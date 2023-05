Mission: Masterclass – la sfida tra Dimitar Berbatov e Ben Foster

"È tutta una questione di decisioni", dice l'ex leggenda della Bulgaria, Dimitar Berbatov, durante un'ennesima sfida con l'ex compagno di squadra del Manchester United, Ben Foster, su un campo di allenamento. Fondamentalmente stiamo cercando di superarci a vicenda e di vedere chi batterà le ciglia per primo".

In questo articolo presentato da Enterprise Rent-A-Car, il tre volte vincitore della UEFA Champions League, Berbatov, e il celebre portiere Foster, raccontano alcuni gol e parate indimenticabili in situazioni di uno contro uno in UEFA Europa League, il tutto prima di preparare una breve guida a queste situazioni di gioco.

L'esultanza di Dimitar Berbatov (a sinistra) per un gol con lo United Manchester United via Getty Images

I gol di Sergio Agüero del Man City e di Fernando Torres del Chelsea sono sotto la lente di ingrandimento di Berbatov e Foster che elogiano i salvataggi di Joe Hart del Man City e di Dominik Livaković della Dinamo Zagabria, autori di parate importanti da posizioni difficili.

Berbatov e Foster scendono poi in campo per spiegare fisicamente i movimenti da fare, sottolineando l'importanza di capire il linguaggio del corpo nella lotta ancestrale tra attaccanti e portieri.

Mentre Berbatov si avvicina alla porta, Foster spiega i suoi calcoli, raccontando che quando l'attaccante ti punta palla al piede, il portiere deve provare a farsi più grande fisicamente per chiudere un maggiore spazio della porta. "Nel momento in cui l'attaccante abbassa lo sguardo verso il pallone, quello è l'unico momento in cui posso muovermi", dice a Berbatov. "È come un leone con la sua preda. Quando la preda distoglie lo sguardo per una frazione di secondo - BOOM - è allora che il leone ti salta addosso per ucciderti".

Guarda il video per vedere le valutazioni di Berbatov e Forster su alcuni grandi gol del passato negli uno contro uno.