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La Squadra della Stagione di UEFA Europa League 2020/21

Venerdì, 28 maggio 2021

Gli Osservatori Tecnici UEFA hanno selezionato la squadra all-star della UEFA Europa League 2020/21, composta da 23 elementi.

Portieri

Dominik Livaković (Dinamo Zagabria)
Pau López (Roma)
Gerónimo Rulli (Villarreal)

Difensori

Raúl Albiol (Villarreal)
Harry Maguire (Manchester United)
Aaron Wan-Bissaka (Manchester United)
Gianluca Mancini (Roma)
Leonardo Spinzzola (Roma)
Alfonso Pedraza (Villarreal)
Pau Torres (Villarreal)

Centrocampisti

Bruno Fernandes (Manchester United)
Daniel Parejo (Villarreal)
Lorenzo Pellegrini (Roma)
Paul Pogba (Manchester United)
Étienne Capoue (Villarreal)
Mislav Oršić (Dinamo Zagabria)
Lukáš Provod (Slavia Praga)
Scott McTominay (Manchester United)

Attaccanti

Gerard Moreno (Villarreal)
Edinson Cavani (Manchester United)
Duš﻿an Tadiċ﻿ (Ajax)
Edin Dž﻿eko (Roma)
Nicolas Pépé (Arsenal)

Osservatori Tecnici

Packie Bonner, Boštjan Cesar, Savvas Constantinou, Cosmin Contra, Dušan Fitzel, Frans Hoek, Hans Leitert, Jarmo Matikainen, Ginés Meléndez, John Peacock, Ghenadie Scurtul

© 1998-2021 UEFA. All rights reserved. Ultimo aggiornamento: Venerdì, 28 maggio 2021

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