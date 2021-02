Cento volte Insigne: i cannonieri del Napoli

Una gioia professionale, abbinata a una dedica personale. Nella partitissima contro la Juventus, Lorenzo Insigne ha trasformato un calcio di rigore portando avanti il suo Napoli: per lui si è trattato del gol numero 100 con la maglia della squadra Partenopea in tutte le competizioni.

Lorenzo Insigne: Real Madrid - NAPOLI

Dopo aver messo il pallone alle spalle di Wojciech Szczęsny, “Lorenzo Il Magnifico” è corso verso le telecamere e ha mostrato una maglia dedicata alla moglie Genoveffa "Jenny" Darone, alla vigilia della festa di San Valentino. Una bella rivincita per lui, che contro i Bianconeri aveva fallito un importante tiro dagli 11 metri lo scorso 20 gennaio in Supercoppa italiana.

In generale tre dei suoi quattro errori dal dischetto in carriera - ha invece fatto centro 22 volte - erano arrivati proprio contro la Signora, ma il capitano del Napoli non ha avuto un attimo di esitazione al momento di prendere il pallone e assumersi la responsabilità di calciare il rigore.

Il primo gol di Insigne con la maglia del Napoli risale a quasi nove anni fa, il 16 settembre 2012: un tiro di destro a suggellare il definitivo 3-1 contro il Parma, a poco più di dieci minuti dalla fine. Da quel giorno ne sono arrivati altri 99, così distribuiti: 76 in Serie A, 8 in Coppa Italia, 16 nelle competizioni UEFA.

Insigne batte Wojciech Szczęsny su rigore e porta in vantaggio il Napoli sulla Juventus Getty Images

L’impressione, che poi è anche una certezza, è che non sia ancora finita…Edinson Cavani e il mito Diego Armando Maradona, il suo idolo, non sono poi così lontani.

I MIGLIORI CANNONIERI NELLA STORIA DEL NAPOLI