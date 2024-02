Feyenoord-Roma 1-1: Lukaku firma il pari Giallorosso

La Roma porta via un buon pareggio da Rotterdam nell'andata degli spareggi di UEFA Europa League. Nella sfida contro il Feyenoord, battuto due anni fa nella finale di UEFA Europa Conference League e la scorsa stagione nei quarti di questa stessa competizione, i Giallorossi conquistano un positivo 1-1, grazie a Romelu Lukaku che risponde nella ripresa al vantaggio realizzato da Igor Paixão: per l'ex attaccante di Chelsea, Manchester United e Inter è il 16esimo gol in stagione.

Feyenoord-Roma 1-1: la partita minuto per minuto e le reazioni



Daniele De Rossi, al suo esordio europeo da allenatore della Roma, propone tra i pali Mile Svilar - che anche José Mourinho schierava regolarmente in UEFA Europa League - e sulla corsia di sinistra preferisce Nicola Zalewski a Stephan El Shaarawy. La squadra Giallorossa gioca un primo tempo con buona personalità e potrebbe passare in vantaggio al 10': Timon Wellenreuther, sostituto dell'infortunato portiere titolare Justin Bijlow, esce bene sui piedi di Lorenzo Pellegrini, il capitano torna sul pallone ma Dávid Hancko salva sulla linea la sua conclusione di sinistro.

Highlights: Roma-Sheriff 3-0

I padroni di casa di Arne Slot non stanno a guardare e Paixão ha sul destro la palla buona dopo uno slalom ubriacante. Il destro in diagonale del brasiliano, però, finisce a lato.

Svilar fa buona guardia sulla rasoiata del temibile Mats Wieffer, poi al 40' la Roma costruisce la sua migliore chance: il destro di Leandro Paredes dalla distanza si stampa però sulla traversa, complice la deviazione di Wellenreuther. Così, nel recupero, i campioni d'Olanda sbloccano il risultato. Cross pennellato di sinistro di Quilindschy Hartman e perfetto colpo di testa di Paixão, che non dà scampo al portiere Giallorosso: l'attaccante brasiliano aveva segnato anche nella sfida di ritorno all'Olimpico, la scorsa stagione.

Mile Svilar è stato schierato titolare tra i pali della Roma AS Roma via Getty Images

La squadra di De Rossi ha il merito di non abbattersi e nella ripresa trova il pareggio, grazie al suo bomber Lukaku: sul cross di Leonardo Spinazzola, l'attaccante belga vince il duello con Hancko e riesce a mettere alle spalle del portiere avversario. Il Feyenoord incassa il colpo ma nel finale di gara alza i giri del motore: Svilar riesce a salvarsi sul subentrato Santiago Giménez, mentre sulla punizione da posizione defilata del croato Luka Ivanušec è il palo a salvarlo.

Al De Kuip finisce 1-1, per la Roma è un risultato positivo in vista del ritorno tra sette giorni all'Olimpico.