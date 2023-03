Feyenoord - Roma, andata quarti di finale Europa League: dove guardarla, orari e probabili formazioni

Feyenoord e Roma si affrontano all'andata dei quarti di finale di UEFA Europa League giovedì 13 aprile.

Feyenoord - Roma in breve Quando: giovedì 13 aprile (18:45 CET)

Dove: Stadion Feijenoord 'De Kuip', Rotterdam

Cosa: andata quarti di finale di UEFA Europa League 

Chi vince affronta Leverkusen o Union SG in semifinale e gioca in casa all'andata

Dove guardare Feyenoord - Roma in TV

Cosa devi sapere?

Feyenoord e Roma non hanno bisogno di presentazioni, essendosi affrontate nella finale della scorsa UEFA Europa Conference League. A decidere la partita a favore della squadra di José Mourinho è stato un gol di Nicolò Zaniolo. Le due squadre si erano già incrociate ai sedicesimi di Europa League 2014/15, pareggiando 1-1 a Roma prima della vittoria per 2-1 dei giallorossi a Rotterdam.

Il club di Rotterdam si è visto espellere due giocatori in quell'occasione, ma stavolta spera di mantenere la calma. Attualmente è in testa all'Eredivisie ed è la squadra più prolifica di questa Europa League con 21 gol. Anche se le formazioni allenate da Mourinho non vanno mai prese alla leggera, la Roma ha avuto un andamento un po' traballante negli ultimi tempi, perdendo il derby del 19 marzo contro la Lazio.

Highlights finale di Conference League 2022: Roma - Feyenoord 1-0

Probabili formazioni

Feyenoord: Wellenreuther; Lopez, Hancko, Trauner, Geertruida; Kökçü, Szymański, Wieffer; Idrissi, Gimenez, Jahanbakhsh

Roma: Rui Patrício; Karsdorp, Mancini, Ibañez, Smalling, Spinazzola; Pellegrini, Cristante, Wijnaldum, Dybala; Belotti

Feyenoord

Forma (tutte le competizioni, dalla più recente): VVVPVV

Situazione attuale: 1° in Eredivisie

Roma

Forma (tutte le competizioni, dalla più recente): SPSVVS

Situazione attuale: 5ª in Serie A

Il parere degli esperti

Reporter Feyenoord

Reporter Roma

Roma - Feyenoord: flashback 2015

L'opinione dal campo

Arne Slot, allenatore Feyenoord: "Per noi è una bella opportunità. Se abbiamo una possibilità? Sarebbe assurdo dire di no. Abbiamo perso la finale in Albania, ma è stata una partita combattuta. La Roma si è rinforzata durante l'estate, mentre noi abbiamo una rosa quasi completamente nuova; in ogni caso sarà un bell'incontro".

Orkun Kökçü, centrocampista Feyenoord: "Stavamo pranzando e abbiamo visto che ci era toccata la Roma. La sensazione è stata subito quella di volersi prendere una rivincita. L'anno scorso siamo arrivati a un passo".

José Mourinho, allenatore Roma: "Quest'anno l'Europa League è dura: finora abbiamo eliminato due squadre di alto livello come RB Salzburg e Real Sociedad. Ormai siamo arrivati ai quarti, dove ce ne sono altrettante".

Chris Smalling, difensore Roma: "Siamo ai quarti di finale e come tutte le altre squadre lottiamo per la coppa. Ora il livello delle squadre in gara è molto più alto".