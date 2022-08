Il sorteggio della fase a gironi di UEFA Europa League: Roma - Real Betis e Lazio - Feyenoord

Il sorteggio della fase a gironi 2022/23 di UEFA Europa League si è svolto venerdì a Istanbul, in Turchia, e ha decretato alcune sfide molto interessanti come quelle tra Roma e Real Betis, e Lazio contro Feyenoord.

Reazioni a caldo al sorteggio

Sorteggio fase a gironi Europa League 2022/23

Gruppo A: Arsenal, PSV Eindhoven, Bodø/Glimt, Zürich

Gruppo B: Dynamo Kyiv, Rennes, Fenerbahçe, AEK Larnaca

Gruppo C: Roma, Ludogorets, Real Betis, HJK Helsinki

Gruppo D: Braga, Malmö, Union Berlin, Saint-Gilloise

Gruppo E: Manchester United, Real Sociedad, Sheriff, Omonoia

Gruppo F: Lazio, Feyenoord, Midtjylland, Sturm Graz

Gruppo G: Olympiacos, Qarabağ, Freiburg, Nantes

Gruppo H: Crvena zvezda, Monaco, Ferencváros, Trabzonspor

Date della fase a gironi

Prima giornata: 8 settembre

Seconda giornata: 15 settembre

Terza giornata: 6 ottobre

Quarta giornata: 13 ottobre

Quinta giornata: 27 ottobre

Sesta giornata: 3 novembre

Date partite e sorteggi edizione 2022/23

Come funziona la fase a gironi?

Le squadre sono suddivise in gironi dove si affronteranno tra di loro due volte con partite in casa e in trasferta. Le stesse squadre si affronteranno alla prima e quinta giornata, o seconda e sesta, o terza e quarta.

Le prime tre in classifica proseguiranno la loro avventura europea il prossimo anno:

Procedura del sorteggio

Le squadre sono state suddivise in quattro fasce in base al ranking UEFA. Da ogni urna è stata estratta una squadra e collocata in uno degli otto gironi (A-H). Ci sono state alcune limitazioni: nessuna squadra poteva essere sorteggiata nel girone con una della propria federazione e alcune squadre della stessa federazione sono state accoppiate per garantire che avrebbero giocato in orari diversi (18:45 CET e 21:00 CET) a beneficio del pubblico televisivo.

I sorteggi sono provvisori e soggetti all'esito di indagini e/o procedimenti legali in corso e alla conferma finale da parte della UEFA.