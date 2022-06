Fase a gironi di Europa League 2022/23: il tabellone attuale

Quali squadre parteciperanno alla UEFA Europa League?

Dodici squadre si sono già assicurate un posto alla fase a gironi, mentre le altre 20 si decideranno quest'estate con le qualificazioni.

*L'elenco è soggetto alla conferma definitiva della UEFA

Europa League 2022/23: partite, sorteggi, finale

Fase a gironi 2022/23: il tabellone attuale

ENG: Arsenal, Man. United

ESP: Real Betis, Real Sociedad

ITA: Roma, Lazio

GER: Freiburg, Union Berlin

FRA: Nantes, Rennes

POR: Braga

NED: Feyenoord

12 squadre qualificate di diritto

*10 vincitrici degli spareggi di Europa League

**10 squadre provenienti degli spareggi e dal terzo turno di qualificazione di Champions League

Sorteggio fase a gironi di Europa League

Si conoscono le fasce per il sorteggio?

Per il sorteggio della fase a gironi, le squadre sono divise in quattro fasce in base al ranking UEFA per club. Finora ci sono:

100,000 Roma (ITA, vincitrice Europa Conference League)

105,000 Man. United (ENG)

80,000 Arsenal (ENG)

53,000 Lazio (ITA)

46,000 Braga (POR)

40,000 Feyenoord (NED)

33,000 Rennes (FRA)

26,000 Real Sociedad (ESP)

21,000 Real Betis (ESP)

15,042 Union Berlin (GER)

15,042 Freiburg (GER)

12,016 Nantes (FRA)

Guarda i 10 gol più belli dell'Europa League

Quando si gioca? Quando sono in programma i sorteggi?

Fase a gironi

Prima giornata: 8 settembre 2022

Seconda giornata: 15 settembre 2022

Terza giornata: 6 ottobre 2022

Quarta giornata: 13 ottobre 2022

Quinta giornata: 27 ottobre 2022

Sesta giornata: 3 novembre 2022

Date dei sorteggi Fase a gironi: 26 agosto

Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 7 novembre

Ottavi di finale: 24 febbraio

Quarti di finale semifinali: 17 marzo *Tutti i sorteggi inizieranno indicativamente alle 13:00 CET

Fase a eliminazione diretta

Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 16 e 23 febbraio

Ottavi di finale: 9 e 16 marzo 2023

Quarti di finale: 13 e 20 aprile 2023

Semifinali: 11 e 18 maggio 2023

Finale: 31 maggio 2023