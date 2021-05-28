La Squadra della Stagione di UEFA Europa League 2020/21
Venerdì, 28 maggio 2021
Intro articolo
Gli Osservatori Tecnici UEFA hanno selezionato la squadra all-star della UEFA Europa League 2020/21, composta da 23 elementi.
Corpo articolo
Portieri
Dominik Livaković (Dinamo Zagabria)
Pau López (Roma)
Gerónimo Rulli (Villarreal)
Difensori
Raúl Albiol (Villarreal)
Harry Maguire (Manchester United)
Aaron Wan-Bissaka (Manchester United)
Gianluca Mancini (Roma)
Leonardo Spinzzola (Roma)
Alfonso Pedraza (Villarreal)
Pau Torres (Villarreal)
Centrocampisti
Bruno Fernandes (Manchester United)
Daniel Parejo (Villarreal)
Lorenzo Pellegrini (Roma)
Paul Pogba (Manchester United)
Étienne Capoue (Villarreal)
Mislav Oršić (Dinamo Zagabria)
Lukáš Provod (Slavia Praga)
Scott McTominay (Manchester United)
Attaccanti
Gerard Moreno (Villarreal)
Edinson Cavani (Manchester United)
Dušan Tadiċ (Ajax)
Edin Džeko (Roma)
Nicolas Pépé (Arsenal)
Osservatori Tecnici
Packie Bonner, Boštjan Cesar, Savvas Constantinou, Cosmin Contra, Dušan Fitzel, Frans Hoek, Hans Leitert, Jarmo Matikainen, Ginés Meléndez, John Peacock, Ghenadie Scurtul