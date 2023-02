Manchester United - Barcelona, anteprima spareggi per la fase a eliminazione diretta di Europa League: dove guardarla, orario, probabili formazioni

Manchester United e Barcelona si affronteranno giovedì 23 febbraio nel ritorno degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Europa League.

Manchester United - Barcelona in breve Quando: giovedì 23 febbraio (21:00 CET)

Dove: Old Trafford, Manchester

Cosa: ritorno degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Europa League (andata: 2-2)

Cosa devo sapere?

L'andata, giocata davanti a uno stadio esaurito (record per la competizione) è stata entusiasmante. Dopo una gara ricca di colpi di scena, Raphinha ha siglato la rete del 2-2 a 14 minuti dalla fine. Marcus Rashford è stato il protagonista dello United al Camp Nou con un gol e un assist e sarà l'osservato speciale all'Old Trafford - dove ha segnato due gol domenica contro il Leicester arrivando a 16 gol in 17 partite dalla Coppa del Mondo FIFA. La capolista della Liga dal canto suo proverà a vincere per andare avanti in Europa.

Probabili formazioni

Man United: De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Martínez, Shaw; Casemiro, Fred; Sancho, Bruno Fernandes, Rashford; Weghorst

Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Ronald Araújo, Christensen, Balde; Kessie, Busquets, De Jong; Roberto, Lewandowski, Raphinha

Stato di forma

Man United

Forma (tutte le competizioni, dalla più recente): VPVPVV

Ultimo risultato: Man United - Leicester 3-0, 19/02, Premier League

Situazione attuale: 3rd in Premier League, FA Cup round of 16

Barcelona

Forma (tutte le competizioni, dalla più recente): VPVVV

Ultimo risultato: Barcelona - Cádiz 2-0, 19/02, Liga

Situazione attuale: 1° in Liga, semifinale di Copa del Rey

Xavi analyses Barcelona stalemate

Le parole degli allenatori

Erik ten Hag, allenatore Man United: "Sì, avremmo dovuto vincere [l'andata], ma abbiamo ancora strada da fare. Abbiamo due buone squadre al massimo livello; il livello di prestazione è stato davvero alto e sono stato molto soddisfatto della prestazione della mia squadra".

Xavi Hernández, allenatore Barcelona: "Giocano un calcio meraviglioso in contropiede, con Rashford che si inserisce dietro e coi lanci lunghi di Bruno [Fernandes]. Volevamo chiudere la partita [all'andata], ma lo United è molto bravo a giocare come vuole".