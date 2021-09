Le squadre della fase a gironi di Europa League

Quattro vincitrici della Coppa UEFA/UEFA Europa League figurano tra le 32 squadre in corsa per approdare alla finale dell'edizione 2021/22 del torneo, in programma a Siviglia.

UEFA.com passa in rassegna le contendenti.

Ranking UEFA per coefficienti (fine 2020/21): 43

Come si è qualificato: direttamente, quarto in Portogallo

Scorsa stagione: sedicesimi di finale (S 5-1 comp. contro Roma)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/UEFA Europa League: finalista (2010/11)

Ranking UEFA per coefficienti (fine 2020/21): 163

Come si è qualificato: spareggi UEFA Champions League (S 4-2 comp. contro Salzburg)

Scorsa stagione: non ha preso parte alle competizioni UEFA per club

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/UEFA Europa League: semifinali (1990/91)

IL riepilogo della stagione 2020/21 di Europa League

Ranking UEFA per coefficienti (fine 2020/21): 46

Come si è qualificato: spareggi (V 3-2 comp. contro AZ Alkmaar)

Scorsa stagione: fase a gironi (quarto posto)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/UEFA Europa League: finalista (2002/03)

Ranking UEFA per coefficienti (fine 2020/21): 50

Come si è qualificata: spareggi (V 6-1 comp. contro CFR Cluj)

Scorsa stagione: sedicesimi di finale (S per i gol in trasferta contro AC Milan)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/UEFA Europa League: finalista (1978/79)

Ranking UEFA per coefficienti (fine 2020/21): 33

Come si è qualificata: spareggi UEFA Champions League (S 3-0 comp. contro Sheriff)

Scorsa stagione: quarti di finale (S 3-1 comp. contro Villarreal)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/UEFA Europa League: quarti di finale (2020/21)

Ranking UEFA per coefficienti (fine 2020/21): 49

Come si è qualificato: direttamente, quinto in Germania

Scorsa stagione: non ha preso parte alle competizioni UEFA per club

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/UEFA Europa League: vincitore (1979/80)

I dieci gol più belli dell'Europa League 2020/21

Ranking UEFA per coefficienti (fine 2020/21): 86

Come si è qualificato: spareggi (V 6-2 comp. contro HJK Helsinki)

Scorsa stagione: non ha preso parte alle competizioni UEFA per club

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/UEFA Europa League: semifinali (2012/13)

Ranking UEFA per coefficienti (fine 2020/21): 114

Come si è qualificato: spareggi UEFA Champions League (S 6-4 comp. contro Young Boys)

Scorsa stagione: fase a gironi UEFA Champions League (quarto nel girone)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/UEFA Europa League: semifinali (1971/72)

Ranking UEFA per coefficienti (fine 2020/21): 96

Come si è qualificato: spareggi (V 3-2 comp. contro Randers)

Scorsa stagione: spareggi (S 2-1 contro i Rangers)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/UEFA Europa League: vincitore (1999/2000)

Ranking UEFA per coefficienti (fine 2020/21): 55

Come si è qualificato: terzo turno di qualificazione UEFA Champions League (S 4-2 comp. contro Shakhtar)

Scorsa stagione: non ha preso parte alle competizioni UEFA per club

Best UEFA Cup/Europa League performance: quarter-finals (2016/17)

Ranking UEFA per coefficienti (fine 2020/21): 34

Come si è qualificata: direttamente, quinta in Serie A

Scorsa stagione: ottavi di finale UEFA Champions League (S 6-2 comp. contro Bayern München)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/UEFA Europa League: finalista (1997/98)

Ranking UEFA per coefficienti (fine 2020/21): 98

Come si è qualificato: spareggi (V 4-3 comp. contro Slavia Praha)

Scorsa stagione: spareggi (S 3-0 contro Qarabağ)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/UEFA Europa League: ottavi di finale (1985/86)

Ranking UEFA per coefficienti (fine 2020/21): 51

Come si è qualificato: direttamente, quinto in Inghilterra

Scorsa stagione: sedicesimi di finale (S 2-0 comp. contro Slavia Praha)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/UEFA Europa League: sedicesimi di finale (2020/21)

Gol classici del Leverkusen in Europa League

Ranking UEFA per coefficienti (fine 2020/21): 25

Come si è qualificato: direttamente, sesto in Germania

Scorsa stagione: sedicesimi di finale (S 6-3 comp. contro Young Boys)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/UEFA Europa League: vincitore (1997/98)

Ranking UEFA per coefficienti (fine 2020/21): 54

Come si è qualificata: direttamente, terza in Russia

Scorsa stagione: fase a gironi UEFA Champions League (quarto posto nel girone)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/UEFA Europa League: ottavi di finale (2017/18)

Ranking UEFA per coefficienti (fine 2020/21): 58

Come si è qualificato: spareggi UEFA Champions League (S 3-2 comp. contro Malmö)

Scorsa stagione: fase a gironi (quarto posto nel girone)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/UEFA Europa League: ottavi di finale (2013/14)

Cinque grandi gol del Lione

Ranking UEFA per coefficienti (fine 2020/21): 19

Come si è qualificato: direttamente, quarto in Francia

Scorsa stagione: non ha preso parte alle competizioni UEFA per club

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/UEFA Europa League: semifinali (2016/17)

Ranking UEFA per coefficienti (fine 2020/21): 57

Come si è qualificato: direttamente, quinto in Francia

Scorsa stagione: fase a gironi UEFA Champions League (quarto posto nel girone)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/UEFA Europa League: finalista (1997/98, 2003/04, 2017/18)

Ranking UEFA per coefficienti (fine 2020/21): 113

Come si è qualificato: terzo turno di qualificazione UEFA Champions League (S 4-0 comp. contro PSV Eindhoven)

Scorsa stagione: fase a gironi UEFA Champions League (quarto posto nel girone)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/UEFA Europa League: sedicesimi di finale (2015/16)

Cinque grandi gol del Monaco

Ranking UEFA per coefficienti (fine 2020/21): 40

Come si è qualificato: spareggi UEFA Champions League (S 3-2 comp. contro Shakhtar Donetsk)

Scorsa stagione: non ha preso parte alle competizioni UEFA per club

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/UEFA Europa League: semifinali (1996/97)

Ranking UEFA per coefficienti (fine 2020/21): 20

Come si è qualificato: direttamente, quinto in Serie A

Scorsa stagione: sedicesimi di finale (S 3-2 comp. contro Granada)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/UEFA Europa League: vincitore (1998/99)

Cinque grandi gol del Napoli in Europa League

Ranking UEFA per coefficienti (fine 2020/21): 37

Come si è qualificato: spareggi (V 5-2 comp. contro Slovan Bratislava)

Scorsa stagione: ottavi di finale (S 3-2 comp. contro Arsenal)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/UEFA Europa League: ottavi di finale (1989/90, 2004/05, 2011/12, 2016/17, 2019/20, 2020/21)

Ranking UEFA per coefficienti (fine 2020/21): 56

Come si è qualificato: spareggi UEFA Champions League (S 2-1 comp. contro Benfica)

Scorsa stagione: sedicesimi di finale (S 5-4 comp. contro Olympiacos)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/UEFA Europa League: vincitore (1977/78)

Cinque grandi gol del PSV

Ranking UEFA per coefficienti (fine 2020/21): 52

Come si sono qualificati: spareggi (V 1-0 comp. contro Alashkert)

Scorsa stagione: ottavi di finale (S 3-1 comp. contro Slavia Praha)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/UEFA Europa League: finalisti (2007/08)

Ranking UEFA per coefficienti (fine 2020/21): 95

Come si è qualificato: spareggi (V 6-2 comp. contro Zorya Luhansk)

Scorsa stagione: fase a gironi (terzo posto nel girone)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/UEFA Europa League: ottavi di finale (1971/72, 1981/82, 1989/90, 1997/98)

Ranking UEFA per coefficienti (fine 2020/21): 82

Come si è qualificato: direttamente, sesto in Spagna

Scorsa stagione: non ha preso parte alle competizioni UEFA per club

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/UEFA Europa League: ottavi di finale (1998/99, 2005/06, 2013/14)

Ranking UEFA per coefficienti (fine 2020/21): 79

Come si è qualificata: direttamente, quinta in Spagna

Scorsa stagione: sedicesimi di finale (S 4-0 comp. contro Man. United)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/UEFA Europa League: quarti di finale (1988/89)

Ranking UEFA per coefficienti (fine 2020/21): 125

Come si è qualificato: spareggi (V dcr contro Omonoia)

Scorsa stagione: sedicesimi di finale (S 9-5 comp. contro Rangers)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/UEFA Europa League: quarti di finale (1989/90)

Ranking UEFA per coefficienti (fine 2020/21): 89

Come si è qualificato: terzo turno di qualificazione UEFA Champions League (S 4-0 comp. contro Benfica)

Scorsa stagione: non ha preso parte alle competizioni UEFA per club

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/UEFA Europa League: semifinali (1997/98)

Ranking UEFA per coefficienti (fine 2020/21): 92

Come si è qualificato: terzo turno di qualificazione UEFA Champions League (S 5-1 comp. contro Monaco)

Scorsa stagione: fase a gironi (terzo posto nel girone)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/UEFA Europa League: quarti di finale (1983/84, 2015/16)

Ranking UEFA per coefficienti (fine 2020/21): 159

Come si è qualificato: spareggi (V 5-1 comp. contro Mura)

Scorsa stagione: non ha preso parte alle competizioni UEFA per club

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/UEFA Europa League: quarti di finale (1983/84)

Ranking UEFA per coefficienti (fine 2020/21): 76

Come si è qualificato: direttamente, sesto in Inghilterra

Scorsa stagione: non ha preso parte alle competizioni UEFA per club

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/UEFA Europa League: secondo turno (1999/2000), fase a gironi (2021/22)