UEFA Europa League: precedenti tra Villarreal e Manchester United

Precedenti nelle competizioni UEFA

Le squadre si sono affrontate nella fase a gironi di UEFA Champions League 2005/06 e 2008/09 e, incredibilmente, non hanno mai segnato. Non sono però mancate le emozioni, non diverse espulsioni e una serie di pali.

14/09/2005 Villarreal - Manchester United 0-0

Dopo tante occasioni su entrambi i fronti, Wayne Rooney viene espulso a metà del secondo tempo, ma il sottomarino giallo non riesce ad approfittarne. Nel finale, Marcos Senna scheggia la traversa su punizione.

22/11/2005 Manchester United - Villarreal 0-0

Wayne Rooney è protagonista di uno United ormai privo di Roy Keane, ma non riesce ad evitare un risultato che lascia i Red Devils in precario equilibrio. Sarà decisiva la successiva vittoria sul Benfica, mentre il Villarreal arriverà primo nel girone.

La formazione dello United nell'ultimo confronto diretto di 13 anni fa

17/09/2008 Manchester United - Villarreal 0-0

La squadra di Manuel Pellegrini colpisce un legno nel secondo tempo con Guille Franco, mentre Jonny Evans fa altrettanto per lo United con un colpo di testa. La stagione inizia con un altro pareggio a reti inviolate.

25/11/2008 Villarreal - Manchester United 0-0

Nonostante i tentativi di Cristiano Ronaldo – che colpisce la traversa di controbalzo – e l'espulsione del finale di Joan Capdevila, la gara termina ancora una volta 0-0, ma entrambe le squadre suggellano la qualificazione con una giornata di anticipo.

Hanno giocato in entrambi i club

Eric Bailly Villarreal 2015–16; Manchester United 2016–

Diego Forlán Manchester United 2002–04; Villarreal 2004–07

Giuseppe Rossi Manchester United 2004–07; Villarreal 2007–13

Antonio Valencia Villarreal 2005–08; Manchester United 2009–19