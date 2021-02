Sorteggio ottavi Europa League: il Milan pesca lo United, Roma contro Shakhtar

Sorteggio ottavi di finale

Ajax (NED) - Young Boys (SUI)

Dynamo Kyiv (UKR) - Villarreal (ESP)

Roma (ITA) - Shakhtar Donetsk (UKR)

Olympiacos (GRE) - Arsenal (ENG)

Dinamo Zagreb (CRO) - Tottenham (ENG)

Manchester United (ENG) - AC Milan (ITA)

Slavia Praha (CZE) - Rangers (SCO)

Granada (ESP) - Molde (NOR)

Le squadre che sono state sorteggiate per prima giocheranno l'andata in casa. Le partite verranno confermate venerdì pomeriggio.

Quando saranno le partite?



Hakan Yakin ha aiutato nel sorteggio

Le gare d'andata sono previste per giovedì 11 marzo mentre quelle di ritorno per il 18 marzo. L'orario d'inizio varierà tra le 18:55 CET e le 21:00 CET.

Se le sfide sono in parità dopo 180 minuti, la qualificazione verrà decisa innanzitutto dai gol in trasferta. Se le due squadre sono in pareggio nonostante i gol in trasferta, si andrà ai tempi supplementari. Se entrambe le squadre segnano lo stesso numero di gol nei 30 minuti supplementari, i gol fuori casa valgono il doppio. Se non ci sono altri gol ai supplementari, allora la sfida andrà ai calci di rigore (alternando i tiratori delle due squadre).

Le regole del sorteggio

Per decidere gli accoppiamenti si è tenuto un sorteggio con le squadre inserite tutte nella stessa urna senza teste di serie e protezioni geografiche.

Quali sono le date del resto della stagione?

Quarti di finale

Sorteggio: 19 marzo

Andata: 8 aprile

Ritorno: 15 aprile

Arena Gdańsk @Getty Images

Semifinali

Sorteggio: 19 marzo

Andata: 29 aprile

Ritorno: 6 maggio

Finale

Arena Gdańsk, Polonia: 26 maggio