Lipsia-Atalanta 1-1: non basta Muriel

Termina in parità l’andata dei quarti di finale di UEFA Europa League. Nella prima frazione il vantaggio dell’Atalanta con un capolavoro di Luis Muriel, nella ripresa il pari del Lipsia con l’autorete di Davide Zappacosta. Gara ricca di emozioni, con quattro legni (due a testa) e un’infinità di occasioni da gol.

Momenti chiave

17' Luis Muriel porta l'Atalanta in vantaggio con un super gol

24' L'ex milianista André Silva colpisce il palo per il Lipsia

45' Pašalić centra il palo esterno per l'Atalanta

58' André Silva si fa parare un rigore da Musso, che sull'azione successiva è trafitto dall'autorete di Zappacosta

65' Koopmeiners colpisce il palo per l'Atalanta

82' Il colpo di testa del subentrato Szoboszlai centra la traversa