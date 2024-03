Sporting-Atalanta 1-1: Scamacca gol, pari della Dea

L'Atalanta porta via un buon pareggio da Lisbona nell'andata degli ottavi di UEFA Europa League. Contro uno Sporting CP già affrontato nella fase a gironi, la squadra di Gian Piero Gasperini va sotto ma riesce a recuperare in una sfida caratterizzata da ben quattro legni, uno colpito dai portoghesi e tre dalla Dea: all'Estádio José Alvalade finisce 1-1, con Gianluca Scamacca che risponde a Paulinho.

Sporting Lisbona-Atalanta 1-1: la partita minuto per minuto e le reazioni



I padroni di casa sbloccano il risultato dopo 17 minuti. Il filtrante di Francisco Trincão sorprende Emil Holm e consente a Paulinho di involarsi verso il rientrante Juan Musso: l'attaccante portoghese batte il portiere argentino con un preciso sinistro in diagonale e porta in vantaggio i suoi.

La reazione della Dea è furiosa ma le conclusioni dello stesso Holm e di Scamacca devono fare i conti con i legni della porta difesa dall'uruguaiano Franco Israel. Il sudamericano si esalta sulla conclusione di Marten de Roon, ma a sei minuti dall'intervallo è costretto a capitolare.

Il retropassaggo di Eduardo Quaresma è avventato, Ademola Lookman va in pressione su Israel e facilita il recupero palla di Aleksey Miranchuk: l'attaccante russo serve Scamacca, che dopo un paio di finte riesce a far centro con il sinistro: per l'attaccante della nazionale è il secondo gol nella competizione. Il numero 90 nerazzurro è scatenato e sul finire del primo tempo sfiora il vantaggio con un colpo di testa, su cui Israel è davvero bravo a respingere in tuffo.

Lo Sporting Lisbona era passato in vantaggio con l'attaccante portoghese Paulinho AFP via Getty Images

La ripresa si apre con un triplo cambio nello Sporting di Rúben Amorim, mentre Gasperini inserisce Giorgio Scalvini al posto del difensore svedese Isak Hien. La "pioggia" di pali prosegue: il primo a colpirlo nella ripresa è Lookman, dopo una devastante azione personale, imitato tre minuti dopo dall'altro uruguaiano Sebastián Coates, bravo a svettare sul sinistro a giro del "solito" Trincão.

"Gasp" prova a giocarsi le carte Charles De Ketelaere e Teun Koopmeinersper alzare la qualità dell'Atalanta, ma a sfiorare il vantaggio è il difensore Sead Kolašinac, che di testa manda incredibilmente a lato sul cross disegnato da Éderson.



Highlights: Sporting Lisbona-Atalanta 1-2

La Dea riesce a segnare a tre minuti dalla fine con il subentrato El Bilal Touré, ma il gol è annullato per fuorigioco. Finisce 1-1, l'Atalanta resta imbattuta nella terza sfida stagionale contro lo Sporting: giovedì 14 marzo, a Bergamo, proverà a completare l'opera.