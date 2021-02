Niente è scritto: l'età è solo un numero per il Leverkusen

Squadra più prolifica della UEFA Europa League 2020/21 con 24 gol, il giovane Leverkusen di Peter Bosz dovrà essere spietato in attacco e più lucido in difesa per ribaltare la sconfitta dell'andata contro lo Young Boys.

La formazione tedesca ha demolito gli avversari a suon di gol nella fase a gironi, ma all'andata dei sedicesimi a Berna ha assaggiato il suo stesso veleno e si è ritrovata in svantaggio per 3-0. Tuttavia, è risorta nel secondo tempo e si è portata sul 3-3, ma nel finale ha subito un altro gol. Anche se lo Young Boys ha festeggiato il 4-3, Patrik Schick sa che la sfida è tutt'altro che finita per il Leverkusen. "Possiamo giocare meglio - spiega a UEFA.com -. Non prenderemo quattro gol e abbiamo ancora buone possibilità".

Highlights: Young Boys - Leverkusen 4-3

A causa del suo stile offensivo e dell'inesperienza di alcuni giocatori, il Leverkusen è una squadra volatile: segna molto ma subisce anche molto. Niente di nuovo, perché è proprio questa l'impronta del suo allenatore. "Non basta vincere, vogliamo farlo in modo speciale - commenta Bosz -. Voglio vincere con un calcio offensivo, spettacolare e dominante".

Due pedine fondamentali per i suoi schemi sono gli attaccanti Moussa Diaby, 21 anni, e Leon Bailey, 23. "Per me l'età non è importante - aggiunge Bosz -. Alla fine conta la qualità". Con quattro gol in sette partite del torneo, Diaby ne è la testimonianza. "Non sempre bisogna avere esperienza - spiega il giocatore, che ha passato un periodo in prova al Paris Saint-Germain -. A volte si tratta solo di sensazioni".



Tutti i gol di Leon Bailey nella fase a gironi

L'attaccante giamaicano Bailey si è messo in vetrina come uno dei giovani più interessanti e spera di lasciare ancora il segno in UEFA Europa League. Eliminare lo Young Boys non è una formalità, ma se il Leverkusen dovesse riuscirci sarà una delle squadre da evitare agli ottavi. "La gente pensa che siamo troppo giovani per vincere il torneo - dichiara Bailey, cinque gol realizzati finora -. Ovviamente non ha mai visto quello che sappiamo fare".