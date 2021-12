UEFA Europa League: cosa guardare agli spareggi per la fase a eliminazione diretta

Gli spareggi per la fase a eliminazione diretta propongono grandi sfide, come il "derby di Maradona" tra Barcellona e Napoli e non solo.

Enterprise Rent-A-Car presenta la guida di UEFA.com alle partite più interessanti di questo turno.

Giovedì 17 febbraio

18:45 CET

Barcelona (ESP) - Napoli (ITA)

Zenit (RUS) - Real Betis (ESP)

Dortmund (GER) - Rangers (SCO)

Sheriff (MDA) - Braga (POR)

21:00 CET

Sevilla (ESP) - Dinamo Zagreb (CRO)

Atalanta (ITA) - Olympiacos (GRE)

Leipzig (GER) - Real Sociedad (ESP)

Porto (POR) - Lazio (ITA)

Gare di ritorno in programma il 24 febbraio.

Cosa guardare?

Il derby di Maradona

Il Napoli di Maradona trionfa nel 1989

Nei suoi 122 anni di storia, il Barcellona ha vinto così tanti trofei che la sua bacheca ha lasciato il posto a un'intera stanza: manca però la Coppa UEFA/Europa League. Battuti quattro volte in semifinale, i blaugrana proveranno a fare di meglio ma dovranno prima superare il Napoli.

Mentre il Barcellona prova a cavarsela senza Lionel Messi, questo incontro riporta alla mente un altro argentino illustre: Diego Armando Maradona, che ha giocato nel Barcellona dal 1982 al 1984 prima di andare a Napoli e vincere, tra gli altri trofei, la Coppa UEFA. La gara di ritorno si disputerà nello stadio che ora porta il suo nome.

Sérgio Conceição ritrova la Lazio

Porto - Lazio: ricordi delle semifinali del 2003

Sérgio Conceição ha lasciato bellissimi ricordi alla Lazio, con cui ha vinto la Coppa delle Coppe UEFA, un campionato e una Coppa Italia. "Per lui sarà una sfida emozionante - commenta Vítor Baía, ex portiere del Porto -. Fa parte della storia di questo grande club".

Anche Vítor Baía ha bei ricordi dei biancocelesti, che ha battuto in semifinale di Coppa UEFA 2003 prima di vincere il titolo.

Siviglia al settimo cielo

I sei successi storici del Siviglia

Prosegue la storia d'amore tra il Siviglia e la UEFA Europa League. La formazione spagnola ha raggiunto sei finali in 16 edizioni del torneo e ha sempre vinto: il doppio di qualsiasi altra squadra!

Il direttore sportivo Monchi racconta: "Quando siamo stati eliminati [dalla Champions League], in spogliatoio abbiamo subito iniziato a pensare all'Europa League". Tuttavia, la Dinamo Zagreb non sarà un'avversaria facile e il Siviglia ha già identificato Mislav Oršić come l'uomo più pericoloso.

Altre prospettive

Le squadre degli spareggi per la fase a eliminazione diretta

• I Rangers affrontano il Dortmund, in cui milita Giovanni Reyna: suo padre Claudio ha giocato nel club scozzese dal 1999 al 2001.

• Alexander Sørloth della Real Sociedad ritrova il Lipsia, che lo ha ceduto in prestito alla formazione spagnola.

• Per lo Sheriff è la stagione delle prime volte. Oltre a essere stata la prima squadra moldava nella fase a gironi di Champions League, è diventata la prima rappresentante del suo paese a rimanere nelle competizioni europee nell'anno nuovo.

• L'Atalanta, che prende il nome da un'eroina della mitologia greca, affronta l'Olympiacos, che si ispira agli dei dell'Olimpo: preparatevi a qualche gioco di parole, il vero tallone d'Achille di ogni giornalista.

• Negli ultimi due decenni, le squadre spagnole hanno dominato la competizione, vincendola 11 volte. Siviglia e Barcellona saranno le principali candidate, ma visti i risultati in questa prima metà di stagione non è da sottovalutare neanche il Betis.

Chi le attende agli ottavi di finale? Crvena zvezda (SRB)

Eintracht Frankfurt (GER)

Galatasaray (TUR)

Leverkusen (GER)

Lyon (FRA)

Monaco (FRA)

Spartak Moskva (RUS)

West Ham (ENG)

Date

La finale si giocherà all'Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán di Siviglia Getty Images

Le date della fase a eliminazione diretta

17 e 24 febbraio: spareggi per la fase a eliminazione diretta

25 febbraio: sorteggio ottavi di finale

10 e 17 marzo: ottavi di finale

18 marzo: sorteggio quarti di finale e semifinali

7 e 14 aprile: quarti di finale

28 aprile e 5 maggio: semifinali

18 maggio: finale (Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, Siviglia)