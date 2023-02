Salisburgo-Roma 1-0: Giallorossi ko in Austria

Si complica il cammino della Roma in UEFA Europa League. Allo Stadion Salzburg, nell'andata dei playoff per l'accesso agli ottavi, i Giallorossi colpiscono un palo e una traversa, ma alla fine è il Salisburgo a imporsi con un gol dell'argentino Nicolás Capaldo. All'Olimpico, tra una settimana, servirà una rimonta alla squadra di José Mourinho per andare avanti nella competizione.



Salisburgo-Roma 1-0: la partita minuto per minuto e le reazioni



L'inizio è tutto di marca austriaca, la squadra di Matthias Jaissle parte con il piede premuto sull'acceleratore. Un destro rasoterra di Capaldo trova pronto Rui Patrício, mentre il temuto Noah Okafor - 22enne attaccante svizzero con un passato nel Basilea - non riesce a inquadrare lo specchio della porta.

Nei Giallorossi l'uomo più pericoloso è Tammy Abraham. L'ex attaccante del Chelsea prima trova pronto Philipp Köhn poi manda a lato, di testa, sul bel cross di Nicola Zalewski. Poco prima dell'intervallo l'inglese ha la miglior occasione del primo tempo, su un lancio illuminante di Bryan Cristante: il portiere di casa, però, riesce ancora una volta a "ipnotizzarlo".

L'attaccante inglese dei giallorossi, Tammy Abraham, non è riuscito a scardinare la difesa degli austriaci padroni di casa APA/AFP via Getty Images

La ripresa si apre con il turco Zeki Çelik in campo al posto di Paulo Dybala. Anche in questo avvio il Salisburgo pare avere maggior convinzione e un altro tentativo di Capaldo trova la deviazione prima di Chris Smalling e poi di Roger Ibañez, con il pallo che sfila vicinissimo al palo.

Le occasioni migliori, però, sono ancora per i ragazzi di Mou. Cristante colpisce il palo di testa sul corner calciato da Lorenzo Pellegrini, mentre Andrea Belotti - in campo da pochi minuti al posto di Abraham - centra la traversa sulla sponda di Smalling, complice la deviazione di un bravissimo Köhn.

Il pareggio andrebbe stretto alla Roma, che a due minuti dalla fine subisce addirittura la beffa. Capaldo di testa "brucia" Nemanja Matić e fa esplodere il pubblico di casa, che esulta per la vittoria. I Giallorossi di Mou avranno bisogno di tutto il calore dell'Olimpico tra sette giorni per centrare il successo necessario a qualificarsi.