno Slavia Praga che resta in dieci nel primo tempo come all'andata terminata 4-2 per i Rossoneri. A segno Cristian Pulisic, Ruben Loftus-Cheek e Rafael Leão.

LA PARTITA MINUTO PER MINUTO E I COMMENTI

Stefano Pioli opta per tre cambi rispetto all'andata. Fikajo Tomori, Davide Calabria e Yunus Musah sono i nuovi nomi nell'XI iniziale, mentre Simon Kjær, Alessandro Florenzi e Tijjani Reijnders partono dalla panchina. Resta intatto l'attacco che aveva segnato quattro gol a San Siro.

I padroni di casa vanno vicini al vantaggio al 14' ma Mike Maignan è protagonista di una grande parata di piede sul tiro a botta sicura di Mojmír Chytil. Passano altri sei minuti e lo Slavia resta in dieci come all'andata: rosso diretto a Tomáš Holeš per un fallo su Calabria.

Highlights: Milan - Slavia Praha 4-2

Il Milan cerca subito di approfittare della superiorità numerica ma Jindřich Staněk si oppone alle conclusioni di Pulisic - grande azione personale - e Leão, servito bene da Musah.

L'uno-due rossonero arriva tra il 34' e il 36'. Theo Hernández imbuca in area per Rafael Leão, il portoghese rinuncia al tiro per servire Pulišić, perfetta la finta del numero 11 che poi con un preciso diagonale batte Staněk. Poco dopo Theo Hernández affonda ancora a sinistra, cross basso perfetto nell'area piccola dove Loftus-Cheek deve solo spingere in rete.

AC Milan via Getty Images

Poco prima dell'intervallo arriva anche la perla di Leão. il portoghese riceve la sfera sulla sinistra e rientra sul destro, dalla trequarti lascia partire un gran destro a giro che si infila sotto al sette sul secondo palo.

Nella ripresa il Milan controlla senza affondare troppo e lo Slavia trova anche il gol della bandiera nel finale con un'azione orchestrata da due giocatori entrati dalla panchina: Matěj Jurásek riesce a realizzare sull'assist di Chrīstos Zafeiris. Al sorteggio di venerdì per i quarti di finale ci sarà però il Milan.