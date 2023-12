Cosa guardare agli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Europa League

Dopo il sorteggio di dicembre, le seconde classificate dei gironi di UEFA Europa League e le terze di Champions League hanno scoperto il loro destino agli spareggi per la fase eliminazione diretta di febbraio.

Calendario spareggi per la fase a eliminazione diretta

Partite delle 18:45 CET

Feyenoord - Roma

Galatasaray - Sparta Praga

Shakhtar Donetsk - Marseille

Young Boys - Sporting CP

Partite delle 21:00 CET

Benfica - Tolosa

Milan - Rennes

Lens - Freiburg

Braga - Qarabağ

Chi è qualificato agli ottavi di finale? Atalanta (ITA)

Brighton (ENG)

Leverkusen (GER)

Liverpool (ENG)

Rangers (SCO)

Slavia Praga (CZE)

Villarreal (ESP)

West Ham (ENG)

Feyenoord e Roma, ancora tu

Feyenoord e Roma si incontrano per la terza stagione consecutiva nelle competizioni europee. Nel 2022, la Roma ha vinto la prima edizione della UEFA Europa Conference League battendo la formazione dei Paesi Bassi per 1-0 a Tirana grazie a un gol di Nicolò Zaniolo, mentre ai quarti della scorsa edizione si è imposta con un 4-2 complessivo in un doppio confronto ricco di emozioni.

Si prevedono altri brividi in quella che è senza dubbio la sfida più interessante degli spareggi. La scorsa stagione, José Mourinho ha dichiarato: "Il Feyenoord è un'ottima squadra, non ha molti punti deboli", mentre il collega Arne Slot ha aggiunto: "Quando giochiamo contro la Roma c'è sempre una grande passione". Insomma, sembra tutto pronto per un altro confronto epico.

Il Galatasaray riporta indietro l'orologio

Il Galatasaray è arrivato a un passo dagli ottavi di Champions League, che mancavano 2013/14, ma è stato battuto dal Copenhagen alla sesta giornata ed è passato in Europa League. Nonostante la delusione, la squadra turca è sicura che, a 23 anni dalla vittoria ai rigori contro l'Arsenal nella finale del torneo, può di nuovo arrivare fino in fondo.

Sulla sua strada c'è lo Sparta Praga, una squadra non facile che ha soffiato al Real Betis il secondo posto dietro ai Rangers nel Gruppo C. "È un'avversaria interessante – ha commentato Lukáš Haraslín dello Spartak –. Il Galatasaray è pluricampione di Turchia, quindi sarà una sfida impegnativa".

Appuntamento con il destino per il Qarabağ

All'ottavo tentativo, il Qarabağ è riuscito a conquistare un piazzamento tra le prime due nel girone di Europa League e sogna di qualificarsi alla fase a eliminazione diretta. I campioni dell'Azerbaigian si sono comportati egregiamente nel Gruppo H, arrivando addirittura a un soffio dal pareggio contro il Leverkusen prima del gol della vittoria in extremis di Victor Boniface.

Il tecnico Gurban Gurbanov è orgoglioso della sua squadra. "Abbiamo raggiunto un successo tanto atteso - ha commentato -. L'arrivo a Baku di grandi squadre non può che fare bene al calcio azero. Sono molto contento".

