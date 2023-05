UEFA Europa League: conosciamo le finaliste

La Roma giocherà contro il Siviglia nella finale di UEFA Europa League del 31 maggio a Budapest.

UEFA.com traccia il profilo delle finaliste.

Ranking UEFA: 11°

Passata stagione: vincitrice Europa Conference League (V 1-0 contro il Feyenoord)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: finalista (1990/91)

Il cammino verso la finale

Gruppo C: seconda

Spareggi: 2-1comp. contro Salzburg

Ottavi: 2-0 comp. contro Real Sociedad

Quarti: 2-0 comp. contro Feyenoord

Semifinale: 1-0 comp. contro Leverkusen

Highlights: Roma 4-1 Feyenoord

La stagione in breve: la Roma non teme nessuno dopo un cammino così insidioso nella competizione.

Come gioca la Roma? Con solidità, ma anche fantasia. La difesa a tre è protetta da due mediani, in un 3-4-2-1 simile a quello che ha aiutato la squadra di José Mourinho a vincere l'Europa Conference League. Veloci sulle fasce, Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini supportano un'unica punta.

Giocatore chiave: Paulo Dybala è uno dei giocatori più tecnicamente dotati della competizione. A volte, i suoi tocchi magici hanno ispirato le vittorie della Roma, mentre i suoi tiri dalla distanza sono sempre una minaccia.

Ranking UEFA: 13°

Passata stagione: ottavi (S 2-1 tot. contro il West Ham)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: vincitore (2005/06, 2006/07, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2019/20)

Il cammino verso la finale

Terzo nel Gruppo G di UEFA Champions League

Spareggi: 3-2tot. contro PSV

Ottavi: 2-1tot. contro Fenerbahçe

Quarti: 5-2tot. contro Man United

Semifinale: 3-2tot. dts contro Juventus

Highlights: Sevilla - Man United 3-0 

La stagione in breve: altalenante in Liga, schiacciasassi in Europa.

Come gioca il Siviglia? Da quando è arrivato José Luis Mendilibar, il basco ha semplificato le cose. Non ci si concentra più sulla costruzione dalle retrovie, ma si cerca una manovra rapida sfruttando la velocità e gli affondi di un giocatore come Lucas Ocampos sulla corsia esterna, facendo arrivare molti palloni in area di rigore.

Giocatore chiave: Youssef En-Nesyri ha avuto un grande impatto entrando dalla panchina all'Old Trafford prima di segnare due volte nel ritorno dei quarti di finale. Ha velocità, è forte nel gioco aereo e si fa sentire in area di rigore. E, cosa fondamentale, ha un feeling particolare col gol.

*Ultimo aggiornamento coefficienti per club: 17/05/2023

