Mkhitaryan è l'oro di Roma

L'ultima partita l’aveva saltata per infortunio. Contro il Verona, Henrikh Mkhitaryan è tornato a prendere per mano la Roma: la stella dell’armeno ha brillato ancora una volta e i Giallorossi, grazie a un convincente successo 3-1, si sono riportati al terzo posto in classifica a sei punti dal Milan capolista.



“Miki”, nella sfida di domenica sera all’Olimpico, ha realizzato il gol del raddoppio, “timbrando il cartellino” per la nona volta in questo campionato: il talento armeno, arrivato a Roma nell’estate del 2019, ha già eguagliato il bottino della scorsa stagione in Serie A.

Da quando gioca all’estero, vale a dire dal 2009, Mkhitaryan è andato in doppia cifra tre volte nei campionati in cui è stato protagonista: in Ucraina (allo Shakhtar Donetsk) nel 2011-12 e nel 2012-13 e in Germania (al Borussia Dortmund) nel 2015-16. Con diciotto giornate di Serie A ancora a disposizione, è molto probabile che ce la faccia anche questa stagione.

Non solo. Secondo le statistiche ufficiali della Serie A, l’ex giocatore del Manchester United e dell’Arsenal è anche il re degli assist del campionato italiano, avendo fornito otto volte un passaggio decisivo per la realizzazione di un gol: due assist in più di Dries Mertens, Marcelo Brozović e Hakan Çalhanoğlu.

Henrikh Mkhitaryan prova una conclusione di sinistro Getty Images

Soltanto Bruno Fernandes del Manchester United ha un bilancio complessivo migliore nella classifica che somma gol e assist. Con un Mkhitaryan così, la Roma di Paulo Fonseca guarda con un po’ più di fiducia alla supersfida di sabato sera contro la Juventus.



I NUMERI STAGIONALI DI HENRIKH MKHITARYAN

CAMPIONATO

2ª 27/09/2020 ROMA-Juventus 2-2 - un assist

4ª 18/10/2020 ROMA-Benevento 5-2 - due assist

6ª 01/11/2020 ROMA-Fiorentina 2-0 - un assist

7ª 08/11/2020 Genoa-ROMA 1-3 - tre gol

8ª 22/11/2020 ROMA-Parma 3-0 - due gol

11ª 13/12/2020 Bologna-ROMA 1-5 - un gol e un assist

12ª 17/12/2020 ROMA-Torino 3-1 - un gol

13ª 20/12/2020 Atalanta-ROMA 4-1 - un assist

16ª 06/01/2021 Crotone-ROMA 1-3 - un gol e un assist

17ª 10/01/2021 ROMA-Inter 2-2 - un assist

20ª 31/01/2021 ROMA-Verona 3-1 - un gol

TOTALE: 9 gol e 8 assist

UEFA EUROPA LEAGUE

1ª 22/10/2020 Young Boys-ROMA 1-2 - 1 assist

3ª 05/11/2020 ROMA-Cluj 5-0 - 1 gol

TOTALE: 1 gol e 1 assist

COPPA ITALIA

OTTAVI 19/01/2021 ROMA-Spezia* 2-4 dts - un gol

* il giudice sportivo ha in seguito sancito lo 0-3 a tavolino

