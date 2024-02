Loftus & Reijnders: obiettivo Europa con il Milan

Il Milan è in pole position per accedere agli ottavi di finale di UEFA Europa League dopo aver superato 3-0 il Rennes nella sfida di andata degli spareggi per la fase ad eliminazione diretta.

Tra i protagonisti di quel successo spiccano Ruben Loftus-Cheek (autore di una doppietta) e il suo compagno di reparto Tijjani Reijnders. L'inglese e l'olandese vestono il rossonero da pochi mesi, ma si sono già presi le chiavi del centrocampo del Milan. E in vista della seconda parte della stagione puntano in alto...

UEFA.com per Ruben Loftus-Cheek: hai avvertito un po' di pressione all'esordio a San Siro? Il Milan ha una grande tradizione a centrocampo.

Loftus-Cheek: Nel calcio c'è sempre pressione, ma noi calciatori ci siamo abituati. E quando gioco io cerco di divertirmi, di godermi il momento.

Mi è sempre piaciuto guardare Kakà in azione quando giocava nel Milan. Il suo dribbling era incredibile ed era incredibilmente veloce. Danzava sul pallone.

UEFA.com per Tijjani Reijnders: la tua è una famiglia di calciatori. Hai sempre voluto seguire questa strada? Sai cosa significa per un olandese vestire la maglia del Milan?

Reijnders: sì, anche mio padre è stato un calciatore professionista, nei Paesi Bassi, in Finlandia e negli States. Ho ricordi vaghi delle sue partite, ma ricordo bene che ho iniziato a giocare molto presto in giardino e che nel giro di poco tempo sono passato al calcio vero e proprio.

Quando arrivi per la prima volta a Milanello, o a Casa Milan, capisci subito l'importanza che hanno avuto [Ruud] Gullit, [Frank] Rijkaard, [Marco] van Basten. Per un olandese essere qui e giocare in questo grande club è qualcosa di straordinario.

Highlights: Milan - Rennes 3-0

UEFA.com per Loftus-Cheek: da gennaio in avanti hai segnato tanto. Com'è l'intesa con i tuoi compagni?

Loftus-Cheek: ho dei compagni fantastici, davvero talentuosi. E poi c'è lo staff tecnico, lo stadio, i tifosi... L'atmosfera quando giochiamo a San Siro è incredibile.

UEFA.com per Loftus-Cheek: e di Tijjani Reijnders, che è arrivato in estate come te, cosa ne pensi?

Loftus-Cheek: "Tijji" è fantastico. Tecnicamente è molto abile, dribbla bene e sa passare la palla. E fisicamente è instancabile. Corre per la squadra.

Una squadra ha bisogno di giocatori come lui. Se fai un errore o sei posizionato male, sai che Tijjani ci metterà una pezza. È un giocatore fantastico e se ne sono accorti tutti fin da subito. In più segna anche anche qualche gol. È un top-player per noi.

UEFA.com per Loftus-Cheek e Reijnders: qual è il vostro obiettivo in UEFA Europa League?

Loftus-Cheek: [in UEFA Champions League] abbiamo mancato la qualificazione [agli ottavi di finale] per un soffio. Ce la siamo giocata alla pari con grandissime squadre. Ma ora il nostro focus è l'Europa League. Sappiamo di poter andare lontano e speriamo di riuscirci.

Reijnders: ci sono tante buone squadre in corsa, ma noi siamo il Milan e dobbiamo avere un solo obiettivo, vincere l'Europa League. Abbiamo qualità e sicuramente possiamo andare lontano. Vogliamo vincere l'Europa League e faremo di tutto per riuscirci.